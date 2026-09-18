Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott Orbán Viktor teljes kötcsei beszéde - mutatjuk!

Rendkívüli

Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten, forró nyomon keresik a tettest

gyógynövény

Szupergyümölcs a kertből: miért érdemes rendszeresen fogyasztani a berkenyét?

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A berkenye rendkívül sokoldalúan felhasználható növény.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fedezd fel a természet egyik leghatékonyabb immunerősítő gyümölcsét, amellyel könnyedén támogathatod a szervezeted védekezőképességét a mindennapokban! Próbáld ki ezt a sokoldalú bogyós termést, a berkenye ugyanis természetes védőpajzsot nyújt a fertőzésekkel szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyógynövényberkenyeszuperélelmiszer
  • A berkenye kiemelkedő antioxidáns- és antociántartalmával hatékonyan támogatja az immunrendszert és a sejtek védelmét.
  • Rendszeres fogyasztása hozzájárul a szív- és érrendszer egészségéhez, valamint a vércukorszint szabályozásához.
  • A hazánkban is megtalálható ehető berkenyefajok sokoldalúan felhasználhatók a mindennapi táplálkozásban.

A rózsafélék családjába tartozó növénynemzetség tagjai évezredek óta jelen vannak a népi gyógyászatban és a gasztronómiában. Bár hazánkban sokáig háttérbe szorultak, az utóbbi években ismét előtérbe került a berkenye, azon belül is a fekete berkenye, amelyet rendkívül magas antioxidáns-tartalma miatt valódi szuperélelmiszerként tartanak számon. A fanyar ízű bogyók nemcsak a szív- és érrendszert óvják, hanem a vércukorszint szabályozásában is segítséget nyújtanak. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhasd ki ezekből a növényekből, érdemes megismerned a különböző fajokat és azok pontos élettani hatásait.

Berkenye gyümölcse egy emberi tenyérben.
A berkenye igazi szupergyümölcs, amely számos szervezetre gyakorolt előnnyel rendelkezik
Fotó: Shutterstock

Mire jó a berkenye?

A termesztett fajok közül a fekete berkenye (Aronia melanocarpa) kiemelkedő beltartalmi értékekkel bír. Magas polifenol-, flavonoid- és antociántartalmának köszönhetően hatékonyan veszi fel a harcot a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokkal és a sejteket károsító szabad gyökökkel szemben. 

Fekete berkenyéből készült házi lekvárok magával a gyümölccsel és mezei virágokkal egy rusztikus asztallapon.
A fekete berkenyéből lekvárt, szirupot, aszalványt, gyümölcstea-alapot, likőrt, pálinkát, chutney-t, ecetet és ivólevet is készíthetünk
Fotó: Shutterstock

A fekete berkenye hatása összetett: segít megelőzni a meszesedést az erek falában, csökkenti a magas vérnyomást, és hozzájárul a koleszterinszint normalizálásához. Rendszeres fogyasztása támogatja az emésztőrendszer működését, miközben lassítja a szénhidrátok felszívódását, így a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében is szerepet kaphat.

De mi az a fekete berkenye és melyek az ehető berkenye fajták?

Sokan összetévesztik a nemzetség tagjait, pedig a botanikai besorolás és a felhasználás szempontjából lényeges eltérések mutatkoznak.

Vörös berkenyefa egy őszi tájon.
A mutatós vörös berkenye az őszi táj ékköve is lehet, amikor gyümölcsei teljes pompájukban díszlenek
Fotó: Wikipedia

A fekete berkenye egy Észak-Amerikából származó cserje, amely rendszertanilag az Aronia nemzetségbe tartozik, de a köznyelvben és a kertészetekben a Sorbus rokonaként kezelik.

A hagyományos Sorbus nemzetségen belül az ehető berkenye fajták közé tartozik a hazánkban is őshonos házi berkenye (Sorbus domestica), amelynek almaszerű vagy körte alakú termései csak teljesen megérve, megpuhulva válnak kellemesen édessé. Ugyancsak kedvelt a barkócaberkenye (Sorbus torminalis), valamint a madárberkenye (Sorbus aucuparia). Utóbbi nyers bogyói ugyan kesernyések és enyhén mérgező szorbinsavat tartalmaznak, de hőkezeléssel, lekvárként vagy szörpként fogyaszthatóvá válnak.

Hagyományos berkenye gyümölcse és az abból készült szirup két kis üvegcsében.
A hagyományos Sorbus nemzetségen belüli berkenyék is rendkívül sokoldalú felhasználással rendelkeznek
Fotó: Shutterstock

A berkenye hatása és az esetleges ellenjavallatok

A különféle berkenye fajták bogyói gazdagok C-, E- és K-vitaminban, valamint kalciumban, magnéziumban és cinkben. A gyümölcsben található cseranyagok bél- és gyomorbántalmak esetén fejtenek ki összehúzó, gyulladáscsökkentő hatást.

Bár a szervezetre gyakorolt előnyei egyértelműek, a fekete berkenye ellenjavallat szempontjából is figyelmet igényel. Magas oxaláttartalma miatt a vesekőre hajlamosaknak célszerű mértékkel fogyasztaniuk.

Madárberkenye gyümölcse a fán.
A madárberkenye gyümölcse élénk narancssárga színéről ismerhető fel
Fotó: Shutterstock

Mivel erős vérnyomáscsökkentő és vércukorszint-beállító tulajdonsággal rendelkezik, a rendszeresen gyógyszert szedő cukorbetegeknek és vérnyomásproblémákkal küzdőknek érdemes egyeztetniük kezelőorvosukkal a koncentrált készítmények vagy préslevek kúraszerű alkalmazása előtt.

A mindennapi étrendbe illesztve ezek a gyümölcsök kulcsfontosságúak a sejtek védelmében és a szervezet hosszú távú egészségmegőrzésében. Így a sötét bogyós gyümölcsök fogyasztásával – természetes színanyaguknak köszönhetően – nemcsak az ízeket élvezheted, hanem a tested védekezőképességét is hatékonyan támogathatod. 

Nézd meg a videót is a berkenye előnyeiről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!