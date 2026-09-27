Ez az 5 leggusztustalanabb tárgy az otthonodban, amiket nem cserélsz elég gyakran

- Vannak olyan hétköznapi tárgyak az otthonunkban, amelyeket naponta használunk, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni a rendszeres cseréjükről.
- A konyhai szivacs, a konyharuha és a vágódeszka könnyen szennyeződhet, ezért nem mindegy, milyen gyakran tisztítjuk vagy cseréljük őket.
- A nedves környezet különösen kedvezhet a mikroorganizmusok elszaporodásának, ezért a törölközők és takarítókendők megfelelő szárítása is fontos.
- A Cleveland Clinic szerint a konyhai szivacsokat legalább kéthetente érdemes lecserélni, illetve hamarabb kidobni, ha kellemetlen szagú vagy láthatóan elhasználódott.
- Nem kell azonban steril otthont teremteni: a rendszeres tisztítás, a megfelelő szárítás és az elhasználódott tárgyak időben történő cseréje sokat számít az otthoni higiéniában.
Baktériumok az otthonodban: amikor nagytakarításra kerül sor, valószínűleg megtisztítjuk a padlót, letöröljük a port, kifényesítjük a fürdőszobát, és a konyhapult sem marad ki. Arról azonban már sokkal könnyebben megfeledkezünk, hogy a lakásban számtalan olyan használati tárgy található, amelyet naponta többször is megfogunk vagy használunk. Ráadásul egy tárgy attól még nem feltétlenül higiénikus, hogy első pillantásra tisztának látszik. A nedvesség, az ételmaradékok, a bőrrel való rendszeres érintkezés és a ritkán végzett tisztítás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos tárgyakon elszaporodjanak a mikroorganizmusok. A gyakran érintett felületek rendszeres tisztítása fontos része az otthoni higiénének. Ezért érdemes időnként nemcsak azt végiggondolni, hogy mit takarítasz, hanem azt is, hogy mit kellene már lecserélned.
Baktériumok az otthonodban
1. Konyhai szivacs
Ha van olyan tárgy a konyhában, amely könnyen válhat a baktériumok kedvelt helyévé, az a mosogatószivacs. Folyamatosan vízzel érintkezik, ételmaradékok kerülhetnek rá, majd gyakran egyszerűen a mosogató mellett hagyjuk megszáradni.
A nedves, szerves anyagokkal szennyezett környezet kedvezhet a mikroorganizmusok szaporodásának. Egy korábbi CDC-összefoglaló is arra figyelmeztetett, hogy a szivacsok és mosogatókendők a konyhai keresztszennyeződés forrásai lehetnek.
A Cleveland Clinic szakértői azt javasolják, hogy a szivacsot legalább kéthetente cseréljük, de ha kellemetlen szaga van, láthatóan elszíneződött vagy nagyon elhasználódott, nincs értelme megvárni ezt az időt.
Origo-tipp: ne használd ugyanazt a szivacsot mindenre. A nyers hús, a mosogatás és a különböző felületek tisztítása között érdemes elkerülni a keresztszennyeződést.
2. Konyharuha
A konyharuha az egyik leggyakrabban használt, mégis könnyen elhanyagolt textília a lakásban. Letöröljük vele a kezünket, a pultot, a kiömlött vizet, néha pedig még az edényeket is.
Ha azonban újra és újra használjuk anélkül, hogy kimossuk, a nedves textil könnyen a szennyeződések és mikroorganizmusok gyűjtőhelyévé válhat. Egy CDC által ismertetett korábbi vizsgálatban többek között konyharuhákon és mosogatószivacsokon is találtak kórokozókat.
A konyharuhákat legalább hetente érdemes kimosni, a koszos vagy kellemetlen szagú darabokat pedig azonnal cserélni kell.
Origo-tipp: legyen több konyharuhád, és ne várd meg, amíg egyetlen darab teljesen átázik vagy megszárad rajta a szennyeződés.
