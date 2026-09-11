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betegség

Nem csak gyerekkori nyavalya: ezt teheted a bárányhimlő megelőzéséért

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A védekezés a legjobb lépés a kiszámíthatatlan fertőzésekkel szemben, ezért érdemes tisztában lenni a legfontosabb tudnivalókkal. Cikkünkből részletesen megismerheted, hogyan alakul ki és mit tesz a szervezetben a bárányhimlő.
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betegségbárányhimlőtünetek
  • A betegséget a varicella-zoster vírus okozza, és cseppfertőzéssel, valamint a hólyagok tartalmával érintkezve terjed.
  • A fertőzőképesség a kiütések feltűnése előtt 1-2 nappal kezdődik, és a hólyagok beszáradásáig tart.
  • Felnőttkorban a lefolyás lényegesen súlyosabb lehet, a legbiztosabb megelőzést pedig a védőoltás jelenti.

A varicella-zoster vírus által okozott bárányhimlő rendkívül gyorsan, cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegség. A fertőzést követő 10-21 napos lappangási idő után láz, fáradtság, étvágytalanság és fejfájás jelentkezik, amelyeket hamarosan követnek a jellegzetes, viszkető hólyagok. Ezek a folyadékkal teli kiütések először a mellkason, az arcon és a háton tűnnek fel, majd szétterjednek az egész testen. Bár sok esetben csupán enyhe bárányhimlő alakul ki, a tünetek súlyossága változó lehet, és a vakcináció előtti időszakban a megbetegedések száma megközelítette az éves születésszámot. Megfelelő odafigyeléssel és ápolással a szövődmények kockázata jelentősen csökkenthető.

Egy kislánynál a bárányhimlő okozta hólyagokat kezeli egy nő.
A bárányhimlő gyerekeknél gyakoribb, de ez nem jelenti azt, hogy felnőttkorban nem kapható el. 
Fotó: Shutterstock

Mik a bárányhimlő tünetei és hogyan ismerjük fel?

A fertőzés kezdeti szakaszában a tapasztalt panaszok könnyen összetéveszthetők az átlagos légúti megbetegedésekkel. A bárányhimlő tünetei felnőtteknél és serdülőknél gyakran előzetes étvágytalansággal, izomfájdalommal és levertséggel kezdődnek. Ezt követi a bőrön megjelenő piros pöttyök sora, amelyek 10–12 óra alatt apró duzzanatokká, majd viszkető hólyagokká alakulnak át.
A hólyagok nemcsak a külső bőrfelületen, hanem a szájüregben vagy a torokban is feltűnhetnek, ami fájdalmas nyelést okozhat. A betegség előrehaladtával a hólyagok megnyílnak, tartalmuk ürül, végezetül pedig száraz pörkök keletkeznek a helyükön.

Bárányhimlős kislány hólyagos háta.
A bárányhimlő okozta hólyagok először az arcon, a mellkason és a háton tűnnek fel, majd átterjednek az egész testre. 
Fotó: Shutterstock

A viszkető hólyagokat hűsítő rázókeverékkel (például calamine ecsetelővel) lehet csillapítani, a felülfertőződés megelőzése érdekében pedig érdemes a körmöket rövidre vágni és kerülni a vakarózást.

Meddig fertőz a bárányhimlő?

Jogos a kérdés a szülők és a beteg környezetében élők részéről: meddig fertőz a bárányhimlő? A kórokozó rendkívül fertőzőképes, és az érintett személy már a kiütések megjelenése előtt 1-2 nappal képes átadni a vírust a környezetének a légúti váladékon keresztül. A fertőzésveszély mindaddig fennáll, amíg az összes hólyag teljesen be nem szárad és pörkösödik, ami általában a kiütések feltűnésétől számított 4-5 napot veszi igénybe.

A kórokozó nemcsak cseppfertőzéssel, hanem a hólyagokban lévő folyadékkal való közvetlen érintkezéssel is terjed. Éppen ezért a beteg elkülönítése a tünetek kezdetétől a pörkök teljes beszáradásáig elengedhetetlen a közösségi terjedés megakadályozására.

Bárányhimlő édőoltás egy gumikesztyűs kézben.
A védőoltást 12 év alatti gyermekeknek egyetlen injekcióban, idősebb gyermekeknek pedig két injekcióban adják be egy-két hónapos időközzel.
Fotó: Shutterstock

Mire figyelj felnőtteknél és a megelőzés során?

Gyakori tévhit, hogy ez a betegség kizárólag a gyermekeket érinti. A bárányhimlő felnőttkorban lényegesen súlyosabb lefolyású lehet, mint gyermekkorban, és a kísérő szövődmények – például a tüdőgyulladás vagy a bőr bakteriális felülfertőződése – előfordulási aránya is magasabb. Különösen nagy kockázatot jelent a várandós nőkre és a gyengült immunrendszerű egyénekre.

A leghatékonyabb védelmet a bárányhimlő oltás jelenti, amely gyengített vírust tartalmaz, és felkészíti a szervezetet az ellenanyag-termelésre. A védőoltás 70-90%-os hatékonysággal előzi meg a megbetegedést, az esetlegesen mégis kialakuló fertőzés esetén pedig szinte teljes védelmet nyújt a súlyos szövődményekkel szemben. A fertőzésen átesett szervezetben a vírus alvó állapotban fennmarad az idegdúcokban, ami évtizedekkel később övsömör formájában aktiválódhat újra.

Nézd meg a videót is a bárányhimlő okairól, tüneteiről és kezeléséről:

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