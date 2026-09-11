Nem csak gyerekkori nyavalya: ezt teheted a bárányhimlő megelőzéséért

A betegséget a varicella-zoster vírus okozza, és cseppfertőzéssel, valamint a hólyagok tartalmával érintkezve terjed.

A fertőzőképesség a kiütések feltűnése előtt 1-2 nappal kezdődik, és a hólyagok beszáradásáig tart.

Felnőttkorban a lefolyás lényegesen súlyosabb lehet, a legbiztosabb megelőzést pedig a védőoltás jelenti.

A varicella-zoster vírus által okozott bárányhimlő rendkívül gyorsan, cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegség. A fertőzést követő 10-21 napos lappangási idő után láz, fáradtság, étvágytalanság és fejfájás jelentkezik, amelyeket hamarosan követnek a jellegzetes, viszkető hólyagok. Ezek a folyadékkal teli kiütések először a mellkason, az arcon és a háton tűnnek fel, majd szétterjednek az egész testen. Bár sok esetben csupán enyhe bárányhimlő alakul ki, a tünetek súlyossága változó lehet, és a vakcináció előtti időszakban a megbetegedések száma megközelítette az éves születésszámot. Megfelelő odafigyeléssel és ápolással a szövődmények kockázata jelentősen csökkenthető.

A bárányhimlő gyerekeknél gyakoribb, de ez nem jelenti azt, hogy felnőttkorban nem kapható el.

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Mik a bárányhimlő tünetei és hogyan ismerjük fel?

A fertőzés kezdeti szakaszában a tapasztalt panaszok könnyen összetéveszthetők az átlagos légúti megbetegedésekkel. A bárányhimlő tünetei felnőtteknél és serdülőknél gyakran előzetes étvágytalansággal, izomfájdalommal és levertséggel kezdődnek. Ezt követi a bőrön megjelenő piros pöttyök sora, amelyek 10–12 óra alatt apró duzzanatokká, majd viszkető hólyagokká alakulnak át.

A hólyagok nemcsak a külső bőrfelületen, hanem a szájüregben vagy a torokban is feltűnhetnek, ami fájdalmas nyelést okozhat. A betegség előrehaladtával a hólyagok megnyílnak, tartalmuk ürül, végezetül pedig száraz pörkök keletkeznek a helyükön.

A bárányhimlő okozta hólyagok először az arcon, a mellkason és a háton tűnnek fel, majd átterjednek az egész testre.

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A viszkető hólyagokat hűsítő rázókeverékkel (például calamine ecsetelővel) lehet csillapítani, a felülfertőződés megelőzése érdekében pedig érdemes a körmöket rövidre vágni és kerülni a vakarózást.

Meddig fertőz a bárányhimlő?

Jogos a kérdés a szülők és a beteg környezetében élők részéről: meddig fertőz a bárányhimlő? A kórokozó rendkívül fertőzőképes, és az érintett személy már a kiütések megjelenése előtt 1-2 nappal képes átadni a vírust a környezetének a légúti váladékon keresztül. A fertőzésveszély mindaddig fennáll, amíg az összes hólyag teljesen be nem szárad és pörkösödik, ami általában a kiütések feltűnésétől számított 4-5 napot veszi igénybe.