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őszi hangulat

Galéria: aranybarna lombok és csendes sétányok – fotókon a kora őszi Budapest

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Nem véletlenül tartják a külföldi turisztikai oldalak is a világ egyik legszeb őszi úti céjának Budapestet.
Fotó: Mistervlad
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A lehulló levelek és a hűvösebb reggelek érkezésével a főváros teljesen új, nyugodtabb arcát mutatja a sétálni vágyóknak. Nézd meg fotógalériánkat, és tudd meg, miért lehet lenyűgöző élmény Budapest ősszel is!
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őszi hangulatsétaBudapestvárosnézés
  • Ősszel a városi táj átalakul: a sárga és rozsdabarna lombkoronák egészen új keretet adnak a megszokott épületeknek.
  • Csendesebb ritmus: a nyári turistatömegek levonulása után a legnépszerűbb panorámapontok is nyugodtabban járhatók be.
  • Kiemelt helyszínek: a Gellért-hegy, a Budai Vár, a Margit-sziget és a Városliget is különleges fotótémákat kínál ebben az évszakban.

A szeptemberi és októberi napfény egészen új megvilágításba helyezi a megszokott utcákat, parkokat és történelmi épületeket. Az átmeneti évszak hűvösebb, de még mindig kellemes időjárása kifejezetten kedvez a hosszabb városi sétáknak, amikor a lombkoronák sárga és rozsdabarna árnyalatokba öltöznek. A nyári turistatömegek levonulása után a várost egy nyugodtabb, csendesebb ritmus veszi át, ami teljesen más perspektívát ad a jól ismert helyszíneknek. Városi sétánk során összegyűjtöttük a legszebb pontokat, ahol Budapest ősszel a legszebb arcát mutatja.

Budapest ősszel olyan úti célokat kínál, mint városligeti Vajdahunyad vára.
Budapest ősszel különleges hangulatot kínál: látogass el a Városligetbe és gyönyörködj a romantikus Vajdahunyad várának látképében. 
Fotó: stoimilov / Shutterstock

Miért kihagyhatatlan élmény Budapest ősszel?

A budai oldal panorámapontjai ebben az időszakban különösen tiszta kilátást nyújtanak. A Gellért-hegyen vezető kanyargós ösvényeket sűrű avartakaró borítja, miközben a kilátóhelyekről a Duna és a pesti oldal ikonikus épületei rajzolódnak ki az aranyló napsütésben. Innen nem messze, a Budai Várnegyed macskaköves utcáin sétálva a történelmi falak és a színes lombozat harmóniája nyújt egyedülálló látványt. A Halászbástya és a várfalak mentén tett séta során a friss, hűvös őszi időjárás és a környező kertek őszi hangulata ad természetes keretet a városi panorámának.

Őszi hangulat a Halászbástya falainál.
Lehullott sárga levelek pettyezik a Halászbástya környékét. 
Fotó: Francesco Sgura / Shutterstock

A legszebb zöldterületek az aranybarna lombkoronák idején

A város szívében elterülő parkok szintén színpompás átalakuláson mennek keresztül.

A Margitsziget ősfás sétányai és a platánsorok ilyenkor a legalkalmasabbak egy kiadós, csendes sétára, ahol a Duna felől érkező pára és a lehullott levelek illata határozza meg a hangulatot. A sziget belső részein a japánkert, a domonkos kolostor romjai és a víztorony környéke különösen látványos képet mutat ilyenkor.

A folyó túlpartján a Városliget sem marad el mögötte: a Vajdahunyad vára melletti csónakázó tó tükrében visszaköszönő színes fák és a Liget megújult sétányai változatos fotótémát kínálnak. A fák között átszűrődő fény és a nyugalmat árasztó parki környezet tökéletes hátteret biztosít a kora őszi barangoláshoz.

Az ősz ezerféle árnyalatba borítja Budapestet, amely a Gellért-hegyről kínálja az egyik legszebb panorámát.
A Városligetben, a Vajdahunyad várában található Jáki kápolna romantikus látványt nyújt az őszi környezetben.
A Margitsziget a magasból: az elbűvölő őszi lombokkal körülvett Víztorony.
A Margitszigeten található japán kert kis tava a színes háttér előtt igazán festői látványt nyújt.
Egy kellemes őszi séta után jól eshet a gyerekeknek az önfeledt játszótéri móka is, pláne, ha ilyen elbűvölő környezetben törtnik (Gellért-hegyi csúszdapark).
A margitszigeti japán kert az ősz valamennyi árnyalatát felvonultatja.
Különösen szép látványt nyújt a Várkert bazár oszlopara felfuttatott vörös repkény, háttérben a park őszi lombjaival.
A Gellért-hegy a nyári zöld "ruha" helyett az ősz színeit - vöröset, sárgát, rozsdabarnát - öltötte magára.
Nincs is kellemesebb program egy szép, napsütéses őszi napon, mint egy hangulatos séta a Gellért-hegyen, ahonnan gyönyörű látkép nyílik a Parlamentre.
Aki a kulturális városnézések híve, az is megtalálhatja a számítását: ősszel a Budai Várnegyed, a Halászbástya környéke is festői látványt nyújt.
Szeptember végén, októberben a Városligetet is beborítja az őszi avar, a sárgás lombú fák képe pedig a csónakázó tó vizéből köszön vissza.
Színpompás őszi panoráma a Gellért-hegyről Újbuda irányában.
Galéria: Nézd meg az őszi Budapest leghangulatosabb helyszíneit
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Az ősz ezerféle árnyalatba borítja Budapestet, amely a Gellért-hegyről kínálja az egyik legszebb panorámát.

 

Nézd meg a videót is a gyönyörű, őszi Budapestről:

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