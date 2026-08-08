„A viharasztma nem játék, a frissítő eső életveszélyes légúti rohamot indíthat el” – Háziorvos figyelmeztet

A viharasztma zivatar és magas pollenkoncentráció együttes hatására kialakuló súlyos légúti állapot.

Leginkább a pollenallergiások és az asztmások veszélyeztetettek.

Zivatar idején érdemes zárt térben maradni, kerülni a sportolást, és hasnálni az inhalátort.

Bár nem tartozik a leggyakoribb légúti betegségek közé, korántsem mondható ártalmatlannak. Becslések szerint a világ lakosságának 1-2 százalékát érinti a viharasztma, ami akár komoly légúti panaszokkal és életveszélyes tünetekkel jelentkezhet. Éppen ezért a hozzátartozóknak is fontos tisztában lenni a kockázatokkal és a megelőzés lehetőségeivel.

A zivatar és a zápor az érzékenyek számára légúti veszélyeket is rejthet, viharasztma is kialakulhat.

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Mi a viharasztma és hogyan alakul ki?

A viharasztma egy időjárási jelenséghez kapcsolódó asztmás rosszullét vagy asztmás roham, amelyet elsősorban zivatar idején fellépő légköri változások váltanak ki.

A folyamat lényege, hogy a zivatar előtt és alatt a levegőben lévő pollenszemeket a magas páratartalom és a nedvesség apró darabokra repesztheti. Ezek az egészen kicsi részecskék már nem akadnak fenn az orrban, hanem mélyen a tüdőbe jutnak, ez pedig a hörgők beszűküléséhez vezethet. A legerősebb összefüggést a fűfélék pollenjével figyelték meg.

– magyarázza dr. Peterle Erzsébet házi- és gyermekorvos.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

Elsősorban azok, akik pollenallergiában szenvednek, illetve az asztmával élők. Nagyobb eséllyel alakulhat ki viharasztma azoknál is, akik időnként szénanáthás tüneteket tapasztalnak, de még nem diagnosztizálták náluk az asztmát.

Milyen tünetei vannak a viharasztmának?

„A tünetek gyorsan, akár percek alatt kialakulhatnak, éppen ezért nem szabad elbagatellizálni a betegséget" – figyelmeztet a háziorvos, majd sorolja a lehetséges tüneteket:

erős légszomj;

sípoló légzés;

mellkasi szorító érzés;

köhögési roham;

nehezített légvétel;

fulladásérzés.

Sajnos vannak olyan súlyos esetek, amikor a beteg alig kap levegőt, nem tud összefüggően beszélni, elkékül az ajka vagy az ujjai. Ilyenkor azonnali orvosi segítségre van szükség."

Az inhalátor megfelelő használata segíthet az asztmás és viharasztmás tünetek enyhítésében.

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Hogyan különböztethető meg a viharasztma egy hagyományos asztmás rohamtól?

A tünetek nagyon hasonlóak, a kettő közti különbség elsősorban a kiváltó okban rejlik.

Míg a hagyományos asztmás rohamot számos tényező előidézheti, például fertőzés, dohányfüst vagy allergének, addig a viharasztma közvetlenül zivatarhoz és az ahhoz kapcsolódó pollenszóródáshoz kötődik. Ha valaki diagnosztizált asztmás, zivatarok előtt használja az orvos által felírt rohamoldó inhalátort. Amennyiben a tünetek nem enyhülnek néhány percen belül, vagy a betegnek beszéd közben is nehéz levegőt venni, esetleg fullad, minden perc számít: azonnal mentőt kell hívni.

− javasolja dr. Peterle.