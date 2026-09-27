Alma vagy körte? A tested meghálálja, ha ezt a gyümölcsöt választod

Az alma és a körte is támogathatja az egészséges vércukorszintet, de az egyik gyümölcs ebből a szempontból valamivel előnyösebb lehet.

Az alma és a körte is remek választás

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Alma vagy körte? Így érdemes választani

Mindkét gyümölcsöt érdemes egészben, a héjával együtt fogyasztani, és fehérjével vagy egészséges zsírokkal párosítani a még egyenletesebb vércukorválasz érdekében. A stabil vércukorszint támogatja az anyagcsere egészségét, és hozzájárulhat a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának csökkentéséhez.

Amikor ősszel az alma és a körte között választunk, felmerülhet a kérdés, hogy a vércukorszint szempontjából valamelyik jobb választás-e. A két gyümölcs tápértéke hasonló, de szakértők szerint a körte enyhe előnyt élvezhet a vércukorszint szabályozásában. Ennek egyik oka, hogy a körtének alacsonyabb a glikémiás indexe. A glikémiás index azt mutatja meg, hogy egy adott élelmiszer milyen mértékben emeli meg a vércukorszintet. Az alma glikémiás indexe körülbelül 40, míg a körtéé átlagosan 30, bár a pontos értékek változhatnak. Ez a különbség összefügghet a körte magasabb rosttartalmával. Egy csésze körte körülbelül 4 gramm rostot tartalmaz, míg ugyanennyi almában nagyjából 2,5 gramm található.

Bár a gyümölcsökben lévő természetes cukrok emelhetik a vércukorszintet, a bennük található rost – különösen a körtében és az almában is jelen lévő oldható rost – lassítja a cukor felszívódását. Ennek eredményeként a vércukorszint emelkedése fokozatosabb lehet.

Valóban számít a különbség?

Bár a körte bizonyos szempontból előnyösebb, a szakértők szerint mindkét gyümölcs jó választás a vércukorszint szempontjából. Mindkettőnek alacsony a glikémiás indexe – legfeljebb 55 –, és polifenolokat is tartalmaznak. Ezek olyan növényi vegyületek, amelyekről kimutatták, hogy kedvezően befolyásolhatják a vércukorszintet. Kutatások mind az alma, mind a körte fogyasztását összefüggésbe hozták a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával.

Brinya Kydd szerint tehát nem érdemes túlságosan aggódni azon, hogy almát vagy körtét választunk: mindkettő olyan gyümölcs, amelyet érdemes beilleszteni az étrendbe.