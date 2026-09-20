Be lehet pótolni egy hétvége alatt a hét közben elmaradt alvást?

Már két órával több alvás is segíthet enyhíteni egy rosszul sikerült éjszaka káros hatásait, habár a szakértők szerint azonban a hétvégi hosszú alvásnak is lehetnek hátrányai. Sokan hét közben nem jutnak elegendő alváshoz, ezért hétvégén próbálják bepótolni az elmaradást. Ez egy csaknem 8 ezer amerikai felnőtt bevonásával készült felmérés derült ki. A részvevők közel fele rendszeresen aludt tovább hétvégén. A felnőttek számára azonban általában hét-kilenc óra alvás ajánlott, míg a serdülőknek nyolc-tíz órára lehet szükségük.

A kevés alvás árt az egészségnek. Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A szervezet alvását két fő rendszer szabályozza. Az egyik az alvásnyomás, amely minél tovább vagyunk ébren, annál erősebbé válik. A másik a cirkadián ritmus, vagyis a belső biológiai óra, amelyet többek között a fény, a hőmérséklet, az étkezés és a mozgás is befolyásol. A hétvégi hosszabb alvás azonban ezeket a rendszereket is megzavarhatja. Ha vasárnap reggel sokáig alszunk, este később álmosodhatunk el, így hétfőn ismét kialvatlanul ébredhetünk. Egy alváspszichológus szerint ez olyan, mintha minden héten időzónát váltanánk.

Hétvégi alvás: ugyanúgy kellene aludni, mint hétköznap

Habár a szombat és vasárnap történő túlzott alvás káros lehet, kutatások ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy a pótló alvásnak komoly előnyei lehetnek. Egy vizsgálatban ugyanis azoknál, akik egyetlen éjszaka mindössze két órát aludtak, megemelkedett bizonyos fehérvérsejtek száma, ami a szervezet stresszreakciójára utalhatott.

Akik a következő éjszakán akár tíz órát is aludhattak, azoknál az értékek csaknem visszatértek a normális szintre.

Egy másik kísérletben 11 férfi hat napon keresztül mindössze négy órát aludhatott. Ez rontotta a szervezet glükózfeldolgozását és inzulinválaszát, ami hosszú távon növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Hat további, akár 12 órás alvási lehetőséget biztosító éjszaka után azonban ezek az értékek visszatértek a kiindulási szintre.

Egy svéd kutatás pedig több mint 40 ezer felnőttet követett 13 éven át. Azt találták, hogy a 65 év alatti, rendszeresen legfeljebb öt órát alvóknál 65 százalékkal magasabb volt a halálozási kockázat. A hétvégi alváspótlás azonban megszüntette ezt a többletkockázatot.