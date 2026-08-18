Harcolsz a vízkővel? Ezekkel a praktikákkal lesz makulátlan a fürdő és a konyha

Az ecet és a citrom jól ismert vízkőoldók, de léteznek ennél jobb megoldások is.

A makacs és vastag vízkő eltávolításánál a hosszabb hatóidő és a megfelelő tisztítási technika sokat számít.

A zuhanykabin rendszeres szárazra törlése jelentősen csökkenti az újabb lerakódások kialakulását.

A fürdőszobában és a konyhában kialakuló lerakódások sok bosszúságot okozhatnak, különösen akkor, ha a megszokott tisztítószerek sem hozzák a várt eredményt. A vízkő eltávolítása azonban nem feltétlenül igényel drága vegyszereket és emberfeletti munkát – néhány egyszerű, otthon is könnyen alkalmazható módszer meglepően hatékony lehet.

Rendszeres tisztítással és néhány egyszerű házi praktikával a vízkő könnyedén eltávolítható. Fotó: SOLDATOOFF / Shutterstock

Mi a vízkő?

A vízkő a kemény vízben található ásványi anyagokból – elsősorban kalciumból és magnéziumból – keletkező lerakódás. Leginkább ott jelenik meg, ahol a víz rendszeresen elpárolog, például a csaptelepeken, a zuhanykabin üvegén vagy a csempéken. Azonfelül, hogy a látványa cseppet sem esztétikus, hosszabb távon a csaptelepek, zuhanykabinok és más felületek állapotát is ronthatja. Éppen ezért érdemes olyan kevésbé alkalmazott praktikákat is megismerni, amelyek hatékony segítséget nyújthatnak takarítás során.

A zuhanyrózsán lerakódott vízkő csökkentheti a vízsugár erősségét. Fotó: Aleksey Matrenin / Shutterstock

Extra hatékony filléres házi praktikák a makacs vízkő ellen

1. Vastag vízkő eltávolítása

A régen lerakódott, makacs vízkő esetében érdemes hosszabb hatóidejű megoldásokat alkalmazni.

A csaptelepekre és zuhanyfejekre tekerj ecetbe vagy citromsavas oldatba áztatott rongyot, majd rögzítsd úgy (befőttes gumival), hogy legalább egy órán át a felületen maradjon.

Ezután alapos öblítéssel és áttörléssel fejezd be a tisztítást.

2. Forró gőz

A gőztisztító kiváló vízkőpusztító lehet a nehezen hozzáférhető helyeken is. A magas hőmérséklet fellazítja a lerakódásokat, így kevesebb dörzsölésre lesz szükség. Ez különösen hasznos a fugák, a csaptelepek illesztései vagy a zuhanykabin sarkai esetében. További előnye, hogy a forró gőz tisztítás közben fertőtlenítő hatást is kifejt.

A forró gőz fellazítja a vízkövet a nehezen hozzáférhető helyeken is, így kevesebb súrolásra van szükség. Fotó: makklyu / Shutterstock

3. Ecet felturbózva

Az ecet önmagában is jól ismert természetes tisztítószer, de tudtad, hogy sóval kombinálva lehet a legeredményesebb higiéniai szer?

Forralj fel egy liter vizet, adj hozzá egy deciliter ecetet, majd keverj bele egy evőkanál sót.

Amikor az oldat langyosra hűlt, vidd fel a tisztítandó felületre, és hagyd hatni körülbelül fél órán keresztül. Ezután súrold át habkővel (vagy sarokreszelővel) a csaptelepet vagy a zuhanyrózsát, meleg vízzel öblítsd le, és töröld szárazra szivaccsal.