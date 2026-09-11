Mi ez az AI-őrület, ami mindenkit a 80-as évekbe repít? Így készíthetsz magadról retró fotót

Így készíthetsz magadról 80-as évekbeli retró fotót a ChatGPT-vel.

Így alkosd meg retró outfited, ha nem kérsz ChatGPT-ből.

Mutatjuk, miért is volt szerethető ez a korszak.

A vírusszerű őrület 2026 szeptemberének elején indult el. Az OpenAI szeptember 8-án frissítette a ChatGPT képalkotó motorját, ami pontosan képes megőrizni az arcvonásokat. A közösségi médiában elképesztő sikere van: a Facebookon, az Instagramon, a X-en és a Threads felületén is tesznek közé felhasználok 80-as évekbeli képeket önmagukról. A lényeg, hogy nem egy klasszikus letölthető mobilappról van szó.

A közösségi médiát elárasztó '80-as évekbeli retró fotótrendet a ChatGPT legújabb képgeneráló funkciója hajtja.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Külföldi és hazai sztárok is rákattantak a ChatGPT-s retró őrületre

A hazai sztárok és tartalomgyártók is azonnal felkapták a trendet − már elkészítette a saját 80-as évekbeli verzióját Donald Trump lánya, Tiffany Trump, Istenes Bence műsorvezető, Sebestyén Balázs, Liptai Claudia, valamint Nádai Anikó. A TV2-n futó Farm VIP csapata is fejest ugrott a legújabb ChatGPT-őrületbe: a műsor két legmeghatározóbb alakjáról, a műsorvezető Demcsák Zsuzsáról és Gáspár Zsoltiról készült el a mesterséges intelligencia által generált retró fotó.

A TV2 által megosztott képeken Demcsák Zsuzsa egy dögös, a korszakra rendkívül jellemző vadóc frizurát és sminket kapott, míg Zsolti eegy igazi sukár retró melegítőfelsőben feszít, hűen a 80-as évek színes edzőtermi divatjához.

Így készítsd el lépésről lépésre

1. Nyisd meg a ChatGPT '80s flashback sablonját a linkre kattintva.

2. A megnyíló oldalon kattints a gémkapocs vagy plusz (+) ikonra a beviteli mezőben.

3. Tölts fel egy tiszta, szemből fotózott képet magadról.

4. Ha az első verzió elkészült, bátran írhatsz neki olyan finomításokat, mint például: Tegyél mögém egy kazettás magnót vagy Legyen a pólóm neon zöld. Ha kész a végső verzió, megoszthatod a Facebookon, X-en, LinkedInen, Redditen és az Instán is, a jobb felső sarokban található megosztás gombra kattintva. Így tett a TV2 csapata is:

Mire jó egy ilyen fotó?

Nagyjából semmire, de azért ott van bennük a nosztalgia faktor: