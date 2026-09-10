Kiderült: így hat a vércukorszintedre, ha almaecetet iszol

Kitűnő kiegészítője a salátáknak, emellett számos jótékony hatással bír - többek közt a vércukorszint emelkedését is képes megakadályozni. Az almaecet használata igen elterjedt a gasztronómiában, mialatt megoldást jelenthet bizonyos egészségügyi problémákra is - persze, csak akkor, ha körültekintően és mértékkel vetjük be, ellenkező esetben ugyanis több kárt okozunk, mint hasznot.

Az almaecetnek számos jótékony hatása ismert/ Fotó: GARO / Phanie

Így hat a vércukorszintre az almaecet

A VeryWell Health szerint az almaecet étkezés előtti fogyasztása segíthet megakadályozni a vércukorszint emelkedését, azáltal, hogy lassítja a keményítők emésztését.

Az almaecet ecetsavat tartalmaz, ami lassítja a keményítők emésztését

– magyarázta el Martha Theran, regisztrált dietetikus és táplálkozási szakértő. Hozzátette, az almaecet csökkentheti a glükóz véráramba jutásának sebességét, és növelheti az inzulinérzékenységet, különösen szénhidrátban gazdag étkezés után. Theran azt is elárulta, evés előtt nagyjából 10-20 perccel egy evőkanálnyi, vízzel felhígított almaecet fogyasztása perceken belül kifejtheti a hatását.

Az almaecetben található ecetsav és antioxidánsok lassítják a gyomor kiürülését és csökkentik a máj glükóztermelését, aminek következtében a vércukorszint fokozatosabban emelkedik

- tette hozzá Amy Brownstein, regisztrált dietetikus és táplálkozási szakértő.

Egyes kutatások szerint az almaecet rendszeres fogyasztása idővel jobb vércukorszint-szabályozást eredményezhet, a bizonyítékok azonban korlátozottak, az ecet pedig önmagában nem jelent gyógymódot.

Az almaecet rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a vércukorszint szabályozásának hosszú távú javulásához és potenciálisan az A1c-szint [a diabéteszes betegek vércukor értékeinek ellenőrzésére használt paraméter] csökkentéséhez, de önmagában nem gyógymód

– mondta el Theran, a szavaival pedig Brownstein is egyetértett, aki hangsúlyozta: sem a megfelelő étrendet, sem az életmódbeli változtatásokat, sem pedig a gyógyszerek szedését nem helyettesítheti az almaecet fogyasztása.

A szakértők óva intettek az almaecet túlzott fogyasztásától is

A hosszú távú használat potenciálisan veszélyes lehet

– mondta Brownstein, hozzátéve: a nagy mennyiségű almaecet hosszabb ideig tartó fogyasztása alacsony káliumszinthez vezethet, ami hatással lehet a szívre és az izmokra. A savassága miatt ráadásul a fogzománcot is károsíthatja.