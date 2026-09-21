Sokan nem is tudják, hogy fiataloknál ezek az Alzheimer-kór korai jelei

- Az Alzheimer-világnap célja a betegséget övező tévhitek és tabuk lebontása, valamint a korai felismerés fontosságának hangsúlyozása.
- Az Alzheimer-kór az esetek 5-10%-ában a 65 év alatti korosztályt érinti, és ritkán akár már a 30-as, 40-es években is jelentkezhet.
- Nézzük a kór tüneteit!
A probléma globális méreteit jól mutatja, hogy világszerte már több mint 57 millió embert érint a demencia valamilyen formája. Ezeknek az eseteknek a döntő többségéért éppen az Alzheimer-kór a felelős.
Alzheimer-kór: innen ismerhetjük fel időben, hogy baj van
„A demencia egyaránt érinti a beszédet, a memóriát, a kognitív képességeket, az észlelést és a személyiséget” – írja Juhász Ágnes demenciaszakértő, szakápoló Memóriaőrző című könyvében. A szakértő, bár külföldön él, speciális érzékenyítő tréningeket Magyarországon is tart, ahol a résztvevők gyakorlatban is átélhetik, milyen demenciával élni. Mint mondja, demencia, azon belül az Alzheimer tünetei közé tartoznak:
- a feledékenység (még csak időnként jelentkezik, csak később válik gyakoribbá),
- a látás- és beszédzavarok,
- a döntéshozatal bizonytalansága,
- a gondolkodás lassulása,
- a mondatismétlés,
- a nevek, szavak elfelejtése,
- a tárgyak teljesen logikátlan helyre pakolása,
- végtagi gyengeség, mozgásprobléma és egyensúlyzavar is.
Intő jelek lehetnek még a kényszercselekvések, a lassú beszéd, a nyelvhelyességi hibák vétése, illetve, ha valaki közismert szavak jelentését újra és újra megkérdezi. Előfordul, hogy az illető eltéved egy általa korábban jól ismert útvonalon, de konkrét történeteket is kreálhat, amelyeket az illető nemcsak, hogy elhisz, de valóságnak is éli meg
− avat be a szakember.
Tévhit, hogy csak időseket érint a kór
A 40-es és 50-es éveikben járó embereknél is kialakulhat, de rendkívül ritka esetekben még korábban is megjelenhet. Míg az idősebbeknél szinte mindig a rövid távú memóriazavar az első jel, a fiataloknál a korai tünetek sokszor nyelvi nehézségekben (szótalálási zavarok), látás- és térérzékelési problémákban, a tervezőképesség hanyatlásában vagy hirtelen személyiség- és viselkedésváltozásokban nyilvánulnak meg.
Lehet hajlamunk az Alzheimer-kórra?
Egy, az Alzheimer’s Society oldalán található cikkben olvasható, hogy sajnos a korábban kialakult demencia (young-onset dementia) nagyobb eséllyel genetikailag öröklött, így a beteg gyermekeiben is megnő a kialakulás veszélye. Hogy valakinek van-e rá hajlama, az egy egyszerű genetikai vizsgálattal kideríthető.
Ha egy családban volt már ilyen jellegű megbetegedés, javasolt is elvégeztetni a szűrést, amely genetikai laborokban, magánkórházakban is kérhető, az ára intézménytől függően 20-30 ezer forint között mozog.
Mi az, amit hozzátartozóként, ápolóként megtehetünk egy Alzheimerrel élő személyért?
Juhász Ágnes szerint három szóban összefoglalható a válasz: szeretet, türelem, idő. Mindemellett hangsúlyozza, hogy ami jó a szívnek, az jó az agynak is, vagyis célszerű törekedni a szabadidő aktív eltöltésére, az egészséges étkezésre és a moderált alkoholfogyasztásra.
Teljesen meggyógyítani valakit a demenciából jelenleg még nem lehet, a kezelés elsősorban a leépülés folyamatának lassítására, a tünetek kezelésére és a jobb életminőség megteremtésére irányul. Gyógyszerekkel fokozható az agyi vérkeringés, demenciában kognitív terápiával a beszéd- és memóriazavar kezelhető.
Alois Alzheimer ijesztő dolgot látott a mikroszkóp alatt
Alois Alzheimer német pszichiáter egy Auguste Deter nevű 51 éves női pácienst kezelt egy frankfurti elmegyógyintézetben. A nőnél furcsa viselkedési zavarok, beszédértési nehézségek és súlyos emlékezetkiesés jelentkeztek. A beteg 1906-os halála után
Dr. Alzheimer mikroszkóp alatt megvizsgálta az agyszövetét. Olyan elváltozásokat látott, amelyeket korábban senki: különös fehérje-lerakódásokat (plakkokat) és összegubancolódott idegrostokat talált.
A betegséget hivatalosan Alzheimer felettese, a korszak neves pszichiátere, Emil Kraepelin nevezte el Alzheimer-kórnak, elismerve kollégája úttörő felfedezését.
Alzheimer fiatal korban
Ha valaki fiatalon észleli magán a feledékenység tüneteit, például, ha nem tudja, hova tette a telefonját vagy a kulcsát, nem kell rögtön megijedni és demenciára gyanakodni! Mindez lehet csupán a figyelemhiány vagy az agy átmeneti túlterheltsége miatti memóriazavar jele, ami együtt járhat stresszel, kimerültséggel, depresszióval. Persze jó résen lenni: ha valakivel kapcsolatban felmerül, hogy feledékeny, vagy nehezebbek számára a gondolkodási folyamatok, érdemes elmenni kivizsgálásra.
Így változtatja meg az agyat az Alzheimer:
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