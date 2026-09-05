Megszelídült embervadászok – Meglepő, hogy élnek ma Borneó őslakói

Spirituális gyökerek: a borneói törzsek nem pusztán erőszakból, hanem animista hitük miatt gyűjtötték a fejeket, hogy megszzerezzék a koponyákban lakozó életerőt a törzs védelmére.

a borneói törzsek nem pusztán erőszakból, hanem animista hitük miatt gyűjtötték a fejeket, hogy megszzerezzék a koponyákban lakozó életerőt a törzs védelmére. Történelmi fordulat: az 1894-es Tumbang Anoi Megállapodás lezárta a törzsi háborúkat, ám a második világháborúban a japán megszállók ellen még egyszer felélesztették a szokást.

az 1894-es Tumbang Anoi Megállapodás lezárta a törzsi háborúkat, ám a második világháborúban a japán megszállók ellen még egyszer felélesztették a szokást. Élő örökség: a törzsi tetoválások és a koponyás hosszúházak világa mára békés kulturális falvakká és skanzenekké szelídült Sarawak és Sabah államokban.

A borneói fejvadászok története a Föld egyik legkülönlegesebb és leginkább félreértett törzsi kultúrája. A vad és áthatolhatatlan esőerdők szigetén élő dayak népcsoportok évszázadokon át rettegésben tartották a vidéket, hiszen hitviláguk szerint az emberi fejek elvétele biztosította a törzs termékenységét és a szellemek jóindulatát. A rituálé mögött mély animista hiedelmek és szigorú társadalmi szabályok húzódtak meg.

A borneói fejvadászok múltját izgalmas módon bemutató Mari Mari kulturális falu egyik törzsi hosszúháza eredeti környezetben.

Fotó: Etédi Alexa

Miért gyűjtötték az emberi fejeket a borneói fejvadászok?

A fejvadászat tehát nem elvakult erőszak, hanem egy összetett spiritualitás része volt. Az animista hitű őslakos törzsek hiedelme szerint minden sziklának, növénynek és élőnyénynek lelke van, ez a lélek és a spirituális erő (semangat) az ember esetében pedig a koponyában lakozik. Egy megszerzett fej nemcsak a harcos férfivá válását és bátorságát bizonyította (átvette az áldozat erejét, képességeit és státuszát is), hanem védelmet, jó termést és termékenységet hozott az egész közösségnek. A koponyákat a közösségi hosszúházakban (longhouse) függesztették fel, ahol tisztelték és rituálisan táplálták őket, hogy a szellem jóindulatát biztosítsák.

Ezt a félelmetes, ám spirituálisan mélyen gyökerező tradíciót végül az 1894-ben megkötött Tumbang Anoi Megállapodás zárta le, ahol a törzsfőnökök hivatalosan elkötelezték magukat a béke és a szokás eltörlése mellett. Több mint százötven törzs gyűlt össze, hogy hivatalosan is eltemesse a törzsi háborúkat. Bár a második világháború idején, a japán megszállók elleni harcban az ausztrál Z alakulat támogatásával még egyszer, utoljára felélesztették ezt az ősi szokást Borneón, a fejvadászat mára végleg a múlté lett, a gazdag kulturális örökség pedig a modern turizmus részévé szelídült.