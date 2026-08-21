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kézi mosogatás

Így spórolhatsz tízezreket a konyhában: kézi vagy gépi mosogatás? Kiszámoltuk

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Spórolnál a közüzemi számlákon, és szívesen nyernél egy kis szabadidőt a mindennapokban? A csap melletti hosszadalmas súrolás a kifizetődőbb megoldás, vagy hosszú távon anyagilag is jobban járunk, ha a konyhába beköltözik egy mosogatógép? Melyikkel hatékonyabb a vízspórolás és az energiatakarékosság? Mutatjuk!
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kézi mosogatásköltséghatékonyságmosogatógép
  • Spórolás a vízzel: a gépi mosogatás mindössze 6–15 liter vizet használ, míg a kézi mosás akár 40–60 litert is elvihet.
  • Idő- és energiamegtakarítás: a gépek célzottabban melegítik a vizet, és naponta akár fél-egy óra szabadidőt spórolnak meg.
  • Megtérülő beruházás: bár a gép beszerzése drágább, a folyamatosan alacsonyabb közüzemi számlák miatt hosszú távon behozza az árát.

Sokan gondolják úgy, hogy a hagyományos, kézi mosogatás a legolcsóbb megoldás, hiszen nem igényel drága készüléket vagy speciális tablettákat. A valóságban azonban az erőforrások felhasználása alapján a mosogatógép működtetése jóval kedvezőbb mérleget mutathat. A döntést érdemes a víz- és villanyszámlák, az erre fordított idő, a kezdőtőke és a környezeti szempontok alapján mérlegelni. A két módszer pontos számait és működési sajátosságait összevetve könnyen kideríthető, melyik opció felel meg jobban a saját háztartásod igényeinek. Melyikkel hatékonyabb a vízspórolás?

Mosogatógép előt guggoló fiatal szőke nő aki vízspórolás miatt használja
A mosogatógép vízspórolás tekintetében is végeredményben gazdaságosabb megoldás lehet, különösen, ha nagyobb családra kell mosogatni. 
Fotó: Shutterstock /  

Vízspórolás: megéri egy mosogatógép beszerzése a kézi mosogatással szemben?

A két eljárás közötti legszembetűnőbb különbség a felhasznált víz mennyiségében rejlik. A korszerű, A vagy B energiaosztályos berendezések egy teljes program során mindössze 6–15 liter vizet fogyasztanak el. Ezzel szemben, ha a csap alatt, folyó vízben mosod el a felhalmozódott edényeket, az óra akár 40–60 literes vízfogyasztást is regisztrálhat. Bár a kétmedencés, áztatós technika alkalmazásával ez a mennyiség leszorítható nagyjából 15–20 literre, a gépi tisztítás még így is kevesebb folyadékot igényel.

Mosolygós, fiatal, hosszú hajú nő kézzel mosogat.
A kézi mosogatás akkor éri meg jobban, ha legfeljebb egy-két emberre kell mosogatni.  
Fotó: Shutterstock

Az energiafelhasználás terén már jóval kisebb a különbség, de a mérleg még mindig a gépi technológia felé billen. A berendezés egy-egy mosogatási program során átlagosan 1–1,5 kWh áramot használ fel, ami nagyrészben a hideg víz felmelegítésére megy el. A kézi mosáshoz úgyszintén elengedhetetlen a meleg víz, amit gázbojlerek vagy villanybojlerek állítanak elő. Mivel a gépek pontosan a szükséges hőmérsékletre és mennyiségre melegítik a vizet, az energiafelhasználásuk célzottabb és jobb hatásfokú.

Az időfaktor szintén meghatározó tényező. Az edények gépbe rakodása, a szűrő tisztítása és a kiürítés naponta legfeljebb 10–15 percet vesz igénybe. A csap melletti ácsorgás és a törölgetés ezzel szemben akár 30–60 percet is elvehet a napodból, ami egy többszemélyes család esetében már havi szinten is komoly óraszámot jelent.

Egy nő sok tányért mosogat el kézzel.
Több emberre, nagy számú edényt már valóban nem éri meg kézzel mosogatni.
Fotó: Shutterstock /  

A befektetés megtérülése és a környezeti szempontok

A gépi megoldás egyértelmű hátránya a magasabb indítási költség. Egy megbízható, középkategóriás berendezés ára jelenleg 70 és 150 ezer forint között mozog, amelyhez még hozzáadódnak a speciális sók, öblítők és tabletták árai. Ez a kezdeti kiadás viszont idővel megtérül: a kevesebb víz- és csatornadíj, valamint a hatékonyabb energiafelhasználás révén a gép ára lassan megtérül. A kézi módszer ezzel szemben nem igényel beruházást, de a folyamatosan magasabb közüzemi fogyasztás miatt hosszabb távon drágábbá válhat.

A környezetvédelem szempontjából is a technológiai fejlesztések irányába billen a mérleg. A mai modellekben elérhető öko-programok minimális víz- és villanyáram-felhasználással dolgoznak. Ha a fenntarthatóságot tartod szem előtt, célszerű ilyen funkciókkal ellátott modellt választani, és ügyelni arra, hogy a berendezést mindig csak teljesen megtöltve indítsd el.

Melyik megoldást válaszd a mindennapokban?

A tények alapján a gépi mosogatás hosszú távon alacsonyabb fenntartási költségeket, jelentős időmegtakarítást és kisebb ökológiai lábnyomot eredményez. Ez a választás elsősorban a többfős háztartásokban fizetődik ki gyorsan. A kézi módszer ugyanakkor megőrizheti a létjogosultságát az egyszemélyes lakásokban, ritkább főzés esetén, vagy ha a kezdeti vásárlási keret nem áll rendelkezésre. A döntést érdemes a saját életviteledhez, a háztartásod méretéhez és az anyagi lehetőségeidhez igazítanod.

Nézd meg a videót is a témában:

 

 

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