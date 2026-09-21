Sokan nem is tudják, hogy fiataloknál ezek az Alzheimer-kór korai jelei

Az Alzheimer-világnap célja a betegséget övező tévhitek és tabuk lebontása, valamint a korai felismerés fontosságának hangsúlyozása.

Az Alzheimer-kór az esetek 5-10%-ában a 65 év alatti korosztályt érinti, és ritkán akár már a 30-as, 40-es években is jelentkezhet.

Nézzük a kór tüneteit!

A probléma globális méreteit jól mutatja, hogy világszerte már több mint 57 millió embert érint a demencia valamilyen formája. Ezeknek az eseteknek a döntő többségéért éppen az Alzheimer-kór a felelős.

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, amely világszerte több tízmillió embert érint.

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Alzheimer-kór: innen ismerhetjük fel időben, hogy baj van

„A demencia egyaránt érinti a beszédet, a memóriát, a kognitív képességeket, az észlelést és a személyiséget” – írja Juhász Ágnes demenciaszakértő, szakápoló Memóriaőrző című könyvében. A szakértő, bár külföldön él, speciális érzékenyítő tréningeket Magyarországon is tart, ahol a résztvevők gyakorlatban is átélhetik, milyen demenciával élni. Mint mondja, demencia, azon belül az Alzheimer tünetei közé tartoznak:

a feledékenység (még csak időnként jelentkezik, csak később válik gyakoribbá),

a látás- és beszédzavarok,

a döntéshozatal bizonytalansága,

a gondolkodás lassulása,

a mondatismétlés,

a nevek, szavak elfelejtése,

a tárgyak teljesen logikátlan helyre pakolása,

végtagi gyengeség, mozgásprobléma és egyensúlyzavar is.

Intő jelek lehetnek még a kényszercselekvések, a lassú beszéd, a nyelvhelyességi hibák vétése, illetve, ha valaki közismert szavak jelentését újra és újra megkérdezi. Előfordul, hogy az illető eltéved egy általa korábban jól ismert útvonalon, de konkrét történeteket is kreálhat, amelyeket az illető nemcsak, hogy elhisz, de valóságnak is éli meg

− avat be a szakember.

Tévhit, hogy csak időseket érint a kór

A 40-es és 50-es éveikben járó embereknél is kialakulhat, de rendkívül ritka esetekben még korábban is megjelenhet. Míg az idősebbeknél szinte mindig a rövid távú memóriazavar az első jel, a fiataloknál a korai tünetek sokszor nyelvi nehézségekben (szótalálási zavarok), látás- és térérzékelési problémákban, a tervezőképesség hanyatlásában vagy hirtelen személyiség- és viselkedésváltozásokban nyilvánulnak meg.