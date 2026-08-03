Így spóroltak a nagyszüleink a vízzel és az energiával kánikulában – Galéria

- Esővízgyűjtéssel és tudatos vízhasználattal jelentősen csökkenthető a vízpazarlás.
- A lámpák lekapcsolása és a természetes fény kihasználása ma is a legegyszerűbb energiamegtakarítási módszer.
- A régi, takarékos háztartási szokások ma is segítenek csökkenteni a rezsit és óvni a környezetet.
A 21. században teljesen természetesnek vesszük, hogy egyetlen gombnyomással bekapcsoljuk a klímát, háttérzajként egész nap szól a televízió, vagy hogy akkor töltjük a digitális eszközeinket, amikor éppen jólesik. Ugyanígy sokan észre sem veszik, hogy fogmosás közben folyatják a csapvizet, vagy feleslegesen égve hagyják a villanyt, pedig ezek az apró szokások hosszú távon jelentős energia- és vízfogyasztást eredményezhetnek.
Energia- és vízfogyasztás nagyanyáink idején: anélkül voltak környezettudatosak, hogy tudtak volna róla
Nagyszüleink számára a takarékosság még nem divat és nem is tudatos környezetvédelmi döntés volt, hanem a mindennapok része. A mai életmódot persze aligha lehet összehasonlítani a régivel, hiszen egy modern otthonban vagy irodában a klíma bekapcsolása vagy egy ventilátor használata nem puszta kényelmi szempont, hanem a nyári munkavégzés egyik feltétele.
Éppen ezért nem az a cél, hogy visszatérjünk a petróleumlámpához vagy egész nyáron lavórban mosakodjunk, hanem hogy tudatosabban használjuk azt, amink van, és tanuljunk az idősebbektől.
A lakásunkat például klíma helyett árnyékolással és éjszakai szellőztetéssel is megpróbálhatjuk lehűteni, de az is jó praktika, ha csak a szükséges helyiségeket hűtjük, valamint odafigyelünk arra, hogy ne működjenek feleslegesen az elektromos eszközeink.
Így spóroltak nagyszüleink a vízzel
A legtöbb család hordókban gyűjtött esővizet, amelyet később a kert locsolására, udvartakarításra vagy felmosásra használtak fel.
A vidéki portákon nem volt vezetékes víz: a családok kútról hordták haza a vizet, a tisztálkodás pedig lavórban történt. A fürdővizet a család minden tagja felhasználta egymás után, majd újrahasznosították azt a padló felmosásához.
A ruhákat mosóteknőben, kézzel tisztították, mosószappant és súrolóeszközöket használtak. A frissítő mosakodás a mindennapok része volt, ám egy gyors kéz-, arc- vagy lábmosás is elég volt ahhoz, hogy nyáron felfrissüljenek.
Akinek volt rá lehetősége, kútról hozott hideg vízzel hűsítette magát, a gyerekek pedig gyakran patakban, folyóban, vagy egy kerti lavórban pancsoltak.
Nagy szó volt, ha valaki háztartásába később mosógép került! Ezt is csak akkor indították be, amikor valóban tele volt, a kisebb ruhadarabokat inkább kézzel mosták, így nem fogyasztottak feleslegesen vizet és áramot.
Így spóroltak nagyszüleink az árammal
Nem volt mindenhol villany: a petróleumlámpa vagy gyertya biztosította az esti fényt, ezért a családok a sötétedéshez igazították a napirendjüket. Nem maradtak égve feleslegesen a fényforrások, hiszen a petróleumot is be kellett osztani.
A vastag falú régi házak, a vályogépületek és a hűvös kamrák a nyári hőségben tökéletes menedéket nyújtottak a kánikula elől. A spalettákat, zsalugátereket gyakran napközben is becsukták, hogy a tűző nap ne melegítse fel annyira a lakást. A napirendet is a meleghez igazították. A nagyobb munkákat hajnalban vagy kora reggel kezdték el, amikor még hűvösebb volt, délben pedig igyekeztek árnyékban pihenni.
Máshoz álltak a kánikulához, mint a modern ember: nem a meleget próbálták legyőzni, hanem megtanultak együtt élni vele, és saját szűkös kis eszköztárukkal védekezni ellene.
A nagyszüleink valóban sokkal takarékosabbak voltak, igaz, nem ugyanazokkal a kihívásokkal kerültek szembe, mint a 21. század embere. A digitális világban élők és dolgozók nem tudnak, és nem is kell, hogy úgy éljenek, mint azt egy 70 évvel ezelőtti falusi háztartásban tették, viszont az erőforrások megbecsüléséhez és a spóroláshoz való hozzáállást érdemes elsajátítaniuk, és a nyári hőségriadó vagy energiaválság idején a gyakorlatba ültetniük.
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Nosztalgiázásra hívunk galériánkban! Olyan múltidéző képeket mutatunk, amelyek visszaadják a régi idők nyári hangulatát, és bemutatják, hogyan spóroltak annak idején a vízzel és az energiával a nagyszüleink!
Zseniális takarékoskodási tippek növényápolás, tisztálkodás és főzés esetére:
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