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Téged is utolért a súlyos népbetegség? Így előzd meg és kezeld a nem kívánatos vízhólyagokat, hogy a örömteli legyen a mozgás

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Valószínűleg mindenki átélte már élete során legalább egyszer, hogy a lábán zavaró kis hólyagok alakultak ki, amelyek aztán megkeserítették a legegyszerűbb sétákat is. A vízhólyagok meglehetősen tudnak fájni, főleg ha nem kezeljük jól azokat, vagy olyan helyen bukkannak fel, ahol további mechanikai irritációnak vannak kitéve.
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lábegészségéletmódvízhólyagmozgás
  • A vízhólyag valójában a szervezetünk védelmi reakciója.
  • A jelenlétük kellemetlen, sok esetben fájdalmas lehet.
  • Megelőzni a súrlódás csökkentésével lehet.
  • Az eltűnéséig speciális hólyagtapaszt vagy sebtapaszt érdemes használni, kiszúrni nem célszerű.

A vízhólyag egy bőrön feltűnő apró, folyadékkal telt buborék vagy folyadékzseb, amely a test bármely felületén előfordulhat és jellemzően valamilyen súrlódás, égés, illetve kisebb sérülés következtében alakul ki. A folyamat valójában a szervezet védelmi reakciója: a bőrt ért külső hatás következtében a test így próbálja megvédeni önmagát a további károsodástól, és megóvni a bőr alatti szöveteket.

Vízhólyag egy nagylábujjon
A vízhólyag valójában a szervezetünk védelmi reakciója Fotó: 925am /  Shutterstock 

Mitől alakulhat ki vízhólyag? 

Az apró vizes buborékok többféle okból is kialakulhatnak. Előidézheti az említett égés, de vegyi anyagok, bőrbetegségek és fertőzések is, leggyakrabban mégis súrlódás következtében bukkannak fel, főként a talpon és a lábujjakon. A jelenséget általában szoros, nem jól szellőző vagy új cipőben való hosszabb gyaloglás, túra, futás eredményezheti. 

Előzzük meg a fájdalmas bajt

Habár a vízhólyagokat nem nehéz kezelni, mégis jobb a prevencióra energiát fordítani. Az első lépés, hogy fizikai aktivitás során minél inkább csökkentsük a súrlódást. Viseljünk megfelelő méretű, jól szellőző és a lábunk formájához illeszkedő cipőt, mivel a túl szoros, de a nagyon laza lábbeli is fokozza a dörzsölődést. A következő, amivel szembeszállhatunk a fránya hólyagokkal, az egy jó zokni. Válasszunk varrás nélküli, nedvességelvezető anyagból készült sima, sport-, vagy ötujjas zoknit, amely szárazon tartja a lábat és az ujjakat, valamint mérsékli az irritációt. Használhatunk izzadásgátló lábspray-t, hintőport is. Hosszabb túra, futás előtt hasznos lehet speciális tapaszokkal, esetleg sportkrémekkel védeni a hólyagra hajlamos területeket, például a sarkakat, a lábujjak közét. Tanácsos arra is figyelni, hogy a lábunk ne legyen nedves. Ha megizzadtunk, cseréljünk zoknit, vagy tartsunk szünetet az aktivitásban, és vegyünk le mindent a lábunkról 10-15 percre. A nedvesség felpuhítja a bőrt, és így könnyebben kialakulhatnak a vízhólyagok. 

Speciális hólyagtapasz alkalmazása vízhólyagra
A speciális hólyagtapaszok segíthetnek a vízhólyag okozta kellemetlenségek enyhítésében Fotó: Ja Crispy /  Shutterstock 

Teendők a már kialakult vízhólyag ellen

Ha már megjelent a vízhólyag, fontos, hogy óvatosan bánjunk vele. A legtöbb esetben nem érdemes kiszúrni, mert a benne lévő folyadék természetes védőrétegként működik és segíti a gyógyulást. Tisztán tartani azonban annál fontosabb, szükség esetén pedig sebtapasszal vagy speciális hólyagtapasszal is lefedhetjük, hogy megóvjuk a bőrrészt a további súrlódástól. Amennyiben a vízhólyag magától kifakad, a területet tisztítsuk meg, fertőtlenítsük, ezután tegyünk rá steril fedőkötést vagy sebtapaszt, hogy elkerüljük a fertőzést. Kivételt képeznek a nagyon nagy, fájdalmas vagy olyan helyen lévő hólyagok, amelyek akadályozzák a mozgást. Ezeket steril tűvel gyengéden ki lehet szúrni, ám a leereszkedett bőrréteget semmiképpen se vágjuk le, mert az nemcsak a gyógyulást késleltetheti és a baktériumoknak adhat bejutási lehetőséget, de kifejezetten fájdalmas is lehet. Élhetünk a sportolók és túrázók bevett módszerével is, ami nem más, mint a cérnaszálas módszer. Óvatosan szúrjuk át a nagyobb vízhólyagot egy cérnával átbújtatott tűvel, és készítsünk keresztet két szál segítségével. A vékony fonal segít fokozatosan és folyamatosan kivezetni a folyadékot, így hamarabb gyógyulhat a bőrfelület. Ha a hólyag begyulladna, vörössé válna vagy genny szivárogna belőle, mielőbb forduljunk orvoshoz segítségért. 

Érdekel, hogyan hat a testedre a túlságosan magas és a nagyon lapos talpú cipő? Akkor nézd meg a videót: 

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