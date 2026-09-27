Ez az étrend évekkel fiatalabbá teheti a szervezetet

A biológiai életkor nem feltétlenül egyezik meg azzal, hány éves valaki valójában: meghatározásakor többek között a vérnyomást, a vércukor- és koleszterinszintet, a testtömegindexet (BMI), valamint a derékbőséget is figyelembe vehetik. Egy ausztrál kutatás most arra jutott, hogy ezek az életkorral összefüggő egészségi mutatók már négy hét alatt is jelentősen változhatnak az étrend hatására.

A biológiai életkorra kedvezően hathat a rostban és egészséges szénhidrátokban gazdag étrend

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A Sydney-i Egyetem kutatói 104, 65 és 75 év közötti embert vontak be a vizsgálatba. A résztvevők négy héten keresztül minden étkezéshez előre elkészített ételeket kaptak, és véletlenszerűen négy különböző étrendi csoport egyikébe kerültek.

A kutatók magasabb zsír- és magasabb szénhidráttartalmú étrendeket hasonlítottak össze, amelyekben az elfogyasztott fehérje állati vagy növényi eredetű volt.

Nem a kevés szénhidrát hozta a legjobb eredményt

A legnagyobb javulást azoknál figyelték meg, akik kevesebb zsírt és több szénhidrátot fogyasztottak. A számítások alapján az ő biológiai életkoruk mintegy 3,5–4,1 évvel alacsonyabb értéket mutatott a magas zsírtartalmú étrendet követő összehasonlító csoporténál.

Fontos azonban, hogy a magasabb szénhidrátbevitel nem édességekből, fehér kenyérből vagy más erősen feldolgozott élelmiszerekből származott. A résztvevők rostban gazdag, kevéssé feldolgozott, teljes értékű élelmiszereket fogyasztottak.

Az egyes étrendi csoportok között a rost- és zsírbevitelben, valamint a növényi és állati eredetű fehérjék arányában is jelentős különbségek voltak.

A biológiai életkor szempontjából sokat számít az étrend

Az eredmények azt mutatják, hogy az étrend megváltoztatása már rövid idő alatt kedvezően befolyásolhatja a biológiai életkor meghatározásához használt egyes egészségi mutatókat – számolt be róla a FITBOOK.

A kutatás azonban mindössze négy hétig tartott, ezért egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek a változások hosszabb távon is fennmaradnak-e. További vizsgálatokra van szükség annak megállapításához is, hogy az étrend hosszú távon milyen hatással lehet az öregedés folyamatára.