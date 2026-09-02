Jobb, ha ritkábban eszed ezt az ételt – magasabb lehet a cukorbetegség kockázata

A 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának magasabb kockázatával járhat együtt a sült krumpli rendszeres fogyasztása, miközben a főtt, sütőben sütött vagy pürésített burgonyánál jóval kisebb összefüggést találtak – derült ki a British Medical Journalban (BMJ) megjelent tanulmányból.
Az eredmények szerint azoknál, akik hetente három alkalommal fogyasztottak sült krumplit, 20 százalékkal magasabb volt a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Heti öt alkalom esetén 27 százalékos különbséget figyeltek meg – számolt be róla a The Guardian.
A kutatók hangsúlyozták, hogy megfigyeléses vizsgálatról van szó, ezért az eredmények nem bizonyítják, hogy a sült krumpli fogyasztása közvetlenül cukorbetegséget okoz.
Nem mindegy, hogyan készül a burgonya
Jóval kisebb összefüggést találtak a betegség kockázatával azoknál, akik a burgonyát más módon fogyasztották. A heti három alkalommal főtt, sütőben sütött vagy pürésített burgonya fogyasztása 5 százalékkal magasabb kockázattal járt.
A tanulmány szerzői szerint ebben több tényező is szerepet játszhat. A burgonya keményítőtartalma miatt magas lehet a glikémiás index és a glikémiás terhelés, miközben az egyes elkészítési módok a tápanyagtartalmat és az étel egészségügyi hatását is befolyásolhatják.
Kawther Hashem, a londoni Queen Mary Egyetem közegészségügyi táplálkozástudományi oktatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a burgonya önmagában része lehet az egészséges étrendnek. A főtt, sütőben sütött vagy pürésített változat természetesen alacsony zsírtartalmú, emellett rostot, C-vitamint és káliumot tartalmaz.
A bő olajban sütött változat ezzel szemben – különösen nagy adagban és hozzáadott sóval fogyasztva – több zsírt, sót és kalóriát tartalmazhat, ami hozzájárulhat a testsúlygyarapodáshoz.
A 2-es típusú cukorbetegség kockázatánál az ételcsere is számíthat
A kutatók azt is megvizsgálták, mi történhet, ha a burgonyát más élelmiszerekkel helyettesítik. Az eredmények szerint a burgonya teljes kiőrlésű gabonafélékre cserélése 8 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt. Amikor kifejezetten a sült krumplit helyettesítették teljes kiőrlésű gabonával, 19 százalékkal alacsonyabb kockázatot figyeltek meg.
A fehér rizs ugyanakkor nem bizonyult kedvező alternatívának: a burgonya fehér rizsre cserélése a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával mutatott összefüggést.
Hashem szerint a mindennapi étrendben érdemes lehet a sült krumpli egy részét barna rizsre, bulgurra vagy teljes kiőrlésű tésztára cserélni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a burgonyáról nem szükséges teljesen lemondani, inkább az elkészítés módjára és a fogyasztás gyakoriságára érdemes figyelni.
Egy nemzetközi kutatócsoport Seyed Mohammad Mousavi, a Harvard Egyetem közegészségügyi szakértőjének vezetésével több mint 205 ezer amerikai egészségügyi dolgozó adatait vizsgálta. A résztvevők 1984 és 2021 között négyévente számoltak be táplálkozási szokásaikról.