100 éve dolgozunk heti 5 nap 8 órában – tényleg boldogabbak lennénk 4 napos munkahéttel?

- Cikkünkből kiderül, milyen előnyei és hátrányai lehetnek a négynapos munkahétnek;
- mit mutatnak a legfrissebb nemzetközi kutatások;
- miért gondolja egy pszichológus, hogy a megoldás nem feltétlenül a ledolgozott napok számában rejlik.
Amikor Henry Ford vállalata 1926. szeptember 25-én az elsők között vezette be az ötnapos, 40 órás munkahetet, sokan kétkedve fogadták az ötletet. Az új rendszer végül világszerte elterjedt, és évtizedek alatt a modern munkakultúra alapjává vált. Ma egy újabb kérdés foglalkoztatja a szakembereket: vajon a 4 napos munkahét lehet a következő nagy munkahelyi forradalom?
Egy döntés, amely örökre megváltoztatta a munkát
100 éve ezen a napon a Ford Motor Company az elsők között vezette be az ötnapos, 40 órás munkahetet amerikai üzemeiben. Henry Ford szerint a dolgozóknak több időre volt szükségük a pihenésre, a családi életre és a kikapcsolódásra, miközben a vállalat abban is bízott, hogy a kipihent munkavállalók hatékonyabban dolgoznak majd. A modell később világszerte elterjedt, és a modern munkarend alapjává vált. Napjainkban az a kérdés, hogy a 4 napos munkahét Magyarországon is valódi alternatívává válhat-e az ötnapos rendszerrel szemben.
A 4 napos munkahét előnyei
A négynapos munkarendet támogató szakemberek szerint a kevesebb munkával töltött idő nem feltétlenül jelent kisebb hatékonyságot. Egy átfogó, négynapos munkahetet vizsgáló kutatás során 123 szervezet több mint 2100 dolgozójának tapasztalatait elemezték, és azt találták, hogy a rövidebb munkahét javította a dolgozók mentális egészségét, növelte a dolgozói elégedettséget, miközben csökkentette a kiégés esélyét. A kutatók szerint a pozitív változások mögött részben a kevesebb fáradtság és az alvásminőség javulása állhatott.
Egy nagyszabású brit kísérlet hasonló eredményekre jutott. A résztvevők alacsonyabb munkahelyi stresszről, kevesebb szorongásról és jobb közérzetről számoltak be, a programban részt vevő cégek többsége pedig a tesztidőszak után is megtartotta a 4 napos munkarendet.
A támogatók szerint a modell legnagyobb előnye, hogy több idő jut a családra, a pihenésre, a szabadidőre és a feltöltődésre, ami javíthatja a munka-magánélet egyensúlyt is. Ez hosszú távon a munkáltatónak is előnyére válhat.
A 4 napos munkahét hátrányai sem elhanyagolhatók
A 4 napos munkahét előnyei és hátrányai mellett érvelő szakemberek között továbbra sincs teljes egyetértés. A leggyakoribb ellenérv szerint sok esetben ugyanannyi feladatot kell elvégezni rövidebb idő alatt, ami fokozhatja az időnyomást és a teljesítménykényszert. További problémát jelenthet, hogy egyes ágazatokban, például az egészségügyben, a kereskedelemben vagy bizonyos szolgáltatói területeken nehezebben alkalmazható a rendszer. A szakemberek egy része – köztük az általunk megkérdezett klinikai szakpszichológus – arra is figyelmeztet, hogy a kevesebb munkanap önmagában nem feltétlenül oldja meg a dolgozók stresszhelyzetét vagy elégedetlenségét.
A 4 napos munkahét pszichológiai hatásai összetettebbek, mint gondolnánk
Dr. Makai Gábor pszichológus szerint a négy napos munkahét rendkívül vonzó ötlet az emberek számára, de érdemes a jelenség mögé is nézni. „Azt gondolom, hogyha ma megkérdeznénk a hétköznapi embereket, többségük a négy nap mellett érvelne. Leginkább azért, mert ebben látja a lehetőséget arra, hogy ne két szabadnapja legyen, hanem három.” A szakember szerint azonban ez sokszor vágyvezérelt reakció.
Minél túlterheltebb, minél feszültebb valaki, annál inkább fogja azt mondani, hogy legyen négy-, három- vagy akár kétnapos munkahét
– tette hozzá a szakértő. Makai Gábor úgy véli, sok esetben nem az ötnapos munkarend a probléma gyökere.
„Ha valaki nem érzi jól magát a munkahelyén, nem érzi jól magát a bőrében, akkor számára ez egyfajta kiútnak tűnhet. Úgy gondolhatja, hogy kevesebbet lenne bent, kevesebb lenne a feszültség, a készenléti állapot vagy a stressz.” A pszichológus szerint azonban a négynapos munkahét pszichológiai hatásai mellett a valódi kérdés inkább az, hogy milyen minőségben dolgozunk most.
„Az a munkahelyi környezet és az a munka, amit végzünk, feltölt bennünket, vagy inkább mindennapos feszültséget okoz?
Szerinte a négynapos munkahét átmeneti könnyebbséget hozhat, de önmagában nem feltétlenül oldja meg a problémákat. „A pszichológiában ezt elkerülésnek nevezzük. Nem magát a problémát próbáljuk megoldani, hanem a benne keletkező feszültséget enyhíteni. Hosszú távon azonban nem a tünetek csökkentése, hanem a stressz valódi okainak feltárása hozhat csak megoldást. Nem a problémából fakadó feszültséget kell csupán csökkenteni, hanem magát a problémát kell felismerni és kezelni” – zárta sorait dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
A témával foglalkozó videóban további érdekességeket tudhatsz meg a jelenségről:
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