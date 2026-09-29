CBD olaj: mire jó, hogyan hat, és milyen veszélyei lehetnek?

A CBD (kannabidiol) a kender növényben természetesen megtalálható vegyület.

A CBD nem azonos a THC-val, és nem a THC-ra jellemző bódító hatás miatt alkalmazzák.

A CBD olaj és a kendermagolaj nem ugyanaz.

Létezik CBD izolátum, széles spektrumú és teljes spektrumú CBD olaj.

A CBD hatását többek között fájdalom, alvás, stressz és szorongás kapcsán is vizsgálják, de számos felhasználási területen még nem áll rendelkezésre elegendő klinikai bizonyíték.

A CBD-nek lehetnek mellékhatásai és gyógyszerkölcsönhatásai.

A megfelelő CBD olaj adagolás nem határozható meg egyetlen, mindenkire érvényes értékkel.

Gyógyszerszedés, várandósság vagy szoptatás esetén különösen fontos szakemberrel egyeztetni.

Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos, tudományos tényt, amit a CBD olajról tudnod kell. Olvass tovább!

A CBD olaj a kutatások szerint számos problémára kínálhat megoldást

Fotó: 123rf

Mi a CBD olaj, és miből készül?

A CBD, vagyis kannabidiol, a Cannabis sativa növény egyik természetes kannabinoidja. A CBD nem azonos a THC-val (tetrahidrokannabinollal): a WHO értékelése szerint a tiszta CBD nem mutatja a THC-ra jellemző pszichoaktív hatást, és nem találtak rá jellemző visszaélési vagy függőségi potenciált.

A CBD olaj készítése során a növényből kivont CBD-t jellemzően valamilyen hordozóolajjal keverik. A terméktől függően találkozhatunk CBD-izolátummal, széles spektrumú (broad spectrum) és teljes spektrumú (full spectrum) CBD-kivonattal.

Fontos: a kenderolaj és a CBD olaj nem ugyanaz. A hagyományos kendermagolajat a növény magjából sajtolják, míg a CBD-t tartalmazó kivonatok előállításának célja a kannabidiol és – terméktípustól függően – más növényi összetevők kinyerése.

CBD olaj mire jó? Mit mondanak a kutatások?

A CBD olaj hatása intenzíven kutatott terület, de az interneten olvasható ígéretek egy részét még nem támasztja alá megfelelő minőségű klinikai bizonyíték.

A CBD legerősebben igazolt gyógyászati alkalmazása bizonyos ritka epilepsziák kezeléséhez kapcsolódik: erre gyógyszerként engedélyezett, tisztított CBD-készítmény is létezik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kereskedelmi CBD olajok gyógyszerek lennének vagy betegségek kezelésére alkalmasak.