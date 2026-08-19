Téged is utolért a súlyos népbetegség? Így előzd meg és kezeld a nem kívánatos vízhólyagokat, hogy a örömteli legyen a mozgás

A vízhólyag valójában a szervezetünk védelmi reakciója.

A jelenlétük kellemetlen, sok esetben fájdalmas lehet.

Megelőzni a súrlódás csökkentésével lehet.

Az eltűnéséig speciális hólyagtapaszt vagy sebtapaszt érdemes használni, kiszúrni nem célszerű.

A vízhólyag egy bőrön feltűnő apró, folyadékkal telt buborék vagy folyadékzseb, amely a test bármely felületén előfordulhat és jellemzően valamilyen súrlódás, égés, illetve kisebb sérülés következtében alakul ki. A folyamat valójában a szervezet védelmi reakciója: a bőrt ért külső hatás következtében a test így próbálja megvédeni önmagát a további károsodástól, és megóvni a bőr alatti szöveteket.

A vízhólyag valójában a szervezetünk védelmi reakciója Fotó: 925am / Shutterstock

Mitől alakulhat ki vízhólyag?

Az apró vizes buborékok többféle okból is kialakulhatnak. Előidézheti az említett égés, de vegyi anyagok, bőrbetegségek és fertőzések is, leggyakrabban mégis súrlódás következtében bukkannak fel, főként a talpon és a lábujjakon. A jelenséget általában szoros, nem jól szellőző vagy új cipőben való hosszabb gyaloglás, túra, futás eredményezheti.

Előzzük meg a fájdalmas bajt

Habár a vízhólyagokat nem nehéz kezelni, mégis jobb a prevencióra energiát fordítani. Az első lépés, hogy fizikai aktivitás során minél inkább csökkentsük a súrlódást. Viseljünk megfelelő méretű, jól szellőző és a lábunk formájához illeszkedő cipőt, mivel a túl szoros, de a nagyon laza lábbeli is fokozza a dörzsölődést. A következő, amivel szembeszállhatunk a fránya hólyagokkal, az egy jó zokni. Válasszunk varrás nélküli, nedvességelvezető anyagból készült sima, sport-, vagy ötujjas zoknit, amely szárazon tartja a lábat és az ujjakat, valamint mérsékli az irritációt. Használhatunk izzadásgátló lábspray-t, hintőport is. Hosszabb túra, futás előtt hasznos lehet speciális tapaszokkal, esetleg sportkrémekkel védeni a hólyagra hajlamos területeket, például a sarkakat, a lábujjak közét. Tanácsos arra is figyelni, hogy a lábunk ne legyen nedves. Ha megizzadtunk, cseréljünk zoknit, vagy tartsunk szünetet az aktivitásban, és vegyünk le mindent a lábunkról 10-15 percre. A nedvesség felpuhítja a bőrt, és így könnyebben kialakulhatnak a vízhólyagok.