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házi praktika

Harcolsz a vízkővel? Ezekkel a praktikákkal lesz makulátlan a fürdő és a konyha

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Biztos te is számtalan tisztítószert − ecetet, citromot és súrolószert− kipróbáltál már, és valószínűleg azt is megtapasztaltad, hogy a takarítás végeztével a makacs lerakódások újra visszatértek. Mielőtt véget nem érő káromkodásba kezdenél, próbáld ki a cikkünkben megosztott praktikákat vízkő ellen – hidd el, be fognak válni, méghozzá hosszú távon!
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házi praktikavízkőlerakódásvízkőfürdőszobai vízkőtippek-tanácsok
  • Az ecet és a citrom jól ismert vízkőoldók, de léteznek ennél jobb megoldások is.
  • A makacs és vastag vízkő eltávolításánál a hosszabb hatóidő és a megfelelő tisztítási technika sokat számít.
  • A zuhanykabin rendszeres szárazra törlése jelentősen csökkenti az újabb lerakódások kialakulását.

A fürdőszobában és a konyhában kialakuló lerakódások sok bosszúságot okozhatnak, különösen akkor, ha a megszokott tisztítószerek sem hozzák a várt eredményt. A vízkő eltávolítása azonban nem feltétlenül igényel drága vegyszereket és emberfeletti munkát – néhány egyszerű, otthon is könnyen alkalmazható módszer meglepően hatékony lehet.

Vízkő eltávolítása
Rendszeres tisztítással és néhány egyszerű házi praktikával a vízkő könnyedén eltávolítható. Fotó: SOLDATOOFF / Shutterstock

Mi a vízkő?

A vízkő a kemény vízben található ásványi anyagokból – elsősorban kalciumból és magnéziumból – keletkező lerakódás. Leginkább ott jelenik meg, ahol a víz rendszeresen elpárolog, például a csaptelepeken, a zuhanykabin üvegén vagy a csempéken. Azonfelül, hogy a látványa cseppet sem esztétikus, hosszabb távon a csaptelepek, zuhanykabinok és más felületek állapotát is ronthatja. Éppen ezért érdemes olyan kevésbé alkalmazott praktikákat is megismerni, amelyek hatékony segítséget nyújthatnak takarítás során.

Vízköves zuhanyrózsa
A zuhanyrózsán lerakódott vízkő csökkentheti a vízsugár erősségét. Fotó: Aleksey Matrenin / Shutterstock

Extra hatékony filléres házi praktikák a makacs vízkő ellen

1. Vastag vízkő eltávolítása

A régen lerakódott, makacs vízkő esetében érdemes hosszabb hatóidejű megoldásokat alkalmazni. 

A csaptelepekre és zuhanyfejekre tekerj ecetbe vagy citromsavas oldatba áztatott rongyot, majd rögzítsd úgy (befőttes gumival), hogy legalább egy órán át a felületen maradjon.

 Ezután alapos öblítéssel és áttörléssel fejezd be a tisztítást.

2. Forró gőz

A gőztisztító kiváló vízkőpusztító lehet a nehezen hozzáférhető helyeken is. A magas hőmérséklet fellazítja a lerakódásokat, így kevesebb dörzsölésre lesz szükség. Ez különösen hasznos a fugák, a csaptelepek illesztései vagy a zuhanykabin sarkai esetében. További előnye, hogy a forró gőz tisztítás közben fertőtlenítő hatást is kifejt.

Vízkő ellen forró gőz
A forró gőz fellazítja a vízkövet a nehezen hozzáférhető helyeken is, így kevesebb súrolásra van szükség. Fotó: makklyu / Shutterstock

3. Ecet felturbózva

Az ecet önmagában is jól ismert természetes tisztítószer, de tudtad, hogy sóval kombinálva lehet a legeredményesebb higiéniai szer? 

Forralj fel egy liter vizet, adj hozzá egy deciliter ecetet, majd keverj bele egy evőkanál sót. 

Amikor az oldat langyosra hűlt, vidd fel a tisztítandó felületre, és hagyd hatni körülbelül fél órán keresztül. Ezután súrold át habkővel (vagy sarokreszelővel) a csaptelepet vagy a zuhanyrózsát, meleg vízzel öblítsd le, és töröld szárazra szivaccsal. 

4. Vízkőoldó paszta és dörzsszivacs

A krémes vagy paszta állagú tisztítószerek hosszabb ideig a felületen maradnak, ezért hatékonyabban oldják fel a lerakódásokat. Egy puha dörzsszivaccsal óvatosan áttisztítva eredményesen alkalmazhatók a zuhanykabin üvegfelületein is. 

Fontos azonban, hogy ne használj túl erős súrolást, mert az megkarcolhatja az üveget.

5. Üvegpolírozó használata

A mikrokarcokban könnyebben megül a víz és a szennyeződés, ezért ezeken a felületeken gyorsabban alakulnak ki újabb lerakódások

Egy finom szemcséjű üveg- vagy autópolírozó segíthet csökkenteni ezeket az apró sérüléseket, így a felület simább és tisztább lesz.

A legjobb a megelőzés

Kicsit talán körülményes, de mégis az a legjobb, ha minden zuhanyzás után kendővel vagy gumilapáttal eltávolítod a vizet az üvegfalakról és a csempékről, majd szárazra törlöd a csaptelepeket. Ezzel jelentősen csökkentheted a makacs és vastag vízkőlerakódások kialakulását, és ritkábban lesz szükség időigényes és fárasztó nagytakarításra.

Íme egy előtte-utána videó hatékony vízkőoldás után:

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