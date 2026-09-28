A Keresztapa rajongója vagy? Még te is licitálhatsz a filmben szereplő kocsira

Nem mindennapi járgány került kalapács alá: A Keresztapa II. című filmben feltűnő 1959-es Cadillac Fleetwood 75 Sedant bocsátották árverésre a Bring a Trailer oldalán. A licit jelenleg 8 millió forintnak megfelelő dollárnál áll, az ajánlattételre még két napig van lehetőség.

A Keresztapa II. című filmben feltűnő 1959-es Cadillac Fleetwood 75 Sedan

Ezzel az autóval járt a Keresztapa?

Azokat, akik úgy hiszik, hogy a Robert De Niro által megformált fiatal Don Vito Corleone autóját kaparinthatják meg, el kell keserítsük, az árverés alatt lévő Cadillac ugyanis háttérautóként volt jelen a filmben. Eredetileg egy nevadai temetkezési vállalkozás tulajdonában volt közel hat évtizeden át, majd 2020-tól felújítási munkálatokat végeztek rajta. Ezüst metál színűre festették, kettős kipufogórendszert szereltek a 390ci-es V8-as motorra, felújították a négyfokozatú automata sebességváltót, valamint kicserélték a tömítéseket és a sebességmérő kábelt.

Az utastérben szürke szövet- és bőrkárpit, elektromosan állítható első üléspad, légkondicionáló, elektromos ablakemelők és egy Custom Autosound retro stílusú rádió található, emellett lábtámaszok és egy pár összecsukható pótülés kapott helyet a hátsó utastérben. A külső részletek között szerepel egy vezetőoldali tükör, elektromos antenna, valamint a beépített hátsó lámpákkal ellátott hátsó uszonyok. A vezetést szervokormány és szervofékek segítik, a kerekekben 15 hüvelykes acélfelnik vannak csiszolt burkolatokkal, rajtuk polírozott dísztárcsákkal és fehér oldalfalú gumiabroncsokkal.

Az autót a jelenlegi kereskedő az első tulajdonos dokumentumaival és egy nevadai forgalmi engedéllyel kínálja, amely a járművet Cadillac Limousine-ként írja le.

A Cadillac Fleetwood 75 Sedan végsebessége 193 km/óra, jelenlegi kilométerállása 122 ezer 310 km. A motor négyfokozatú porlasztóval rendelkezik, új állapotában 325 lóerős volt 430 lb-ft nyomatékkal.

Az autóban egy 390ci-es V8-as motor található

Az ide kattintva elérhető árverés magyar idő szerint szeptember 30-án, szerdán este 21 órakor zárul.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: