Vége a bipoláris mítoszoknak – minden, ami a mentális zavarról eddig rejtve maradt

Mariah Carey hosszú ideig titkolta a betegségét, majd gyógyszeres kezeléssel és terápiával tanult meg együtt élni vele; Winston Churchill fekete kutyának nevezte saját depressziós időszakait.

Selena Gomez énekes-színésznő azért osztotta meg a nyilvánossággal bipoláris diagnózisát, hogy ezzel is csökkentse a témát övező előítéleteket.

Klinikai szakpszichológust kértünk, oszlassa el a tévhiteket.

Leöntik magukat benzinnel, énekelve táncolnak az utcán egy szál pizsamában – ilyen és hasonló képek élnek sokak fejében, amikor megtudják valakiről: bipoláris. Az igazság azonban az, hogy a bipoláris zavar nem elmebetegség, semmi köze a skizofréniához, és nem abban rejlik a lényege, hogy egyszer jó-, máskor rosszkedvű a páciens.

Nagyon gyakori, hogy a bipoláris betegek először csak a depressziós fázisban kérnek segítséget. Emiatt félrediagnosztizálhatják őket sima (unipoláris) depresszióval

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A bipoláris zavar valódi arca(i)

Aki bipoláris zavarral él (gyógyszer és pszichoterápia nélkül), annak időszakosan megváltozik az egész pszichés üzemmódja az alvási ritmusától kezdve, a pszichés önértékelésén át a kockázatvállalásig

– kezdi Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd folytatja: „az illető egyáltalán nem érzi, hogy valami nem stimmel.

Míg a depressziós ember azt éli meg, hogy nincs értelme semminek, addig egy bipoláris csak annyit mond egy ilyen periódusra: „most nem igazán vagyok elememben”. Amikor viszont mániás szakaszba lép, azt mondja: na, végre, ez vagyok én, most igazán jól érzem magam!”

Ilyenkor a „nem kell aludnom” nagyon gyakran elhangzik a szájából, és úgy érzi, 3 óra alvás tökéletesen elegendő, hiszen rengeteg a tennivalója, nem ér rá lustálkodni. A hipomán (enyhe mánia) periódusában az illető aligha veszít az energiájából, és ezt a társadalom még értékeli is. Hiszen kreatív, proaktív, mindent időre megcsinál, korábban megy be dolgozni és így tovább."

Keveredhet a felhangolt és a lehangolt időszak

Ez a két teljesen ellentétes állapot egyazon időben is jelen lehet. Ilyenkor az illető lelkes, rendkívül aktív, de belül azért van benne egyfajta reménytelenség, néha öngyilkossági gondolat is.

Amikor a mánia és a depresszió tünetei egyszerre vannak jelen (pl. nagy belső feszültség és pörgés mély elkeseredettséggel), ami a legveszélyesebb állapot.

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Utólagos megbánás

A mániás és a hipomán a saját felgyorsult gondolkodását logikusnak érzékeli.

Miért ne nyitnék új vállalkozást? Miért ne venném meg azt az 50 ezer forintos cipőt? Miért ne adhatnám el a lakást?, és így tovább.

Vagyis az egyik fő probléma az, hogy nincs bennük fékrendszer. Ha pedig realizálják a dolgokat, hajlamosak ledöbbenni: Úristen, én tényleg ezt csináltam?!