Jobb, ha ritkábban eszed ezt az ételt – magasabb lehet a cukorbetegség kockázata

A 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának magasabb kockázatával járhat együtt a sült krumpli rendszeres fogyasztása, miközben a főtt, sütőben sütött vagy pürésített burgonyánál jóval kisebb összefüggést találtak – derült ki a British Medical Journalban (BMJ) megjelent tanulmányból.

A sült krumpli rendszeres fogyasztása a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával mutatott összefüggést

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Az eredmények szerint azoknál, akik hetente három alkalommal fogyasztottak sült krumplit, 20 százalékkal magasabb volt a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Heti öt alkalom esetén 27 százalékos különbséget figyeltek meg – számolt be róla a The Guardian.

A kutatók hangsúlyozták, hogy megfigyeléses vizsgálatról van szó, ezért az eredmények nem bizonyítják, hogy a sült krumpli fogyasztása közvetlenül cukorbetegséget okoz.

Nem mindegy, hogyan készül a burgonya

Jóval kisebb összefüggést találtak a betegség kockázatával azoknál, akik a burgonyát más módon fogyasztották. A heti három alkalommal főtt, sütőben sütött vagy pürésített burgonya fogyasztása 5 százalékkal magasabb kockázattal járt.

A tanulmány szerzői szerint ebben több tényező is szerepet játszhat. A burgonya keményítőtartalma miatt magas lehet a glikémiás index és a glikémiás terhelés, miközben az egyes elkészítési módok a tápanyagtartalmat és az étel egészségügyi hatását is befolyásolhatják.

Kawther Hashem, a londoni Queen Mary Egyetem közegészségügyi táplálkozástudományi oktatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a burgonya önmagában része lehet az egészséges étrendnek. A főtt, sütőben sütött vagy pürésített változat természetesen alacsony zsírtartalmú, emellett rostot, C-vitamint és káliumot tartalmaz.

A bő olajban sütött változat ezzel szemben – különösen nagy adagban és hozzáadott sóval fogyasztva – több zsírt, sót és kalóriát tartalmazhat, ami hozzájárulhat a testsúlygyarapodáshoz.