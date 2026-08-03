Készülj fel a vízhiányra: takarékos tippek a kritikus szárazság idejére

Kritikus vízszint: a magyarországi folyók alacsony vízállása és a csapadékhiány miatt sürgős lakossági lépésekre van szükség.

Tudatos fürdőszobahasználat: a rövid zuhanyzás, a vízsugár-szabályozók használata és a csapok elzárása tudatos megtakarítást jelent.

Konyhai és kerti trükkök: gépi mosogatással, a mosóvíz újrahasznosításával és kora reggeli öntözéssel rengeteg ivóvizet spórolhatunk meg.

A vízhiány most már a saját bőrünkön tapasztalt valóság. A Duna és a hazai folyók vízállása helyenként ijesztően alacsony, a hőség és a csapadék hiánya pedig a növényzet mellett a vízkészleteinket is próbára teszi. Ilyen helyzetben kulcsfontosságú, hogy odafigyeljünk a háztartásunk vízfogyasztására. A csaptelepek ésszerű használatával és néhány apró átalakítással jelentős mennyiségű ivóvizet takaríthatunk meg anélkül, hogy le kellene mondanunk a megszokott kényelmünkről.

Vízhiány idején a növények tudatos locsolása is segíthet a takarékosságban.

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Miért jelent egyre nagyobb problémát a vízhiány, és mit tehetünk ellene otthon?

A lakossági vízfogyasztás jelentős része a fürdőszobában összpontosul. Egy átlagos zuhanyzás során percenként 12–15 liter víz folyik le a lefolyón, míg egy teli kád feltöltéséhez akár 150–200 literre is szükség lehet. Ha a kádfürdőzést rövid, 4–5 perces zuhanyzásra cseréljük, alkalmanként több mint száz liter vizet spórolhatunk meg. A víztakarékos zuhanyfejek és vízsugár-szabályozók felszerelése szintén csökkenti az átfolyó víz mennyiségét: ezek az apró alkatrészek levegővel keverik a vízsugarat, így a víznyomás érzete változatlan marad, a ténylegesen elhasznált mennyiség viszont a felére csökkenhet.

A fogmosás vagy borotválkozás közben nyitva felejtett csap újabb pazarlási forrás. Ha ezen idő alatt elzárjuk a csapot, alkalmanként 5–10 liter ivóvizet tarthatunk meg. Ugyanilyen fontos a szivárgó csaptelepek és a meghibásodott wc-tartályok azonnali javítása: egy lassan csepegő csap havonta több száz liter vizet is elpazarolhat. A toalett öblítésekor alkalmazott víztakarékos tartályok vagy az öblítés megszakítása szintén számottevő különbséget jelent a havi számlán és a környezeti terhelésben.