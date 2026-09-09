Luxus lett háziállatot tartani? Ezért hagyunk az állatorvosnál vagyonokat

Az állattartás mára sokak számára a korábbi alapszintű gondoskodásból egyfajta luxussá vált , mivel a minőségi tápok, a modern állatorvosi ellátás és a kényelmi szolgáltatások árai drasztikusan megemelkedtek.

, mivel a minőségi tápok, a modern állatorvosi ellátás és a kényelmi szolgáltatások árai drasztikusan megemelkedtek. Miközben a gazdik egy része családtagnak tekinti kedvencét és hajlandó a prémium termékekre költeni, a növekvő fenntartási költségek sokaknak komoly pénzügyi megterhelést jelentenek.

Eláruljuk, miért ilyen magasak a díjak

A kisállattartás ma Magyarországon egyre inkább luxusnak számít. A drasztikusan megemelkedő állatorvosi költségek ellenére a magyar kifejezetten állatszerető nemzetnek számít: a felmérések szerint a magyar háztartások 71%-ában él valamilyen háziállat. De miért hagyunk egyre nagyobb összegeket az állatorvosi rendelőben? A szakértő válaszol.

Állatorvosi költségek az egekben

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Állatorvosi költségek az egekben

Magyarországon az állategészségügyi intézmények kivétel nélkül magánkézben vannak, magán fenntartásúak, és piaci körülmények között működnek. Nem kapnak sem állami, sem másmilyen támogatást, olyan árakat kell megállapítaniuk, amelyekből fenn tudják tartani a praxist, ki tudják termelni a költségeiket, finanszírozni tudják az eszközfejlesztést.

− árulta el Dr. Sándor-Boros Nikoletta állatorvos, majd hozzátette, hogy az állatorvosi költségek az utóbbi években valóban drasztikusan megemelkedtek a humán egészségügy szintjére felzárkózó csúcstechnológiás diagnosztikai eljárások, valamint a társadalombiztosítás hiánya miatt.

Mi számít ma a legdrágább beavatkozásnak?

A krónikus betegségek kezelése az, ami a legnagyobb anyagi terhet jelentheti egy gazdinak, hiszen folyamatos szűrővizsgálatok, gyógyszerek, esetleg diétás tápok kellenek, hónapokon, akár éveken keresztül.

Az állatorvosi ellátások közül a bonyolult sebészeti beavatkozások, a modern képalkotó diagnosztika és az intenzív, többnapos kórházi ellátások a legdrágábbak, amelyek összege Magyarországon könnyen elérheti a több százezer, vagy akár az 1 millió forintot is.

− mondja a doktornő. Mint megtudtuk, a horrorköltség másik fő oka, hogy a háziállatoknak nincs állami egészségbiztosítási támogatása, ráadásul az állatorvosi szolgáltatásokat 27%-os áfa terheli. A végösszeg mindig egyedileg változik az állat testsúlya (a felhasznált altatószer és gyógyszer mennyisége), a műtét közbeni komplikációk és az utókezelés/kórházi napok száma szerint.