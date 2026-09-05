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Borneó

Megszelídült embervadászok – Meglepő, hogy élnek ma Borneó őslakói

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A Sarawak Cultural Village egyik hosszúháza Borneón.
Fotó: Etédi Alexa
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Borneó esőerdőinek mélyén egykor rettegett harcosok és ősi rituálék formálták a törzsi közösségek mindennapjait. Ellátogattunk a szigetre, ahol a legendás borneói fejvadászok utódai, ma már békésen őrzik egyedülálló kulturális örökségüket.
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Borneóegzotikus utazásfejvadászok
  • Spirituális gyökerek: a borneói törzsek nem pusztán erőszakból, hanem animista hitük miatt gyűjtötték a fejeket, hogy megszzerezzék a koponyákban lakozó életerőt a törzs védelmére.
  • Történelmi fordulat: az 1894-es Tumbang Anoi Megállapodás lezárta a törzsi háborúkat, ám a második világháborúban a japán megszállók ellen még egyszer felélesztették a szokást.
  • Élő örökség: a törzsi tetoválások és a koponyás hosszúházak világa mára békés kulturális falvakká és skanzenekké szelídült Sarawak és Sabah államokban.

A borneói fejvadászok története a Föld egyik legkülönlegesebb és leginkább félreértett törzsi kultúrája. A vad és áthatolhatatlan esőerdők szigetén élő dayak népcsoportok évszázadokon át rettegésben tartották a vidéket, hiszen hitviláguk szerint az emberi fejek elvétele biztosította a törzs termékenységét és a szellemek jóindulatát. A rituálé mögött mély animista hiedelmek és szigorú társadalmi szabályok húzódtak meg.

A Borneói fejvadászok egy kultúrális faluja, a Mari Mari Sabah államban.
A borneói fejvadászok múltját izgalmas módon bemutató Mari Mari kulturális falu egyik törzsi hosszúháza eredeti környezetben. 
Fotó: Etédi Alexa

Miért gyűjtötték az emberi fejeket a borneói fejvadászok?

A fejvadászat tehát nem elvakult erőszak, hanem egy összetett spiritualitás része volt. Az animista hitű őslakos törzsek hiedelme szerint minden sziklának, növénynek és élőnyénynek lelke van, ez a lélek és a spirituális erő (semangat) az ember esetében pedig a koponyában lakozik. Egy megszerzett fej nemcsak a harcos férfivá válását és bátorságát bizonyította (átvette az áldozat erejét, képességeit és státuszát is), hanem védelmet, jó termést és termékenységet hozott az egész közösségnek. A koponyákat a közösségi hosszúházakban (longhouse) függesztették fel, ahol tisztelték és rituálisan táplálták őket, hogy a szellem jóindulatát biztosítsák.

Ezt a félelmetes, ám spirituálisan mélyen gyökerező tradíciót végül az 1894-ben megkötött Tumbang Anoi Megállapodás zárta le, ahol a törzsfőnökök hivatalosan elkötelezték magukat a béke és a szokás eltörlése mellett. Több mint százötven törzs gyűlt össze, hogy hivatalosan is eltemesse a törzsi háborúkat. Bár a második világháború idején, a japán megszállók elleni harcban az ausztrál Z alakulat támogatásával még egyszer, utoljára felélesztették ezt az ősi szokást Borneón, a fejvadászat mára végleg a múlté lett, a gazdag kulturális örökség pedig a modern turizmus részévé szelídült.

Hogyan éltek egykor a borneói fejvadászok, és mit jelentettek a törzsi tetoválások?

A dayak gyűjtőnév alá több mint kétszáz különböző etnikai csoport tartozik. Malajzia borneói részén, Sabah és Sarawak államokban a legismertebbek a tengeri kalózkodásról és harciasságukról híres ibanok, a folyópartokon élő kayanok és bidayuh-k, a hegyvidéki murutok, a vízesések közelében letelepedő orang uluk, valamint az északi területeket lakó rungusok.

Dayak fejvadász harcos Borneón.
Dayak fejvadász harcos a Mari Mari kultúrális faluban, Sabah államban.
Fotó: Etédi Alexa

A fejvadászati sikerek és a társadalmi rang elengedhetetlen kísérői voltak a szent jelképnek tekintett törzsi tetoválások (ukir). A korommal és növényi nedvekkel bőrbe ütött minták nem pusztán díszek voltak, hanem az egyén státuszát, életútját és védelmét szolgálták a gonosz szellemek ellen, de egyben az egyén életútját, bátorságát és a túlvilágra való belépési jogát is szimbolizálták.

A híres „Iban padlizsánvirág” (Bunga Terung) például a vállakon viselve a férfivá válást és a vándorlást (bejalai) jelképezte – ilyen törzsi tetoválás látható a híres angol színész, Henry Golding vállain is, aki édesanyja révén iban származású és Sarawakban született. A megszerzett fejek számát és a sikeres csatákat különleges mintákkal örökítették meg a kézfejen vagy a testen, míg a nők tetoválásai a társadalmi rangot és a kézműves tudást jelezték. Úgy hitték, a sötét minták a halál utáni túlvilágon is megvilágítják az ősök felé vezető utat.

tetovált iban fejvadász Baorneón.
Iban bunga terung tetoválást viselő dayak férfi a Mari Mari kultúrális faluban.
Fotó: Etédi Alexa

Hol találkozhatunk ma Borneó malajziai államaiban e törzsekkel?

A hajdani fejvadászok hagyományai ma már nem a dzsungelharcokban, hanem a skanzenként és élő falu gyanánt működő kulturális központokban élnek tovább, ahol az őslakosok féltve őrzik és mutatják be szokásaikat az utazóknak:

  • Annah Rais hosszúház: Sarawakban, Kuching közelében található autentikus bidayuh falu, ahol a látogatók a mai napig megcsodálhatják a bambuszból épült tradicionális hosszúházat és megkóstolhatják a tradicionális ételeke
  • Sarawak kulturális falu: egy átfogó szabadtéri múzeum a Santubong-hegy lábánál, ahol Sarawak főbb törzseinek – köztük az ibanok, bidayuh-k, kayanok és penanok – építészeti stílusa, táncai és mesterségei jelennek meg egy helyen.
  • Monsopiad falu: Sabah államban állít emléket a legendás kadazan-dusun harcosnak, Monsopiadnak, aki a monda szerint egymaga 42 ellenséges fejvadászt győzött le, hogy megvédje faluját. Ma kizárólag már csak itt láthatók valódi koponyák.
  • Mari Mari kulturális falu: a Kota Kinabalu közelében található komplexum interaktív módon mutatja be Sabah törzseinek – köztük a fúvócsöves vadászatukról ismert murutoknak és a rungusoknak – mindennapjait, étkezési szokásait és ősi házépítési technikáit.
  • Bavanggazo hosszúház: rungus stílusú hosszúház Sabah keleti részén, Kudat közelében, ahol a vendégek betekintést nyerhetnek a híres kézműves gyöngyfűzésbe és a hagyományos gong-készítésbe.

A borneói esőerdők korábban rettegett világa mára a kultúra, a törzsi művészet és a vendégszeretet szigetévé vált, ahol a régmúlt koponyái már nem a veszélyre, hanem a történelem tiszteletére emlékeztetnek.

Nézd meg videón a híres dayak bambusztáncot is:

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