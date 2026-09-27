Egyszerű céklafasírt recept, ami a válogatós gyerekek kedvence lesz

A céklafasírt remek eszköze annak, hogy a kicsikkel is megszerettessük a zöldségevést.

Ez a gyerekbarát recept egyszerű alapanyagokból készül és gyorsan kész van.

Tökéletes választás lehet egy egészséges vacsorához vagy egy gyors ebédhez.

Ha az iskolakezdés óta azon gondolkodsz, hogyan lehetne beépíteni a zöldségeket a gyereked étkezésébe, ne keress tovább! Egy egyszerű cékla recept kiváló választás lehet!

Hoztunk nektek egy könnyen elkészíthető cékla receptet. Fotó: Mindmegette

Cékla recept az egészséges táplálkozásért

A cékla hatásai miatt a dietetikusok gyakran ajánlják a zöldség fogyasztását. Ez az étel gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, emellett a rosttartalma miatt az emésztést is támogathatja. Nem véletlen, hogy a céklás ételek egyre népszerűbbek azok körében, akik szeretnének változatosabban és egészségesebben táplálkozni. A cékla felhasználása ráadásul jóval sokoldalúbb, mint azt sokan gondolnák. Készülhet belőle saláta, krémleves, köret, de akár fasírt is. Ha a receptünk után kedvet kapsz a cékla különböző formáinak megkóstolásához, akkor nézz körül a Mindmegette oldalán, ahol további tippeket találhatsz. Na de lássuk a céklafasírt receptjét!

A legfinomabb trükk: készíts belőle zöldségfasírtot

Ennek az elkészítési módnak nagy előnye, hogy a különféle alapanyagok ízei harmonikusan összeolvadnak benne. A cékla enyhén édeskés aromája kiválóan passzol a burgonyához és a fűszerekhez, az eredmény pedig egy kívül ropogós, belül puha fogás lesz. Ez az egyszerű cékla recept azoknak is jó választás, akik még csak most ismerkednek a zöldséggel. A recept ráadásul könnyen alakítható: sütőben és serpenyőben egyaránt elkészíthető.

Könnyen elkészíthető céklafasírt recept

Hozzávalók

2 közepes cékla

2 közepes burgonya

1 kisebb vöröshagyma

2 tojás

10 dkg liszt vagy zabliszt

só

bors

kevés olaj

Elkészítés

A céklát és a burgonyát hámozd meg, majd reszeld le. A vöröshagymát aprítsd finomra. Keverd össze a zöldségeket a tojással és a liszttel. Ízesítsd sóval és borssal. Formázz kisebb fasírtokat belőle. Kevés olajon süsd aranybarnára mindkét oldalukat.

Az eredmény egy egészséges és finom étel, amely köretként és önálló fogásként is megállja a helyét.