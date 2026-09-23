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alvás

Előbb halunk meg, ha túl sokat alszunk? Meglepő kutatás látott napvilágot

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Az éjszakai pihenés alapvető szerepet játszik a szervezet regenerációjában, de nem csak a túl kevés pihenés adhat okot aggodalomra. Az alvás időtartamát vizsgáló kutatások szerint a rendszeresen túl rövid és a túl hosszú éjszakai pihenés egyaránt összefügghet a magasabb halálozási kockázattal, bár az ok-okozati kapcsolat nem minden esetben tisztázott.
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alváskutatáshalálalvásidő

Az alvás nélkülözhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez, hiszen éjszaka számos regenerációs folyamat zajlik. Régóta ismert, hogy a tartós alváshiány kedvezőtlenül hathat az egészségre, egy 2025-ben megjelent nagyszabású elemzés azonban arra is rámutatott, hogy a rendszeresen túl hosszú alvás szintén figyelmeztető jel lehet.

A megfelelő alvás érdekében érdemes rendszeres esti rutint kialakítani alvás időtartama, túl sok alvás, kevés alvás, alváshiány, hosszú alvás, egészséges alvás, alvás és egészség, alvási problémák, pihentető alvás, halálozási kockázat Az alvás megfelelő időtartama mellett annak minősége is fontos a szervezet regeneráció szempontjából pihentető alvást végez egy nő szemmaszkban
A megfelelő alvás érdekében érdemes rendszeres esti rutint kialakítani
Fotó: Shutterstock

Mennyi pihenés mellett nőhet a halálozási kockázat?

A kutatás összesen 79 korábbi tanulmány eredményeit elemezte. A hét-nyolc órát alvókhoz viszonyítva a napi hét óránál kevesebbet pihenőknél 14 százalékkal magasabb halálozási kockázatot találtak.

A hosszú ideig alvóknál ennél nagyobb, 35 százalékos kockázatnövekedést mutattak ki. A kilenc óránál többet alvó nők esetében pedig 41 százalékkal magasabb értéket mértek.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy aki egy-egy alkalommal kilenc óránál tovább alszik, annak emiatt veszélyben lenne az egészsége. Az eredmények népességszintű összefüggéseket mutatnak, és különösen a hosszú alvás esetében nem tisztázott, hogy maga az alvás időtartama okozza-e a nagyobb kockázatot.

Miért lehet káros a túl kevés alvás?

A tartós alváshiány számos folyamatra hatással lehet a szervezetben. A kevés pihenés többek között fokozhatja a stresszt és a gyulladásos folyamatokat, amelyek hosszabb távon különböző betegségek kialakulásával is összefügghetnek.

A kutatások szerint a rövid alvási idő különösen a szív- és érrendszeri problémákkal mutat kapcsolatot. A megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés ezért nem pusztán a másnapi közérzet szempontjából fontos.

Miért lehet figyelmeztető jel a túl sok alvás?

A túl hosszú alvás esetében összetettebb a kép. A sokat alvóknál több olyan betegség is gyakoribb lehet, amely önmagában is növelheti a halálozás kockázatát. Ezek közé tartozhat:

  • a stroke,
  • a szívinfarktus,
  • valamint egyes neurológiai betegségek.

A kutatók ugyanakkor nem tudják biztosan, hogy a hosszú alvás hozzájárul-e ezek kialakulásához. Az is elképzelhető, hogy egy már fennálló, akár még fel nem ismert betegség miatt válik valaki fáradékonyabbá, ezért van szüksége több pihenésre. A szokatlanul hosszú alvás így bizonyos esetekben nem a probléma oka, hanem annak egyik korai jele lehet.

Hány óra alvás számít ideálisnak?

A szakemberek szerint 7,5–8,5 óra éjszakai pihenés lehet megfelelő. Az egyéni alvásigény azonban eltérő, ezért önmagában az órák száma nem árul el mindent.

A Focus beszámolója szerint legalább ilyen fontos az alvás minősége. A gyakori éjszakai felébredés, a nehéz visszaalvás és a nyugtalan éjszakák akkor is ronthatják a regenerációt, ha valaki összességében elegendő időt tölt ágyban.

Mit tehetünk a jobb alvásért?

Néhány egyszerű szokás segíthet abban, hogy az éjszakai pihenés nyugodtabb és rendszeresebb legyen. Ilyen lehet:

  • a lehetőleg állandó lefekvési és felkelési idő,
  • a rendszeres nappali testmozgás,
  • a telefon, a laptop és a televízió mellőzése lefekvés előtt,
  • nyugodt esti rutin kialakítása,
  • relaxáció vagy halk zene hallgatása.

Az elalvás miatti túlzott aggodalom ugyanakkor önmagában is megnehezítheti a pihenést. Ha valaki tartósan rosszul alszik, rendszeresen felébred éjszaka, vagy hosszabb időn keresztül szokatlanul sok alvásra van szüksége, érdemes orvossal egyeztetnie.

 

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