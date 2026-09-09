Luxus lett háziállatot tartani? Ezért hagyunk az állatorvosnál vagyonokat

- Az állattartás mára sokak számára a korábbi alapszintű gondoskodásból egyfajta luxussá vált, mivel a minőségi tápok, a modern állatorvosi ellátás és a kényelmi szolgáltatások árai drasztikusan megemelkedtek.
- Miközben a gazdik egy része családtagnak tekinti kedvencét és hajlandó a prémium termékekre költeni, a növekvő fenntartási költségek sokaknak komoly pénzügyi megterhelést jelentenek.
- Eláruljuk, miért ilyen magasak a díjak
A kisállattartás ma Magyarországon egyre inkább luxusnak számít. A drasztikusan megemelkedő állatorvosi költségek ellenére a magyar kifejezetten állatszerető nemzetnek számít: a felmérések szerint a magyar háztartások 71%-ában él valamilyen háziállat. De miért hagyunk egyre nagyobb összegeket az állatorvosi rendelőben? A szakértő válaszol.
Állatorvosi költségek az egekben
Magyarországon az állategészségügyi intézmények kivétel nélkül magánkézben vannak, magán fenntartásúak, és piaci körülmények között működnek. Nem kapnak sem állami, sem másmilyen támogatást, olyan árakat kell megállapítaniuk, amelyekből fenn tudják tartani a praxist, ki tudják termelni a költségeiket, finanszírozni tudják az eszközfejlesztést.
− árulta el Dr. Sándor-Boros Nikoletta állatorvos, majd hozzátette, hogy az állatorvosi költségek az utóbbi években valóban drasztikusan megemelkedtek a humán egészségügy szintjére felzárkózó csúcstechnológiás diagnosztikai eljárások, valamint a társadalombiztosítás hiánya miatt.
Mi számít ma a legdrágább beavatkozásnak?
A krónikus betegségek kezelése az, ami a legnagyobb anyagi terhet jelentheti egy gazdinak, hiszen folyamatos szűrővizsgálatok, gyógyszerek, esetleg diétás tápok kellenek, hónapokon, akár éveken keresztül.
Az állatorvosi ellátások közül a bonyolult sebészeti beavatkozások, a modern képalkotó diagnosztika és az intenzív, többnapos kórházi ellátások a legdrágábbak, amelyek összege Magyarországon könnyen elérheti a több százezer, vagy akár az 1 millió forintot is.
− mondja a doktornő. Mint megtudtuk, a horrorköltség másik fő oka, hogy a háziállatoknak nincs állami egészségbiztosítási támogatása, ráadásul az állatorvosi szolgáltatásokat 27%-os áfa terheli. A végösszeg mindig egyedileg változik az állat testsúlya (a felhasznált altatószer és gyógyszer mennyisége), a műtét közbeni komplikációk és az utókezelés/kórházi napok száma szerint.
Van, aki jelzi, hogy nincs elég pénze
Volt már, hogy egy gazdi olyannyira ledöbbent a költségek hallatán, hogy inkább nem végeztetett el beavatkozást a házi kedvencén. Mások jelzik, hogy ennyi a keret, ebbe férjünk bele, mert többet nem tud fizetni. Maximálisan figyelembe vesszük. Ha anyagi akadályok vannak, szólni kell, nyíltan el kell mondani.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a gazdi és az orvos között valódi, szoros bizalmi kapcsolat alakul ki, a tulajdonosok sokkal könnyebben és zokszó nélkül kifizetik a magasabb összegeket is, mert tudják, hogy az állat a legjobb ellátást kapja.
Az alábbi árlista a magyarországi állategészségügyi szolgáltatók publikus árjegyzékei alapján készült. Az árak tájékoztató jellegűek
- Sürgősségi műtétek és életmentő beavatkozások 150 000 – 1 000 000+ Ft
- Sürgősségi műtétek és életmentő beavatkozások 150 000 – 1 000 000+ Ft
- Ivartalanítás (nőstény állatok) 40 000 – 85 000 Ft
- Ivartalanítás (hím állatok) 15 000 – 45 000 Ft
- Speciális diagnosztika és szakvizsgálatok 20 000 – 50 000 Ft
- Általános betegvizsgálat és alapellátás 15 000 – 25 000 Ft
- Védőoltások (ombinált / veszettség) 7 500 – 16 000 Ft
Vicces videó állatokról, akik túldramatizálták az állatorvosi látogatást
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