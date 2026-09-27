Egyszerű céklafasírt recept, ami a válogatós gyerekek kedvence lesz

- A céklafasírt remek eszköze annak, hogy a kicsikkel is megszerettessük a zöldségevést.
- Ez a gyerekbarát recept egyszerű alapanyagokból készül és gyorsan kész van.
- Tökéletes választás lehet egy egészséges vacsorához vagy egy gyors ebédhez.
Ha az iskolakezdés óta azon gondolkodsz, hogyan lehetne beépíteni a zöldségeket a gyereked étkezésébe, ne keress tovább! Egy egyszerű cékla recept kiváló választás lehet!
Cékla recept az egészséges táplálkozásért
A cékla hatásai miatt a dietetikusok gyakran ajánlják a zöldség fogyasztását. Ez az étel gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, emellett a rosttartalma miatt az emésztést is támogathatja. Nem véletlen, hogy a céklás ételek egyre népszerűbbek azok körében, akik szeretnének változatosabban és egészségesebben táplálkozni. A cékla felhasználása ráadásul jóval sokoldalúbb, mint azt sokan gondolnák. Készülhet belőle saláta, krémleves, köret, de akár fasírt is. Ha a receptünk után kedvet kapsz a cékla különböző formáinak megkóstolásához, akkor nézz körül a Mindmegette oldalán, ahol további tippeket találhatsz. Na de lássuk a céklafasírt receptjét!
A legfinomabb trükk: készíts belőle zöldségfasírtot
Ennek az elkészítési módnak nagy előnye, hogy a különféle alapanyagok ízei harmonikusan összeolvadnak benne. A cékla enyhén édeskés aromája kiválóan passzol a burgonyához és a fűszerekhez, az eredmény pedig egy kívül ropogós, belül puha fogás lesz. Ez az egyszerű cékla recept azoknak is jó választás, akik még csak most ismerkednek a zöldséggel. A recept ráadásul könnyen alakítható: sütőben és serpenyőben egyaránt elkészíthető.
Könnyen elkészíthető céklafasírt recept
Hozzávalók
- 2 közepes cékla
- 2 közepes burgonya
- 1 kisebb vöröshagyma
- 2 tojás
- 10 dkg liszt vagy zabliszt
- só
- bors
- kevés olaj
Elkészítés
- A céklát és a burgonyát hámozd meg, majd reszeld le.
- A vöröshagymát aprítsd finomra.
- Keverd össze a zöldségeket a tojással és a liszttel.
- Ízesítsd sóval és borssal.
- Formázz kisebb fasírtokat belőle.
- Kevés olajon süsd aranybarnára mindkét oldalukat.
Az eredmény egy egészséges és finom étel, amely köretként és önálló fogásként is megállja a helyét.
Sütőben sült cékla recept: ha olaj nélkül is kipróbálnád
Ha szeretnéd csökkenteni az olaj mennyiségét, választhatod a sütőben sült változatot is. A formázott fasírtokat sütőpapírral bélelt tepsire kell helyezni, majd 190 fokon nagyjából 25-30 perc alatt készre sütni. A sült cékla így is kellemesen édeskés marad, miközben a fasírt külső része enyhén ropogós lesz.
Különböző mártogatósokkal tehetjük igazán finommá
Egy adag céklafasírt fokhagymás joghurttal vagy tejfölös mártogatóssal tálalva egy egészséges vacsora íncsiklandó alapja lehet. Ha kevés az időd, ez az egyszerű recept akár egy gyors vacsorához is kiváló a rohanó a hétköznapokon.
Ha egy másik könnyen elkészíthető céklafasírt receptjét is kipróbálnád, nézd meg ezt a videót:
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