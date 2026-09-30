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tudomány

Minden más élőlényből hiányzik: ilyen testrésze csak az embernek van

16 perce
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Létezik egy jellegzetes testrészünk, amely semmilyen más élőlényen nem található meg a világon. A kérdés a mai napig foglalkoztatja a tudósokat, egyértelmű válasz ugyanis még nem született arra: vajon miért van állcsúcsunk?
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tudományéletmódemberállcsúcsállhomo sapiens

Szeme, füle, orra és szája minden emlősnek van, létezik azonban egy olyan testrész, amelyet kizárólag az ember birtokol. Ez a testrész a régészek számára is iránymutató, ha ugyanis fosszíliákon találkoznak vele, szinte biztosak lehetnek benne, hogy egy homo sapiens maradványaira bukkantak. Ez a jellegzetes vonásunk az állunk, pontosabban az állcsúcsunk, amely az emberi arc alsó részén található, a fogvonalon túlnyúló jellegzetes, csontos kiemelkedés. Hogy miért pont az állunk különböztet meg minket az állatvilágtól, arra számos magyarázat született már, alább a legfőbbeket ismertetjük.

Állcsúcson támaszkodó kislány
Meglepő, de állcsúcsa kizárólag az emberi fajnak van. Fotó: Shutterstock

Miért van az embereknek állcsúcsa?

Az évek során több több tudományos elképzelés is született arról, hogy milyen céllal alakulhatott ki az állcsúcsunk. Egyes kutatók szerint az állkapocs megerősítésében lehetett szerepe, mások a beszéddel, illetve a nyelvizmok rögzítésével hozták összefüggésbe.

Ezeken kívül olyan felvetés is létezik, amely szerint az áll formája a párválasztásban, a szexuális szelekcióban játszhatott szerepet.

Legutóbb Noreen von Cramon-Taubadel, a Buffalo Egyetem evolúciós morfológusa és munkatársai járták körbe a kérdéskört, összehasonlítva az emberek és más emberszabásúak koponyáján megfigyelhető tulajdonságokat. Összesen kilenc jellemzőt vizsgáltak, hogy megállapítsák: az áll kialakulása mögött kimutatható-e közvetlen evolúciós alkalmazkodás. Az eredményeik szerint ilyen hatás a vizsgáltak közül három jellemző esetén volt kimutatható.

Ez alapján arra jutottak, hogy az áll az evolúció egyik érdekes mellékterméke is lehet, vagyis nem egy konkrét fiziológiai folyamat ellátása miatt, hanem jelentős anatómiai változások következményeként alakulhatott ki. Az emberi koponya ugyanis a törzsfejlődés során jelentősen átalakult, miközben ezeknek a változásoknak nem mindegyike vezethető vissza közvetlen alkalmazkodási kényszerre – írja a Player.hu.

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