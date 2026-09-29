Brunei valóság, avagy milyen az élet a délkelet-ázsiai szultánságban, ahol olcsóbb a benzin, mint a tej?

- Brunei mesés olajvagyona nem a modern csillogásban, hanem az állami jóléti intézkedésekben és az olcsó üzemanyagban mutatkozik meg.
- A szultánság tudatosan elkerüli a pálmaolaj-ipar terjeszkedését, így területének több mint felét még mindig háborítatlan esőerdők borítják.
- A főváros látnivalói gyorsan bejárhatók, a látogatás igazi fénypontját az Ulu Temburong Nemzeti Park vadregényes dzsungele jelenti.
Első benyomásként hatalmas csalódás volt. Olyannyira, hogy még a fényképezéstől is elment a kedvem. De miután aludtam „rá” egyet, rájöttem, hogy a saját tájékozatlan elvárásaim miatt nem kellene rosszul érezni magam, amíg ott vagyunk, mert akkor az csak kidobott pénz. Mindössze annyit tudtam, hogy Brunei uralkodója a földkerekség egyik leggazdagabb monarchája, aki az ország olajkészleteinek köszönheti vagyonát (ami tényleg mesés!). Ebből pedig arra következtettem, hogy akkor az aprócska ország is egyfajta Kelet Dubaja, ahol minden sarkon tetőfokára hág a luxus. Nos, ez egy percig sincs így, de ez egyáltalán nem biztos, hogy baj!
Milyen az igazi Brunei?
Borneó szigetén járva Brunei az egyik legkülönösebb ország, amit meglátogathatsz. Első ránézésre hatalmas a kontraszt a mesés olajvagyonról szóló hírek és a valóság között: Bandar Seri Begawan, a főváros utcáit járva nem felhőkarcolók és luxusnegyedek sora fogad, hanem meglepően sok lepusztult, idősödő raktár- és irodaépület és kihalt lakónegyed.
Bár a kőolaj és a földgáz adja a gazdaság alapját, a mesés jólét nem a hivalkodó építészetben, hanem az ingyenes egészségügyben, az államilag támogatott oktatásban és a hihetetlenül olcsó üzemanyagárakban köszön vissza. Ez a zárt, erősen államközpontú modell tudatosan távol tartja magát a túlzott globalizációtól, így egy teljesen egyedi világba csöppenünk.
Miben rejlik a szultánság sajátos gazdasági modellje?
A megszokott nagy nemzetközi üzletláncok, étteremláncok vagy éppen a régióban népszerű Grab helyett itt helyi kisvállalkozások uralják az utcaképet: lépten-nyomon borbély üzletekbe és varrodákba botlasz. Ez a kép nem egyszerűen a globalizáció elutasításából fakad, hanem egy olyan szigorúan szabályozott modellből, ahol az állam a hatalmas olajbevételekből tartja fenn a társadalmi jólétet.
Az állampolgárok nem fizetnek személyi jövedelemadót, az egészségügyi ellátás szinte jelképes összegbe (1 brunei dollárba) kerül, az oktatás pedig a felsőoktatásig ingyenes. Mivel az üzemanyag ára mesterségesen alacsonyan tartott, valóban előfordul, hogy egy liter benzin kevesebbe kerül, mint egy doboz tej.
Ez a jóléti rendszer azonban veszélyeket is hordoz, hiszen az olajkészletek végesek. A vezetés által megfogalmazott Wawasan Brunei 2035 nemzeti stratégia éppen ezért a gazdaság diverzifikációját tűzte ki célul, a turizmus, a technológia és az élelmiszeripar fejlesztésével. Ebben a folyamatban kulcsszerepet kap a rendkívül erős angol nyelvtudás és a magasan képzett lakosság, amely a kiterjedt állami ösztöndíjprogramoknak köszönhetően nemzetközi szintű oktatásban részesült.
Ökoturizmus és érintetlen esőerdők a pálmaolaj-ültetvények árnyékában
Amíg a szomszédos országokban hatalmas területeket áldoztak fel a pálmaolaj-termelés oltárán, addig ebben a kis szultánságban a szárazföld több mint felét hivatalosan védett erdők és nemzeti parkok alkotják. A pálmaültetvények hiánya nemcsak környezetvédelmi döntés, hanem a nemzeti identitás és a készülő ökoturisztikai stratégia alappillére is. Bár a szomszédos területekről származó erdőtüzek füstje, a haze időnként eléri a vidéket, az érintetlen dzsungel és a mangroveerdők védelme kiemelt prioritás marad.
Turisztikai szempontból ugyanakkor érdemes reális elvárásokkal érkezni. Bandar Seri Begawan nem kifejezetten turistabarát városszerkezetű, és a látnivalók sora is véges: a lenyűgöző, aranykupolás mecsetek (mint az Omar Ali Saifuddien, vagy a Jame' Asr Hassanil Bolkiah mecset), a városon kívüli hangulatos mangrove hajóstúrák és a híres cölöpfalu, a Kampong Ayer megtekintése után a városi élmények gyorsan kimerülnek.
Az igazi csodát itt a természet jelenti, így az országba látogatóknak feltétlenül érdemes ellátogatniuk az Ulu Temburong Nemzeti Parkba, ahol a háborítatlan esőerdő lombkoronája felett sétálva tapasztalhatják meg a sziget szultánságának valódi, zöld arcát.
Itt kipróbálhatjuk a keskeny, hosszú hajókkal történő vadvízi hajózást (pontosan úgy, ahogy akár 150-200 éve is tették, legfeljebb azóta motor került a csónakokra), a túrázást az érintetlen esőerdőben, a canopy walkok (lombkorona sétányok) és zip line-ok élményét a nyugodt, csendes környezetben.
Nézd meg a videó is Bruneiről:
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