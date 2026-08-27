Ezek a világ legkülönlegesebb iskolái: a diákok alig várják, hogy becsöngessenek – galéria

A modern dizájn ösztönzi a diákok közötti spontán beszélgetéseket, a csapatmunkát és a kreatív projekteket.

A hatalmas üvegfelületek és a monumentális belső terek révén a diákok nem érzik magukat bezárva.

Összeszedtük a szerintünk legkülönlegesebb iskolákat, ahol még tanulni is öröm lehet.

Az iskolaépítészetnek nagy hagyománya van, így a történelmi épületektől a modern minimalista remekművekig számos építészeti kincset láthatunk. A környezetpszichológia szerint a szép, világos és tágas terek bizonyítottan csökkentik a diákok szorongását, javítják a hangulatot és ösztönzik a kreativitást − a világ legkülönlegesebb iskolái kétségkívül motiválóak. Vannak köztük olyanok, amelyek természetes anyagokkal mutatnak példát a jövő generációinak, és vannak olyanok is, amelyek a modern építészet határtalan kreativitását közvetítik. Tarts velünk és ámulj a fotók láttán így a sulikezdés előtt!

Egyesek számára ez nem a sci-fi, hanem a mindennapi valóság - világ legkülönlegesebb iskolái láttán neked is leesik az állad

Fotó: Facebook/Rosan Bosch

A világ legkülönlegesebb iskolái

1. Vittra School, avagy Rosan Bosch Iskola Svédországban

A Rosan Bosch Studio által tervezett svéd iskola teljesen szakít a hagyományos oktatási terekkel, mivel nem találhatók benne klasszikus belső falak vagy tantermek. A diákok nyitott, futurisztikus terekben tanulnak, ahol színes „barlangok" és beépített mozik inspirálják őket az egyéni és csoportos fejlődésre.

2. South Ayrshire Skóciában

A dél-ayrshire-i oktatási intézmény tökéletesen ötvözi a modern építészetet a helyi vidéki táj karakterével. Az iskola attól is rendkívül különleges, hogy olyan fenntartható és közösségi luxuselemeket tartalmaz, mint a tetőtéri játszótér, a saját szélturbina, valamint a lakosság számára is nyitott úszómedence és erdei iskola.

3. Makoko Úszóiskola Nigériában

A lagoszi lagúnán elterülő építmény egy vízen lebegő, fenntartható, háromszintes fa piramis, amelyet újrahasznosított műanyag hordók tartanak a felszínen. Különlegessége, hogy teljes mértékben alkalmazkodik az árapály változásaihoz és a klímaváltozás miatti árvizekhez, miközben napelemes áramellátással és saját esővízgyűjtő rendszerrel működik.