3. Vágódeszka
A vágódeszkára szinte minden kerül: zöldség, gyümölcs, hús, sajt, kenyér. Különösen akkor kell odafigyelni rá, ha ugyanazt a deszkát használjuk nyers hús és fogyasztásra kész élelmiszerek előkészítésére.
A problémát nemcsak az jelenti, ha a deszka szemmel láthatóan koszos. A mélyebb vágásokban ételmaradék és nedvesség is megbújhat, ezért az elhasználódott, erősen barázdált deszkát már nehezebb megfelelően megtisztítani.
A CDC a konyhai keresztszennyeződés megelőzésében különösen fontosnak tartja a vágódeszkák és egyéb élelmiszerrel érintkező eszközök megfelelő tisztítását.
Origo-tipp: ha a vágódeszka tele van mély késsel ejtett barázdákkal, elszíneződött, repedt vagy már kellemetlen szagot áraszt, érdemes lecserélni. Még jobb, ha külön deszkát használsz a nyers húsokhoz és a zöldségekhez.
4. Fürdőszobai törölköző
A törölközőt tisztának érezzük, hiszen éppen zuhanyzás vagy kézmosás után használjuk. Csakhogy ettől még nem marad automatikusan higiénikus.
A nedves textília hosszabb ideig párás környezetben marad, és ha nem tud megfelelően megszáradni, kellemetlen szagok és mikroorganizmusok jelenhetnek meg rajta. A CDC szerint a törölközőket akkor kell cserélni, amikor láthatóan szennyezettek, illetve még azelőtt, hogy a tartós nedvesség miatt penészedni kezdenének.
A fürdőszobában különösen fontos, hogy a törölközőknek legyen lehetőségük teljesen megszáradni. A nedvesen összegyűrt textil sokkal kevésbé tud kiszellőzni.
Origo-tipp: használat után mindig terítsd ki a törölközőt, és ne tartsd hosszú ideig nedves kupacban.
5. Mosogatókendő vagy takarítókendő
Van egy koszos tárgy a lakásban, amely még a szivacsnál is könnyebben háttérbe szorulhat: a mosogatókendő vagy a takarításhoz használt textilkendő.
Ezekkel letöröljük a morzsákat, a kifröccsent folyadékot, a konyhapultot vagy éppen a mosogatót. Ha azonban ugyanazt a kendőt használjuk napokon keresztül, könnyen előfordulhat, hogy valójában egyik felületről visszük át a szennyeződést a másikra.
A CDC környezet-egészségügyi útmutatója szerint a takarítás során használt, szennyezett kendők és felmosófejek maguk is hozzájárulhatnak a mikroorganizmusok terjedéséhez, ezért használat után a mosás és a megfelelő szárítás fontos.
Origo-tipp: a konyhai és fürdőszobai kendőket kezeld külön, és rendszeresen mosd ki őket. Ha egy kendőnek már kellemetlen szaga van, nem érdemes tovább használni.
Mikor fertőtlenítsük az otthonunkat?
A higiénia a lakásban is fontos, de az otthonunkat nem szükséges folyamatosan fertőtleníteni. A CDC szerint a legtöbb hétköznapi helyzetben a szappanos vagy mosószeres tisztítás elegendő lehet a legtöbb kórokozó és szennyeződés eltávolításához. Fertőtlenítésre elsősorban akkor lehet szükség, ha valaki beteg, vagy különleges körülmények indokolják.
Arra is figyelni kell, hogy a tisztítószereket soha ne keverjük egymással. Különösen veszélyes lehet például a hipó más tisztítószerekkel való összekeverése, mert veszélyes gázok szabadulhatnak fel.
A cél tehát nem a steril otthon, hanem az, hogy a leggyakrabban használt és legkönnyebben szennyeződő tárgyakat megfelelően tisztítsuk, illetve időben lecseréljük.
Az alábbi videóból további takarítási tippeket kaphatsz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: