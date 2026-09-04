100 éve dolgozunk heti 5 nap 8 órában – tényleg boldogabbak lennénk 4 napos munkahéttel?

Cikkünkből kiderül, milyen előnyei és hátrányai lehetnek a négynapos munkahétnek;

mit mutatnak a legfrissebb nemzetközi kutatások;

miért gondolja egy pszichológus, hogy a megoldás nem feltétlenül a ledolgozott napok számában rejlik.

Amikor Henry Ford vállalata 1926. szeptember 25-én az elsők között vezette be az ötnapos, 40 órás munkahetet, sokan kétkedve fogadták az ötletet. Az új rendszer végül világszerte elterjedt, és évtizedek alatt a modern munkakultúra alapjává vált. Ma egy újabb kérdés foglalkoztatja a szakembereket: vajon a 4 napos munkahét lehet a következő nagy munkahelyi forradalom?

Henry Fordnak köszönhetjük az 5 napos munkarend bevezetését. Ő vajon mit szólna a 4 napos munkahét gondolatához? Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Egy döntés, amely örökre megváltoztatta a munkát

100 éve ezen a napon a Ford Motor Company az elsők között vezette be az ötnapos, 40 órás munkahetet amerikai üzemeiben. Henry Ford szerint a dolgozóknak több időre volt szükségük a pihenésre, a családi életre és a kikapcsolódásra, miközben a vállalat abban is bízott, hogy a kipihent munkavállalók hatékonyabban dolgoznak majd. A modell később világszerte elterjedt, és a modern munkarend alapjává vált. Napjainkban az a kérdés, hogy a 4 napos munkahét Magyarországon is valódi alternatívává válhat-e az ötnapos rendszerrel szemben.

A 4 napos munkahét előnyei

A négynapos munkarendet támogató szakemberek szerint a kevesebb munkával töltött idő nem feltétlenül jelent kisebb hatékonyságot. Egy átfogó, négynapos munkahetet vizsgáló kutatás során 123 szervezet több mint 2100 dolgozójának tapasztalatait elemezték, és azt találták, hogy a rövidebb munkahét javította a dolgozók mentális egészségét, növelte a dolgozói elégedettséget, miközben csökkentette a kiégés esélyét. A kutatók szerint a pozitív változások mögött részben a kevesebb fáradtság és az alvásminőség javulása állhatott.

Egy nagyszabású brit kísérlet hasonló eredményekre jutott. A résztvevők alacsonyabb munkahelyi stresszről, kevesebb szorongásról és jobb közérzetről számoltak be, a programban részt vevő cégek többsége pedig a tesztidőszak után is megtartotta a 4 napos munkarendet.

A támogatók szerint a modell legnagyobb előnye, hogy több idő jut a családra, a pihenésre, a szabadidőre és a feltöltődésre, ami javíthatja a munka-magánélet egyensúlyt is. Ez hosszú távon a munkáltatónak is előnyére válhat.

A 4 napos munkahét hátrányai sem elhanyagolhatók

A 4 napos munkahét előnyei és hátrányai mellett érvelő szakemberek között továbbra sincs teljes egyetértés. A leggyakoribb ellenérv szerint sok esetben ugyanannyi feladatot kell elvégezni rövidebb idő alatt, ami fokozhatja az időnyomást és a teljesítménykényszert. További problémát jelenthet, hogy egyes ágazatokban, például az egészségügyben, a kereskedelemben vagy bizonyos szolgáltatói területeken nehezebben alkalmazható a rendszer. A szakemberek egy része – köztük az általunk megkérdezett klinikai szakpszichológus – arra is figyelmeztet, hogy a kevesebb munkanap önmagában nem feltétlenül oldja meg a dolgozók stresszhelyzetét vagy elégedetlenségét.