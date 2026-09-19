Bélrák: egy gyakori baktérium is szerepet játszhat a kialakulásában

Egy vezető onkológus szerint egy gyermekkorban gyakran előforduló gyomorfertőzés kapcsolatban állhat a bélrákkal. Egy új tanulmány ugyanis arra jutott, hogy a Helicobacter pylori (H. pylori) baktériummal való fertőződés világszerte a bélrákos esetek több mint egyötödével hozható összefüggésbe. Justin Stebbing, a brit Ruskin Egyetem orvosbiológiai tudományokkal foglalkozó professzora szerint ez pedig különösen figyelemre méltó, tekintve, hogy a H. pylori rendkívül elterjedt. A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a baktérium bélrákot okoz, csupán azt vizsgálta, hogy a fertőzés mekkora arányban lehet összefüggésben a betegséggel.

Ez a baktérium összefüggésbe hozható a bélrák kialakulásával? Fotó: Unsplash

Hajlamosak vagyunk a bélrákra elsősorban a genetika, az öregedés és az életmód következményeként gondolni. Egyes daganatoknak azonban fertőzéses eredetű összetevője is lehet

– nyilatkozta Stebbing.

A H. pylori a gyomor nyálkahártyáját és a vékonybél első szakaszát is megfertőzheti. A világ népességének mintegy fele hordozhatja a baktériumot, és a fertőzés gyakran már gyermekkorban megtörténik. A legtöbb fertőzöttnél azonban soha nem alakulnak ki tünetek. Egyes esetekben azonban baktérium hosszú távú gyulladást okozhat a gyomor nyálkahártyájában, ami fekélyhez, ritkább esetben pedig gyomorrákhoz vezethet. A H. pylori rákkeltőként ismert, a bélrákkal való kapcsolata azonban kevésbé egyértelmű.

Ez a baktérium összefüggésbe hozható a bélrák kialakulásával?

A bélrák kialakulásának számos ismert kockázati tényezője van, köztük az idősebb életkor, a családi előzmények, a dohányzás, az elhízás, az alkoholfogyasztás és a feldolgozott húsokban gazdag étrend.

A kutatók ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet fordítanak a bélrendszerben élő mikroorganizmusok, vagyis a mikrobiom szerepére is - írja a Mirror.

A legújabb kutatás 43 korábbi tanulmány adatait összegezte, amelyek csaknem 49 millió emberre terjedtek ki.

Az eredmények szerint a H. pylorival fertőzött embereknél körülbelül 1,6-szor nagyobb volt a bélrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akiknél nem mutatták ki a baktériumot. A kutatók ezek alapján pedig úgy becsülték, hogy világszerte a bélrákos esetek körülbelül 22 százaléka összefüggésbe hozható a H. pylorival.