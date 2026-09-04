Amit sokáig észre sem veszünk: így szűrhető a zöldhályog (x)

Milyen jelekre figyeljünk?

A zöldhályog korai szakaszában gyakran nincs olyan tünet, amely miatt az ember magától orvoshoz fordulna. A látásélesség akár teljesen jónak tűnhet, miközben a látóideg már károsodik. Később elsősorban a perifériás, vagyis a látótér szélein elhelyezkedő területek eshetnek ki, amelyeket azonban az agy sokáig képes észrevétlenül kompenzálni. Ezért gyanús jel, ha valaki gyakrabban nekimegy tárgyaknak, nehezebben érzékeli oldalról a közeledő dolgokat, de mire valaki érzékeli, hogy beszűkült a látótere, a maradandó károsodás már jelentős lehet.

Mit keres a szemvizsgálat?

A felismeréshez ezért nem elég egyszerűen azt megállapítani, hogy milyen élesen látunk, hanem alapos szemvizsgálatra van szükség. A Trend Optika üzleteiben a legkorszerűbb eszközökkel végzett látásellenőrzés során vizsgálják a szemnyomást, illetve szükség esetén a látóteret is, így olyan eltérésekre is fény derülhet, amelyek további szemészeti kivizsgálást tesznek indokolttá.

Forrás: Trend Optika

Kinek különösen fontos a szűrés, és milyen gyakran?

A zöldhályog kockázata az életkor előrehaladtával nő, ezért 40 éves kor felett már különösen érdemes rendszeresen ellenőriztetni a szemeket. Nagyobb odafigyelést igényelnek azok is, akiknek a családjában előfordult zöldhályog, magas a szemnyomásuk, erősen rövidlátók, illetve bizonyos betegségek vagy gyógyszeres kezelések miatt fokozott kockázatnak vannak kitéve. A családi halmozódás különösen fontos figyelmeztető tényező: ha közeli hozzátartozónál diagnosztizáltak zöldhályogot, érdemes ezt már a szemvizsgálat előtt jelezni.

A rendszeres kontroll különösen azért fontos, mert a zöldhályog okozta látóideg-károsodás nem fordítható vissza. A Trend Optika szakemberei ezért azt javasolják: nem szabad megvárni a látásromlást, ne akkor kerüljön szóba a szemvizsgálat, amikor már feltűnően rosszabbul látunk, hanem rendszeres ellenőrzéssel tegyünk érte, hogy az esetleges elváltozás minél korábban kiderüljön, és szükség esetén szemészeti kezeléssel lassítani lehessen a folyamatot.