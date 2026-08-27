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építészeti bravúr

Ezek a világ legkülönlegesebb iskolái: a diákok alig várják, hogy becsöngessenek – galéria

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Képzeld el, hogy a történelemórát egy varázslatos kastélyban hallgatod, vagy hogy egy olyan suliba jársz, ami egy trópusi dzsungel közepén épült. Íme a világ legkülönlegesebb iskolái Svédországtól Bali szigetéig – készülj fel, mert a következő képek és történetek után te is azonnal vissza akarsz majd ülni az iskolapadba!
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építészeti bravúriskolaiskola épületlegszebb épülettanév
  • A modern dizájn ösztönzi a diákok közötti spontán beszélgetéseket, a csapatmunkát és a kreatív projekteket.
  • A hatalmas üvegfelületek és a monumentális belső terek révén a diákok nem érzik magukat bezárva.
  • Összeszedtük a szerintünk legkülönlegesebb iskolákat, ahol még tanulni is öröm lehet.

Az iskolaépítészetnek nagy hagyománya van, így a történelmi épületektől a modern minimalista remekművekig számos építészeti kincset láthatunk. A környezetpszichológia szerint a szép, világos és tágas terek bizonyítottan csökkentik a diákok szorongását, javítják a hangulatot és ösztönzik a kreativitást − a világ legkülönlegesebb iskolái kétségkívül motiválóak.  Vannak köztük olyanok, amelyek természetes anyagokkal mutatnak példát a jövő generációinak, és vannak olyanok is, amelyek a modern építészet határtalan kreativitását közvetítik. Tarts velünk és ámulj a fotók láttán így a sulikezdés előtt!

Vittra School / Rosan Bosch iskola, a világ legkülönlegesebb iskolái között
Egyesek számára ez nem a sci-fi, hanem a mindennapi valóság - világ legkülönlegesebb iskolái láttán neked is leesik az állad
Fotó: Facebook/Rosan Bosch

A világ legkülönlegesebb iskolái

1. Vittra School, avagy Rosan Bosch Iskola Svédországban

A Rosan Bosch Studio által tervezett svéd iskola teljesen szakít a hagyományos oktatási terekkel, mivel nem találhatók benne klasszikus belső falak vagy tantermek. A diákok nyitott, futurisztikus terekben tanulnak, ahol színes „barlangok" és beépített mozik inspirálják őket az egyéni és csoportos fejlődésre.

2. South Ayrshire Skóciában

A dél-ayrshire-i oktatási intézmény tökéletesen ötvözi a modern építészetet a helyi vidéki táj karakterével. Az iskola attól is rendkívül különleges, hogy olyan fenntartható és közösségi luxuselemeket tartalmaz, mint a tetőtéri játszótér, a saját szélturbina, valamint a lakosság számára is nyitott úszómedence és erdei iskola.

3. Makoko Úszóiskola Nigériában

A lagoszi lagúnán elterülő építmény egy vízen lebegő, fenntartható, háromszintes fa piramis, amelyet újrahasznosított műanyag hordók tartanak a felszínen. Különlegessége, hogy teljes mértékben alkalmazkodik az árapály változásaihoz és a klímaváltozás miatti árvizekhez, miközben napelemes áramellátással és saját esővízgyűjtő rendszerrel működik.

4. Green School Balin

Ez a dzsungel közepén található ökoiskola szinte kizárólag helyi bambuszból, vályogból és nádból épült, falak nélküli, nyitott struktúrával. Különlegessége a 100%-ban megújuló energiára épülő működésében és a holisztikus tantervében rejlik, amely a jövő zöld vezetőit neveli természetközeli környezetben.

5. Tarsus Általános Iskola Törökországban

A történelmi és a modern építészetet mesterien ötvöző campus a világ legszebb iskoláinak listáján valóban helyet kapott. Különlegessége, hogy miközben egy 137 éves, lenyűgöző történelmi környezetben fekszik, a belső terei a legújabb, csúcstechnológiás digitális eszközökkel, okostermekkel és a természetes fényt maximalizáló futurisztikus laboratóriumokkal vannak felszerelve.

Tekintsd meg galériánkat a legpazarabb és legegyedibb iskolákról:

A világ legszebb iskolái
Vittra School / Rosan Bosch iskola
Alsop High School, Liverpool
Tarsus SEV Elementary School, Törökország
Makoko Úszóiskola
Green School (Bali, Indonesia) UN-climate-Indonesia-environment-education,FEATURE, by Stephen Coates A woman walks at a green school in Badung on December 9, 2009. Founded in 2008 by Canadian John Hardy and his American wife Cynthia, the Green School is
Galéria: A világ legkülönlegesebb iskolái, ahol alig várják, hogy becsöngessenek
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A híres Vittra School kívülről

 

Itt pedig a világ 10 legszebb egyeteme:

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