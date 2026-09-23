Előbb halunk meg, ha túl sokat alszunk? Meglepő kutatás látott napvilágot

Az alvás nélkülözhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez, hiszen éjszaka számos regenerációs folyamat zajlik. Régóta ismert, hogy a tartós alváshiány kedvezőtlenül hathat az egészségre, egy 2025-ben megjelent nagyszabású elemzés azonban arra is rámutatott, hogy a rendszeresen túl hosszú alvás szintén figyelmeztető jel lehet.

A megfelelő alvás érdekében érdemes rendszeres esti rutint kialakítani

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Mennyi pihenés mellett nőhet a halálozási kockázat?

A kutatás összesen 79 korábbi tanulmány eredményeit elemezte. A hét-nyolc órát alvókhoz viszonyítva a napi hét óránál kevesebbet pihenőknél 14 százalékkal magasabb halálozási kockázatot találtak.

A hosszú ideig alvóknál ennél nagyobb, 35 százalékos kockázatnövekedést mutattak ki. A kilenc óránál többet alvó nők esetében pedig 41 százalékkal magasabb értéket mértek.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy aki egy-egy alkalommal kilenc óránál tovább alszik, annak emiatt veszélyben lenne az egészsége. Az eredmények népességszintű összefüggéseket mutatnak, és különösen a hosszú alvás esetében nem tisztázott, hogy maga az alvás időtartama okozza-e a nagyobb kockázatot.

Miért lehet káros a túl kevés alvás?

A tartós alváshiány számos folyamatra hatással lehet a szervezetben. A kevés pihenés többek között fokozhatja a stresszt és a gyulladásos folyamatokat, amelyek hosszabb távon különböző betegségek kialakulásával is összefügghetnek.

A kutatások szerint a rövid alvási idő különösen a szív- és érrendszeri problémákkal mutat kapcsolatot. A megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés ezért nem pusztán a másnapi közérzet szempontjából fontos.

Miért lehet figyelmeztető jel a túl sok alvás?

A túl hosszú alvás esetében összetettebb a kép. A sokat alvóknál több olyan betegség is gyakoribb lehet, amely önmagában is növelheti a halálozás kockázatát. Ezek közé tartozhat:

a stroke,

a szívinfarktus,

valamint egyes neurológiai betegségek.

A kutatók ugyanakkor nem tudják biztosan, hogy a hosszú alvás hozzájárul-e ezek kialakulásához. Az is elképzelhető, hogy egy már fennálló, akár még fel nem ismert betegség miatt válik valaki fáradékonyabbá, ezért van szüksége több pihenésre. A szokatlanul hosszú alvás így bizonyos esetekben nem a probléma oka, hanem annak egyik korai jele lehet.

A Focus beszámolója szerint legalább ilyen fontos az alvás minősége. A gyakori éjszakai felébredés, a nehéz visszaalvás és a nyugtalan éjszakák akkor is ronthatják a regenerációt, ha valaki összességében elegendő időt tölt ágyban.