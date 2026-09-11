Mi ez az AI-őrület, ami mindenkit a 80-as évekbe repít? Így készíthetsz magadról retró fotót

- Így készíthetsz magadról 80-as évekbeli retró fotót a ChatGPT-vel.
- Így alkosd meg retró outfited, ha nem kérsz ChatGPT-ből.
- Mutatjuk, miért is volt szerethető ez a korszak.
A vírusszerű őrület 2026 szeptemberének elején indult el. Az OpenAI szeptember 8-án frissítette a ChatGPT képalkotó motorját, ami pontosan képes megőrizni az arcvonásokat. A közösségi médiában elképesztő sikere van: a Facebookon, az Instagramon, a X-en és a Threads felületén is tesznek közé felhasználok 80-as évekbeli képeket önmagukról. A lényeg, hogy nem egy klasszikus letölthető mobilappról van szó.
Külföldi és hazai sztárok is rákattantak a ChatGPT-s retró őrületre
A hazai sztárok és tartalomgyártók is azonnal felkapták a trendet − már elkészítette a saját 80-as évekbeli verzióját Donald Trump lánya, Tiffany Trump, Istenes Bence műsorvezető, Sebestyén Balázs, Liptai Claudia, valamint Nádai Anikó. A TV2-n futó Farm VIP csapata is fejest ugrott a legújabb ChatGPT-őrületbe: a műsor két legmeghatározóbb alakjáról, a műsorvezető Demcsák Zsuzsáról és Gáspár Zsoltiról készült el a mesterséges intelligencia által generált retró fotó.
A TV2 által megosztott képeken Demcsák Zsuzsa egy dögös, a korszakra rendkívül jellemző vadóc frizurát és sminket kapott, míg Zsolti eegy igazi sukár retró melegítőfelsőben feszít, hűen a 80-as évek színes edzőtermi divatjához.
Így készítsd el lépésről lépésre
1. Nyisd meg a ChatGPT '80s flashback sablonját a linkre kattintva.
2. A megnyíló oldalon kattints a gémkapocs vagy plusz (+) ikonra a beviteli mezőben.
3. Tölts fel egy tiszta, szemből fotózott képet magadról.
4. Ha az első verzió elkészült, bátran írhatsz neki olyan finomításokat, mint például: Tegyél mögém egy kazettás magnót vagy Legyen a pólóm neon zöld. Ha kész a végső verzió, megoszthatod a Facebookon, X-en, LinkedInen, Redditen és az Instán is, a jobb felső sarokban található megosztás gombra kattintva. Így tett a TV2 csapata is:
Mire jó egy ilyen fotó?
Nagyjából semmire, de azért ott van bennük a nosztalgia faktor:
akik átélték a 80-as éveket, azoknak egy kellemes emlékidézés, a fiatalabb generációknak pedig, akik nem éltek akkor, egy izgalmas, sci-fi-szerű időutazás, ahol megnézhetik magukat egy teljesen más, ikonikus popkulturális korszakban.
Így utazz vissza az időben ChatGPT nékül − 80-as évekbeli öltözködési, haj- és sminktippek
Ha szeretnéd elhagyni a digitális filtereket, és a valóságban is átélni az igazi, hamisítatlan 80-as évekbeli életérzést, akkor a minél nagyobb, annál jobb elvét kell követned. Ebben a korszakban a divat a feltűnésről, a lázadásról és az önkifejezésről szólt, így nem kell visszafognod magad.
Így alakítsd az outfited
Akár egy blézerről, akár egy oversize dzsekiről van szó, a szögletes, karakteres vállvonal a 80-as évek legfontosabb védjegye. Keresd a magas derekú, farmernadrágokat vagy a felül bő, alul szűkülő répa fazonokat is!
Bátran kombináld a neonsárga, sokkoló rózsaszín és rikító türkizkék árnyalatokat, akár egy ujjatlan pamutpóló vagy egy laza melegítőfelső formájában.
Így készíts retró frizurát
A 80-as években a lapos haj szinte bűnnek számított. Hajmosás után szárítsd a hajad fejjel lefelé, majd fésűvel alaposan tupírozd fel a hajtöveket. Ha nincs dauerolva a hajad,
hajsütővassal vagy kreppelővel érhetsz el dús hatást. Kösd fel a hajad laza copfba a fejed tetején vagy oldalt egy színes, rikító textilhajgumival.
Így készíts profi 80-as évekbeli sminket
Felejtsd el a natúr színeket, jöhet a kék, a lila és a zöld, amit egészen a szemöldökcsontig satírozhatsz. A kor szépségideálja (például Brooke Shields) a természetes, dús, felfelé fésült szemöldökfazont diktálta. A sminket csillogó, gyöngyházfényű rúzzsal tedd teljessé.
A kiegészítők sem maradhatnak el
Egy 80-as évekbeli szett sem teljes a megfelelő kiegészítők nélkül. Halmozd a színes műanyag vagy fém karpereceket a csuklódon, minél több van rajtad, annál jobb. Egy széles, csatos gumis övvel tökéletesen karcsúsíthatod a túlméretezett blézereket vagy a denevérujjas felsőket. Keresd a neon színű, klipszeket és lógós fülbevalókat!
Meríts öltözködési tippeket az alábbi videóból:
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