Ez az 5 leggusztustalanabb tárgy az otthonodban, amiket nem cserélsz elég gyakran

Vannak olyan hétköznapi tárgyak az otthonunkban, amelyeket naponta használunk, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni a rendszeres cseréjükről.

A konyhai szivacs, a konyharuha és a vágódeszka könnyen szennyeződhet, ezért nem mindegy, milyen gyakran tisztítjuk vagy cseréljük őket.

A nedves környezet különösen kedvezhet a mikroorganizmusok elszaporodásának, ezért a törölközők és takarítókendők megfelelő szárítása is fontos.

A Cleveland Clinic szerint a konyhai szivacsokat legalább kéthetente érdemes lecserélni, illetve hamarabb kidobni, ha kellemetlen szagú vagy láthatóan elhasználódott.

Nem kell azonban steril otthont teremteni: a rendszeres tisztítás, a megfelelő szárítás és az elhasználódott tárgyak időben történő cseréje sokat számít az otthoni higiéniában.

Baktériumok az otthonodban: amikor nagytakarításra kerül sor, valószínűleg megtisztítjuk a padlót, letöröljük a port, kifényesítjük a fürdőszobát, és a konyhapult sem marad ki. Arról azonban már sokkal könnyebben megfeledkezünk, hogy a lakásban számtalan olyan használati tárgy található, amelyet naponta többször is megfogunk vagy használunk. Ráadásul egy tárgy attól még nem feltétlenül higiénikus, hogy első pillantásra tisztának látszik. A nedvesség, az ételmaradékok, a bőrrel való rendszeres érintkezés és a ritkán végzett tisztítás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos tárgyakon elszaporodjanak a mikroorganizmusok. A gyakran érintett felületek rendszeres tisztítása fontos része az otthoni higiénének. Ezért érdemes időnként nemcsak azt végiggondolni, hogy mit takarítasz, hanem azt is, hogy mit kellene már lecserélned.

Baktériumok az otthonodban is bőven előfordulhatnak, ha nem megfelelő tárgyakkal takarítasz.

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Baktériumok az otthonodban

1. Konyhai szivacs

Ha van olyan tárgy a konyhában, amely könnyen válhat a baktériumok kedvelt helyévé, az a mosogatószivacs. Folyamatosan vízzel érintkezik, ételmaradékok kerülhetnek rá, majd gyakran egyszerűen a mosogató mellett hagyjuk megszáradni.

A nedves, szerves anyagokkal szennyezett környezet kedvezhet a mikroorganizmusok szaporodásának. Egy korábbi CDC-összefoglaló is arra figyelmeztetett, hogy a szivacsok és mosogatókendők a konyhai keresztszennyeződés forrásai lehetnek.