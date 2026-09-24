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mentális zavar

Vége a bipoláris mítoszoknak – minden, ami a mentális zavarról eddig rejtve maradt

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Vincent van Gogh, Catherine Zeta-Jones és Latinovits Zoltán – mi a közös bennük? Mindhárman a bipoláris zavar nevű mentális betegséggel éltek és élnek. Klinikai szakpszichológussal oszlatjuk el a betegséggel kapcsolatos tévhiteket, és utánajártunk miért nem mutatja ki sem vérvizsgálat, sem MRI.
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mentális zavarbipoláris zavardepressziótévhitelőítélet
  • Mariah Carey hosszú ideig titkolta a betegségét, majd gyógyszeres kezeléssel és terápiával tanult meg együtt élni vele; Winston Churchill fekete kutyának nevezte saját depressziós időszakait.
  • Selena Gomez énekes-színésznő azért osztotta meg a nyilvánossággal bipoláris diagnózisát, hogy ezzel is csökkentse a témát övező előítéleteket.
  • Klinikai szakpszichológust kértünk, oszlassa el a tévhiteket.

Leöntik magukat benzinnel, énekelve táncolnak az utcán egy szál pizsamában – ilyen és hasonló képek élnek sokak fejében, amikor megtudják valakiről: bipoláris. Az igazság azonban az, hogy a bipoláris zavar nem elmebetegség, semmi köze a skizofréniához, és nem abban rejlik a lényege, hogy egyszer jó-, máskor rosszkedvű a páciens.

Bipoláris zavarral élő nő 3 arca
Nagyon gyakori, hogy a bipoláris betegek először csak a depressziós fázisban kérnek segítséget. Emiatt félrediagnosztizálhatják őket sima (unipoláris) depresszióval
Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A bipoláris zavar valódi arca(i)

Aki bipoláris zavarral él (gyógyszer és pszichoterápia nélkül), annak időszakosan megváltozik az egész pszichés üzemmódja az alvási ritmusától kezdve, a pszichés önértékelésén át a kockázatvállalásig 

– kezdi Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd folytatja: „az illető egyáltalán nem érzi, hogy valami nem stimmel. 

Míg a depressziós ember azt éli meg, hogy nincs értelme semminek, addig egy bipoláris csak annyit mond egy ilyen periódusra: „most nem igazán vagyok elememben”. Amikor viszont mániás szakaszba lép, azt mondja: na, végre, ez vagyok én, most igazán jól érzem magam!”

Ilyenkor a „nem kell aludnom” nagyon gyakran elhangzik a szájából, és úgy érzi, 3 óra alvás tökéletesen elegendő, hiszen rengeteg a tennivalója, nem ér rá lustálkodni. A hipomán (enyhe mánia) periódusában az illető aligha veszít az energiájából, és ezt a társadalom még értékeli is. Hiszen kreatív, proaktív, mindent időre megcsinál, korábban megy be dolgozni és így tovább."

Keveredhet a felhangolt és a lehangolt időszak 

Ez a két teljesen ellentétes állapot egyazon időben is jelen lehet. Ilyenkor az illető lelkes, rendkívül aktív, de belül azért van benne egyfajta reménytelenség, néha öngyilkossági gondolat is.

A bipoláris zavar fel- és lehangolt epizódja, smiley-val a nő kezében
Amikor a mánia és a depresszió tünetei egyszerre vannak jelen (pl. nagy belső feszültség és pörgés mély elkeseredettséggel), ami a legveszélyesebb állapot.
Fotó: tuan12 / Shutterstock

Utólagos megbánás

A mániás és a hipomán a saját felgyorsult gondolkodását logikusnak érzékeli. 

Miért ne nyitnék új vállalkozást? Miért ne venném meg azt az 50 ezer forintos cipőt? Miért ne adhatnám el a lakást?, és így tovább. 

Vagyis az egyik fő probléma az, hogy nincs bennük fékrendszer. Ha pedig realizálják a dolgokat, hajlamosak ledöbbenni: Úristen, én tényleg ezt csináltam?!

Mosolygó rengeteg cipő között
Miért ne lehetne az enyém a világ összes cipője? 
Fotó: Kostikova Natalia / Shutterstock

A bipolaritás két triggere

Kétségkívül, mint a legtöbb állapotnak, betegségnek, a bipolaritásnak is van genetikai háttere, de ami igazából sokat számít a kialakulásban, az a gén és a környezet – élmény és tapasztalás – együttese. A kettő erősen befolyásolja a kockázatát a betegség kialakulásának. 

Például, ha valaki bántalmazó családi környezetben nevelkedett, vagy abúzus érte, akkor a genetika hajlam mellet ezek a traumák triggerelhetik, előmozdíthatják a bipoláris tünetek megjelenését.

A bipolaritás feltérképezésére csupán egy kérdőív szolgál. Miért nem vérvizsgálat, CT, vagy MRI alapján diagnosztizálnak?

Kérdésünkre a szakorvos elmondja: a bipoláris zavar nem egyetlen szervi elváltozás, hanem az agyműködés összetett zavara. Éppen emiatt a vérvizsgálat nem mutat ki bipoláris markert, a CT pedig elsősorban szerkezeti eltéréseket keres az agyban. Az MRI-ből sem lehet megbízhatóan kijelenteni, hogy valaki bipoláris. 

Az említett kérdőív csupán egy mankó. A diagnózis felállítása jelenleg elsősorban a tünetek feltérképezése és időbeli lefolyása alapján történik: volt-e mániás/hipomániás epizód, mennyi ideig tartottak, milyen erősek voltak, és milyen más okok jöhetnek szóba.

Attól, mert bipoláris, még nem elmebeteg

A szakember fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a bipolaritás nem elmebetegség, éppen ezért nem kell a bipoláris személytől félni. Negatív jelzőkkel felcímkézni pedig végképp.

Egyedül az intenzív mániás epizódban léphet fel pszichotikus állapot − ilyenkor az elme beszűkül. Ekkor valóban szükséges, hogy az illető bekerüljön az egészségügyi ellátórendszerbe, de nem azért, mert elmebeteg, hanem, azért, hogy „kiszabadítsák" ebből az állapotból, iletve hogy beállítsák a gyógyszereit.

Számukra és azon bipoláris személyek számára is elengedhetetlen a pszichoterápia, akik egyébként már rendszeres gyógyszeres kezelésben részesülnek. A pszichológus ugyanis képes feltárni a kiváltó okokat, majd egy olyan megküzdési eszköztárat adni a páciens kezébe, amivel sikeresen képes kezelni az egyes epizódokat.

Az alábbi videó remekül szemlélteni, milyenek egy bipoláris zavarral élő ember napjai

Öngyilkosság elleni prevenció

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