Brunei valóság, avagy milyen az élet a délkelet-ázsiai szultánságban, ahol olcsóbb a benzin, mint a tej?

Brunei mesés olajvagyona nem a modern csillogásban, hanem az állami jóléti intézkedésekben és az olcsó üzemanyagban mutatkozik meg.

A szultánság tudatosan elkerüli a pálmaolaj-ipar terjeszkedését, így területének több mint felét még mindig háborítatlan esőerdők borítják.

A főváros látnivalói gyorsan bejárhatók, a látogatás igazi fénypontját az Ulu Temburong Nemzeti Park vadregényes dzsungele jelenti.

Első benyomásként hatalmas csalódás volt. Olyannyira, hogy még a fényképezéstől is elment a kedvem. De miután aludtam „rá” egyet, rájöttem, hogy a saját tájékozatlan elvárásaim miatt nem kellene rosszul érezni magam, amíg ott vagyunk, mert akkor az csak kidobott pénz. Mindössze annyit tudtam, hogy Brunei uralkodója a földkerekség egyik leggazdagabb monarchája, aki az ország olajkészleteinek köszönheti vagyonát (ami tényleg mesés!). Ebből pedig arra következtettem, hogy akkor az aprócska ország is egyfajta Kelet Dubaja, ahol minden sarkon tetőfokára hág a luxus. Nos, ez egy percig sincs így, de ez egyáltalán nem biztos, hogy baj!

Cölöpházak és grandiózus mecsetek: mindez jellemző Brunei látképére.

Fotó: Etédi Alexa

Milyen az igazi Brunei?

Borneó szigetén járva Brunei az egyik legkülönösebb ország, amit meglátogathatsz. Első ránézésre hatalmas a kontraszt a mesés olajvagyonról szóló hírek és a valóság között: Bandar Seri Begawan, a főváros utcáit járva nem felhőkarcolók és luxusnegyedek sora fogad, hanem meglepően sok lepusztult, idősödő raktár- és irodaépület és kihalt lakónegyed.

A Brunei folyón található Kampong Ayer cölöpfalu Bandar Seri Begawan egyik látnivalója.

Fotó: Etédi Alexa

Bár a kőolaj és a földgáz adja a gazdaság alapját, a mesés jólét nem a hivalkodó építészetben, hanem az ingyenes egészségügyben, az államilag támogatott oktatásban és a hihetetlenül olcsó üzemanyagárakban köszön vissza. Ez a zárt, erősen államközpontú modell tudatosan távol tartja magát a túlzott globalizációtól, így egy teljesen egyedi világba csöppenünk.

Az állam gazdagsága jól tükröződik a fenséges mecseteken, mint amilyen az Omar Ali Saifuddien mecset.

Fotó: Etédi Alexa

Miben rejlik a szultánság sajátos gazdasági modellje?

A megszokott nagy nemzetközi üzletláncok, étteremláncok vagy éppen a régióban népszerű Grab helyett itt helyi kisvállalkozások uralják az utcaképet: lépten-nyomon borbély üzletekbe és varrodákba botlasz. Ez a kép nem egyszerűen a globalizáció elutasításából fakad, hanem egy olyan szigorúan szabályozott modellből, ahol az állam a hatalmas olajbevételekből tartja fenn a társadalmi jólétet.