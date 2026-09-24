Vége a bipoláris mítoszoknak – minden, ami a mentális zavarról eddig rejtve maradt

- Mariah Carey hosszú ideig titkolta a betegségét, majd gyógyszeres kezeléssel és terápiával tanult meg együtt élni vele; Winston Churchill fekete kutyának nevezte saját depressziós időszakait.
- Selena Gomez énekes-színésznő azért osztotta meg a nyilvánossággal bipoláris diagnózisát, hogy ezzel is csökkentse a témát övező előítéleteket.
- Klinikai szakpszichológust kértünk, oszlassa el a tévhiteket.
Leöntik magukat benzinnel, énekelve táncolnak az utcán egy szál pizsamában – ilyen és hasonló képek élnek sokak fejében, amikor megtudják valakiről: bipoláris. Az igazság azonban az, hogy a bipoláris zavar nem elmebetegség, semmi köze a skizofréniához, és nem abban rejlik a lényege, hogy egyszer jó-, máskor rosszkedvű a páciens.
A bipoláris zavar valódi arca(i)
Aki bipoláris zavarral él (gyógyszer és pszichoterápia nélkül), annak időszakosan megváltozik az egész pszichés üzemmódja az alvási ritmusától kezdve, a pszichés önértékelésén át a kockázatvállalásig
– kezdi Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd folytatja: „az illető egyáltalán nem érzi, hogy valami nem stimmel.
Míg a depressziós ember azt éli meg, hogy nincs értelme semminek, addig egy bipoláris csak annyit mond egy ilyen periódusra: „most nem igazán vagyok elememben”. Amikor viszont mániás szakaszba lép, azt mondja: na, végre, ez vagyok én, most igazán jól érzem magam!”
Ilyenkor a „nem kell aludnom” nagyon gyakran elhangzik a szájából, és úgy érzi, 3 óra alvás tökéletesen elegendő, hiszen rengeteg a tennivalója, nem ér rá lustálkodni. A hipomán (enyhe mánia) periódusában az illető aligha veszít az energiájából, és ezt a társadalom még értékeli is. Hiszen kreatív, proaktív, mindent időre megcsinál, korábban megy be dolgozni és így tovább."
Keveredhet a felhangolt és a lehangolt időszak
Ez a két teljesen ellentétes állapot egyazon időben is jelen lehet. Ilyenkor az illető lelkes, rendkívül aktív, de belül azért van benne egyfajta reménytelenség, néha öngyilkossági gondolat is.
Utólagos megbánás
A mániás és a hipomán a saját felgyorsult gondolkodását logikusnak érzékeli.
Miért ne nyitnék új vállalkozást? Miért ne venném meg azt az 50 ezer forintos cipőt? Miért ne adhatnám el a lakást?, és így tovább.
Vagyis az egyik fő probléma az, hogy nincs bennük fékrendszer. Ha pedig realizálják a dolgokat, hajlamosak ledöbbenni: Úristen, én tényleg ezt csináltam?!
A bipolaritás két triggere
Kétségkívül, mint a legtöbb állapotnak, betegségnek, a bipolaritásnak is van genetikai háttere, de ami igazából sokat számít a kialakulásban, az a gén és a környezet – élmény és tapasztalás – együttese. A kettő erősen befolyásolja a kockázatát a betegség kialakulásának.
Például, ha valaki bántalmazó családi környezetben nevelkedett, vagy abúzus érte, akkor a genetika hajlam mellet ezek a traumák triggerelhetik, előmozdíthatják a bipoláris tünetek megjelenését.
A bipolaritás feltérképezésére csupán egy kérdőív szolgál. Miért nem vérvizsgálat, CT, vagy MRI alapján diagnosztizálnak?
Kérdésünkre a szakorvos elmondja: a bipoláris zavar nem egyetlen szervi elváltozás, hanem az agyműködés összetett zavara. Éppen emiatt a vérvizsgálat nem mutat ki bipoláris markert, a CT pedig elsősorban szerkezeti eltéréseket keres az agyban. Az MRI-ből sem lehet megbízhatóan kijelenteni, hogy valaki bipoláris.
Az említett kérdőív csupán egy mankó. A diagnózis felállítása jelenleg elsősorban a tünetek feltérképezése és időbeli lefolyása alapján történik: volt-e mániás/hipomániás epizód, mennyi ideig tartottak, milyen erősek voltak, és milyen más okok jöhetnek szóba.
Attól, mert bipoláris, még nem elmebeteg
A szakember fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a bipolaritás nem elmebetegség, éppen ezért nem kell a bipoláris személytől félni. Negatív jelzőkkel felcímkézni pedig végképp.
Egyedül az intenzív mániás epizódban léphet fel pszichotikus állapot − ilyenkor az elme beszűkül. Ekkor valóban szükséges, hogy az illető bekerüljön az egészségügyi ellátórendszerbe, de nem azért, mert elmebeteg, hanem, azért, hogy „kiszabadítsák" ebből az állapotból, iletve hogy beállítsák a gyógyszereit.
Számukra és azon bipoláris személyek számára is elengedhetetlen a pszichoterápia, akik egyébként már rendszeres gyógyszeres kezelésben részesülnek. A pszichológus ugyanis képes feltárni a kiváltó okokat, majd egy olyan megküzdési eszköztárat adni a páciens kezébe, amivel sikeresen képes kezelni az egyes epizódokat.
Az alábbi videó remekül szemlélteni, milyenek egy bipoláris zavarral élő ember napjai
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