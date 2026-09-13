Brutális CIA-módszer: így szedj ki bárkiből bármit legálisan, kényszerítés nélkül

- A tükörmódszer a CIA emberei által rendszeresen alkalmazott módszer az információgyűjtésre.
- Ha nem direkt szeretnél kérdezni kollégádtól, te is bevetheted.
- A lényeg, hogy a megkérdezett fél egyáltalán ne érezze magát kényszerítve vagy sarokba szorítva.
- Mutatunk 4 információ-gyűjtési CIA-módszert.
Évtizedekkel ezelőtt világossá vált, hogy kíméletesnek korántsem nevezhető kihallgatási módszereik csekély eredményre vezetnek. A CIA, amely egy időben brutális kihallgatási sémákat alkalmazott, mostanra teljesen elvetette a megfélemlítés és a kényszerítés eszközeit.
CIA-módszerek, amelyekkel titkos információkat is megtudhatsz
A 21. században már pszichológiailag biztonságos módszereket alkalmaznak, melyek lényege, hogy olyan légkört alakítanak ki, ahol a kihallgatott/kérdezett személy önmagától érez késztetést arra, hogy elmondjon valami olyasmit, amit korábban egyáltalán nem akart. Ezek a magánéletben és a munkahelyen egyaránt remekül működnek, de tilos mások kárára használnod!
Az első leghatékonyabb CIA-módszer: igazítsd ki, ha valaki téved
Az információgyűjtés egyik leghatékonyabb módja az úgynevezett Cunningham-törvényen alapul, amely kimondja: az emberekben erős a vágy mások kijavítására. Vagyis, ha szándékosan téves vagy pontatlan állítást fogalmazol meg a mondandód során, a beszélgetőpartnered olthatatlan vágyat érez majd, hogy kijavítson.
Csakhogy az esetek többségében az emberek ilyenkor olyasmiket is elárulnak, amikre rá sem kérdeztünk, és amikről talán soha nem tettek volna említést.
A második leghatékonyabb CIA-módszer: tükrözés
A CIA és Chriss Voss, az FBI ex-túsztárgyalója és tárgyalási szakembere által népszerűsített technika lényege, hogy megismételjük a beszélgetőpartnerünk által mondottakat. Hogy mi értelme ennek?
Azzal, hogy a beszélgetőtársad utolsó néhány szavát megismétled, finoman arra készteted ő, hogy bővebb magyarázatot adjon és kifejtse a gondolatait. Ez egyébként újságíróknál is bevált gyakorlat, éppúgy, mint a megszólalások közötti csend kitartása.
A harmadik leghatékonyabb CIA-módszer: stratégiai csend
Ahogy fentebb írtuk, bevett módszer ez riportereknél is. A válasz után nem szólalnak meg azonnal, hanem várnak néhány másodpercet. Az emberek többsége utálja a kínos csendet, és hát pont a kínos csendtől való idegesség indukálja, hogy elkezdjenek beszélni.
Előfordulhat, hogy olyan infókkal is kitöltik a csendet, amiket más körülmények között eszük ágában nem lett volna kibökni. A stratégiai csendet a CIA-nál a hazugság feltárására is rendszeresen használják.
A negyedik leghatékonyabb CIA-módszer: kérjünk tanácsot
Mit gondolsz, tudnál nekem segíteni? Hozzád fordulok, mert szerintem te vagy ebben a legjáratosabb – az ilyen és ehhez hasonló mondatok nagy mértékben növelik az egót. Még a legszerényebb ember is szeret szakértő szerepben tetszelegni. Ha a munkahelyeden tanácsot kérsz egy kollégádtól, vagy megkérdezed, tudja-e, hogyan működik a nyomtató, biztos lehetsz abban, hogy mindent el fog dobni a kezéből, csak, hogy villoghasson a tudásával.
Ha őszintén érdeklődsz és további kérdést is feltehetsz neki, és lehet, hogy még a folyosói pletykákból is kikotyog valamennyit. Hiszen mi bizalmi légkört teremtettünk azzal, hogy a büszkeségére apelláltunk.
A fenti módszerek nem nevezhetőek manipulatívnak, sokkal inkább kommunikációs eszközöknek. Manipulatívvá akkor válhatnak, ha mások kárára használod fel a szerzett információkat. Ezt semmiképp ne tedd!
Íme, egy jelenet A keresztapából. Figyeld, mi történik a kínos csendnél 3:08-tól!
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