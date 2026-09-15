11 napra nyoma veszett Agatha Christie-nek: máig rejtély, mi történt a krimik királynőjével – Kvíz

Agatha Christie művei 50 évvel a halála után is a legnépszerűbb detektívregények közé tartoznak, és a mai napig újabb és újabb filmek és sorozatok készülnek belőlük.

Arról ugyanakkor kevés szó esik, hogy a személyével kapcsolatban milyen érdekességek és legendák terjednek!

Születésnapja alkalmából felidézzük a legendás szerző életét, cikkünk végén pedig egy kvízzel tesztelheted a tudásod a legismertebb krimijeivel kapcsolatban.

Agatha Christie minden idők legsikeresebb krimiírója, akinek a nevét a legtöbben Hercule Poirot és Miss Marple történeteivel kötik össze. Azt már kevesebben tudják, hogy az írónő saját élete is olyan volt, mint egy izgalmas krimi regény.

Agatha Christie a krimi műfaj koronázatlan királynője. Fotó: HIP / HIP

Agatha Christie: a krimikirálynő, aki nem csak a regényeiben járta be a világot

Az angol írónő 1890-ben született az angliai Torquay városában, és már fiatalon elkezdett történeteket kitalálni. Később gyógyszertári asszisztensként dolgozott, ahol sokat tanult a különféle mérgekről. Ez a tudás később a regényeiben is visszaköszönt. Első nagy sikere az 1920-as A titokzatos stylesi eset volt, amelyben először jelent meg legendás nyomozója, Hercule Poirot. Következő dobása, Az Ackroyd-gyilkosságok már besteller lett – írja a History. Eközben első férjével, Archibald Christie ezredessel bejárta az egész világot, az első világháború idején ápolónőként is dolgozott. A háború borzalmai, a férje későbbi hűtlensége, és az édesanyja elvesztése után érzelmi zűrzavarba került és nyomtalanul eltűnt.

Agatha Christie eltűnése

Habár Christie neve elsősorban a zseniális bűnügyi történetek miatt vált világhírűvé, életének legnagyobb rejtélye nem egy könyv lapjain bontakozott ki. 1926 decemberében az írónő egyszerűen felszívódott. Az autóját hátrahagyva találták meg, ő maga pedig nyomtalanul eltűnt. Az eset óriási médiavisszhangot kapott, és nagyszabású keresőakció indult a felkutatására. Rendőrök, önkéntesek és újságírók is részt vettek a kutatásban, miközben egész Anglia találgatta, mi történhetett vele.

Tizenegy nappal később váratlan fordulat következett.

Christie-re egy gyógyfürdőben bukkantak, ahol álnevet használva szállt meg. Az írónő később sem adott egyértelmű magyarázatot arra, mi történt, ezért az eltűnése máig rengeteg találgatásra ad okot. Egyesek szerint ideiglenes emlékezetkiesés állhatott a háttérben, mások úgy vélik, a magánéleti válsága miatt menekült el a nyilvánosság elől. A rejtély mindenesetre csak tovább növelte az érdeklődést az írónő iránt. Christie később újra férjhez ment, a második férjét pedig számos közel-keleti régészeti expedícióra elkísérte, és ezek az utazások több művét is inspirálták.