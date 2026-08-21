Így spórolhatsz tízezreket a konyhában: kézi vagy gépi mosogatás? Kiszámoltuk

Spórolás a vízzel: a gépi mosogatás mindössze 6–15 liter vizet használ, míg a kézi mosás akár 40–60 litert is elvihet.

Idő- és energiamegtakarítás: a gépek célzottabban melegítik a vizet, és naponta akár fél-egy óra szabadidőt spórolnak meg.

Megtérülő beruházás: bár a gép beszerzése drágább, a folyamatosan alacsonyabb közüzemi számlák miatt hosszú távon behozza az árát.

Sokan gondolják úgy, hogy a hagyományos, kézi mosogatás a legolcsóbb megoldás, hiszen nem igényel drága készüléket vagy speciális tablettákat. A valóságban azonban az erőforrások felhasználása alapján a mosogatógép működtetése jóval kedvezőbb mérleget mutathat. A döntést érdemes a víz- és villanyszámlák, az erre fordított idő, a kezdőtőke és a környezeti szempontok alapján mérlegelni. A két módszer pontos számait és működési sajátosságait összevetve könnyen kideríthető, melyik opció felel meg jobban a saját háztartásod igényeinek. Melyikkel hatékonyabb a vízspórolás?

A mosogatógép vízspórolás tekintetében is végeredményben gazdaságosabb megoldás lehet, különösen, ha nagyobb családra kell mosogatni.

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Vízspórolás: megéri egy mosogatógép beszerzése a kézi mosogatással szemben?

A két eljárás közötti legszembetűnőbb különbség a felhasznált víz mennyiségében rejlik. A korszerű, A vagy B energiaosztályos berendezések egy teljes program során mindössze 6–15 liter vizet fogyasztanak el. Ezzel szemben, ha a csap alatt, folyó vízben mosod el a felhalmozódott edényeket, az óra akár 40–60 literes vízfogyasztást is regisztrálhat. Bár a kétmedencés, áztatós technika alkalmazásával ez a mennyiség leszorítható nagyjából 15–20 literre, a gépi tisztítás még így is kevesebb folyadékot igényel.

A kézi mosogatás akkor éri meg jobban, ha legfeljebb egy-két emberre kell mosogatni.

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Az energiafelhasználás terén már jóval kisebb a különbség, de a mérleg még mindig a gépi technológia felé billen. A berendezés egy-egy mosogatási program során átlagosan 1–1,5 kWh áramot használ fel, ami nagyrészben a hideg víz felmelegítésére megy el. A kézi mosáshoz úgyszintén elengedhetetlen a meleg víz, amit gázbojlerek vagy villanybojlerek állítanak elő. Mivel a gépek pontosan a szükséges hőmérsékletre és mennyiségre melegítik a vizet, az energiafelhasználásuk célzottabb és jobb hatásfokú.