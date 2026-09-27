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biológiai életkor

Ez az étrend évekkel fiatalabbá teheti a szervezetet

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Egy ausztrál kutatás szerint már négy hét étrendváltás is jelentős változásokat hozhat az idősebb emberek egyes egészségi mutatóiban. A biológiai életkor szempontjából a legkedvezőbb eredményeket nem az alacsony szénhidráttartalmú étrenddel érték el, hanem több jó minőségű szénhidrát és kevesebb zsír fogyasztásával.
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biológiai életkorétrendtáplálkozás

A biológiai életkor nem feltétlenül egyezik meg azzal, hány éves valaki valójában: meghatározásakor többek között a vérnyomást, a vércukor- és koleszterinszintet, a testtömegindexet (BMI), valamint a derékbőséget is figyelembe vehetik. Egy ausztrál kutatás most arra jutott, hogy ezek az életkorral összefüggő egészségi mutatók már négy hét alatt is jelentősen változhatnak az étrend hatására.

biológiai öregedés, étrend, táplálkozás, egészséges táplálkozás, öregedés, rostban gazdag étrend, szénhidrát, zsírszegény étrend, teljes értékű élelmiszerek, egészségi mutatók A biológiai életkorra kedvezően hathat a rostban és egészséges szénhidrátokban gazdag étrend.
A biológiai életkorra kedvezően hathat a rostban és egészséges szénhidrátokban gazdag étrend
Fotó: Getty Images 

A Sydney-i Egyetem kutatói 104, 65 és 75 év közötti embert vontak be a vizsgálatba. A résztvevők négy héten keresztül minden étkezéshez előre elkészített ételeket kaptak, és véletlenszerűen négy különböző étrendi csoport egyikébe kerültek.

A kutatók magasabb zsír- és magasabb szénhidráttartalmú étrendeket hasonlítottak össze, amelyekben az elfogyasztott fehérje állati vagy növényi eredetű volt.

Nem a kevés szénhidrát hozta a legjobb eredményt

A legnagyobb javulást azoknál figyelték meg, akik kevesebb zsírt és több szénhidrátot fogyasztottak. A számítások alapján az ő biológiai életkoruk mintegy 3,5–4,1 évvel alacsonyabb értéket mutatott a magas zsírtartalmú étrendet követő összehasonlító csoporténál.

Fontos azonban, hogy a magasabb szénhidrátbevitel nem édességekből, fehér kenyérből vagy más erősen feldolgozott élelmiszerekből származott. A résztvevők rostban gazdag, kevéssé feldolgozott, teljes értékű élelmiszereket fogyasztottak.

Az egyes étrendi csoportok között a rost- és zsírbevitelben, valamint a növényi és állati eredetű fehérjék arányában is jelentős különbségek voltak.

A biológiai életkor szempontjából sokat számít az étrend

Az eredmények azt mutatják, hogy az étrend megváltoztatása már rövid idő alatt kedvezően befolyásolhatja a biológiai életkor meghatározásához használt egyes egészségi mutatókat – számolt be róla a FITBOOK.

A kutatás azonban mindössze négy hétig tartott, ezért egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek a változások hosszabb távon is fennmaradnak-e. További vizsgálatokra van szükség annak megállapításához is, hogy az étrend hosszú távon milyen hatással lehet az öregedés folyamatára.

 

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