Szupergyümölcs a kertből: miért érdemes rendszeresen fogyasztani a berkenyét?

A berkenye kiemelkedő antioxidáns- és antociántartalmával hatékonyan támogatja az immunrendszert és a sejtek védelmét.

Rendszeres fogyasztása hozzájárul a szív- és érrendszer egészségéhez, valamint a vércukorszint szabályozásához.

A hazánkban is megtalálható ehető berkenyefajok sokoldalúan felhasználhatók a mindennapi táplálkozásban.

A rózsafélék családjába tartozó növénynemzetség tagjai évezredek óta jelen vannak a népi gyógyászatban és a gasztronómiában. Bár hazánkban sokáig háttérbe szorultak, az utóbbi években ismét előtérbe került a berkenye, azon belül is a fekete berkenye, amelyet rendkívül magas antioxidáns-tartalma miatt valódi szuperélelmiszerként tartanak számon. A fanyar ízű bogyók nemcsak a szív- és érrendszert óvják, hanem a vércukorszint szabályozásában is segítséget nyújtanak. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhasd ki ezekből a növényekből, érdemes megismerned a különböző fajokat és azok pontos élettani hatásait.

A berkenye igazi szupergyümölcs, amely számos szervezetre gyakorolt előnnyel rendelkezik

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Mire jó a berkenye?

A termesztett fajok közül a fekete berkenye (Aronia melanocarpa) kiemelkedő beltartalmi értékekkel bír. Magas polifenol-, flavonoid- és antociántartalmának köszönhetően hatékonyan veszi fel a harcot a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokkal és a sejteket károsító szabad gyökökkel szemben.

A fekete berkenyéből lekvárt, szirupot, aszalványt, gyümölcstea-alapot, likőrt, pálinkát, chutney-t, ecetet és ivólevet is készíthetünk

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A fekete berkenye hatása összetett: segít megelőzni a meszesedést az erek falában, csökkenti a magas vérnyomást, és hozzájárul a koleszterinszint normalizálásához. Rendszeres fogyasztása támogatja az emésztőrendszer működését, miközben lassítja a szénhidrátok felszívódását, így a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében is szerepet kaphat.

De mi az a fekete berkenye és melyek az ehető berkenye fajták?

Sokan összetévesztik a nemzetség tagjait, pedig a botanikai besorolás és a felhasználás szempontjából lényeges eltérések mutatkoznak.

A mutatós vörös berkenye az őszi táj ékköve is lehet, amikor gyümölcsei teljes pompájukban díszlenek

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A fekete berkenye egy Észak-Amerikából származó cserje, amely rendszertanilag az Aronia nemzetségbe tartozik, de a köznyelvben és a kertészetekben a Sorbus rokonaként kezelik.

A hagyományos Sorbus nemzetségen belül az ehető berkenye fajták közé tartozik a hazánkban is őshonos házi berkenye (Sorbus domestica), amelynek almaszerű vagy körte alakú termései csak teljesen megérve, megpuhulva válnak kellemesen édessé. Ugyancsak kedvelt a barkócaberkenye (Sorbus torminalis), valamint a madárberkenye (Sorbus aucuparia). Utóbbi nyers bogyói ugyan kesernyések és enyhén mérgező szorbinsavat tartalmaznak, de hőkezeléssel, lekvárként vagy szörpként fogyaszthatóvá válnak.