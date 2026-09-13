Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Az önkénnyel szemben harcolni kell

Fontos

Megszólalt Kína budapesti nagykövete Szijjártó Péter BYD-s kinevezéséről

információ

Brutális CIA-módszer: így szedj ki bárkiből bármit legálisan, kényszerítés nélkül

36 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szeretnéd tudni, mit gondol a másik valójában? Megosztjuk veled azokat a legális információgyűjtési technikákat, amelyeket a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) emberei és viselkedéskutatók alkalmaznak. Bevetnéd ezeket a munkahelyeden?
Link másolása
Vágólapra másolva!
információvallatáshazugságCIA
  • A tükörmódszer a CIA emberei által rendszeresen alkalmazott módszer az információgyűjtésre.
  • Ha nem direkt szeretnél kérdezni kollégádtól, te is bevetheted.
  • A lényeg, hogy a megkérdezett fél egyáltalán ne érezze magát kényszerítve vagy sarokba szorítva.
  • Mutatunk 4 információ-gyűjtési CIA-módszert.

Évtizedekkel ezelőtt világossá vált, hogy kíméletesnek korántsem nevezhető kihallgatási módszereik csekély eredményre vezetnek. A CIA, amely egy időben brutális kihallgatási sémákat alkalmazott, mostanra teljesen elvetette a megfélemlítés és a kényszerítés eszközeit. 

CIA kihallgatótiszt az ügyféllel beszélget
Ismerd meg cikkünkből a CIA módszereit. 
Fotó: Shutterstock/ Motortion Films

CIA-módszerek, amelyekkel titkos információkat is megtudhatsz

A 21. században már pszichológiailag biztonságos módszereket alkalmaznak, melyek lényege, hogy olyan légkört alakítanak ki, ahol a kihallgatott/kérdezett személy önmagától érez késztetést arra, hogy elmondjon valami olyasmit, amit korábban egyáltalán nem akart. Ezek a magánéletben és a munkahelyen egyaránt remekül működnek, de tilos mások kárára használnod!

Az első leghatékonyabb CIA-módszer: igazítsd ki, ha valaki téved

Az információgyűjtés egyik leghatékonyabb módja az úgynevezett Cunningham-törvényen alapul, amely kimondja: az emberekben erős a vágy mások kijavítására. Vagyis, ha szándékosan téves vagy pontatlan állítást fogalmazol meg a mondandód során, a beszélgetőpartnered olthatatlan vágyat érez majd, hogy kijavítson. 

Csakhogy az esetek többségében az emberek ilyenkor olyasmiket is elárulnak, amikre rá sem kérdeztünk, és amikről talán soha nem tettek volna említést. 

A második leghatékonyabb CIA-módszer: tükrözés

A CIA és Chriss Voss, az FBI ex-túsztárgyalója és tárgyalási szakembere által népszerűsített technika lényege, hogy megismételjük a beszélgetőpartnerünk által mondottakat. Hogy mi értelme ennek? 

Azzal, hogy a beszélgetőtársad utolsó néhány szavát megismétled, finoman arra készteted ő, hogy bővebb magyarázatot adjon és kifejtse a gondolatait. Ez egyébként újságíróknál is bevált gyakorlat, éppúgy, mint a megszólalások közötti csend kitartása. 

A harmadik leghatékonyabb CIA-módszer: stratégiai csend

Ahogy fentebb írtuk, bevett módszer ez riportereknél is. A válasz után nem szólalnak meg azonnal, hanem várnak néhány másodpercet. Az emberek többsége utálja a kínos csendet, és hát pont a kínos csendtől való idegesség indukálja, hogy elkezdjenek beszélni. 

Előfordulhat, hogy olyan infókkal is kitöltik a csendet, amiket más körülmények között eszük ágában nem lett volna kibökni. A stratégiai csendet a CIA-nál a hazugság feltárására is rendszeresen használják. 

hazugságvizsgálóra kötött férfi
Nem kell hazugságvizsgálóhoz nyúlnod az igazság kiderítése érdekében. 
Fotó: Standret / Shutterstock

A negyedik leghatékonyabb CIA-módszer: kérjünk tanácsot

Mit gondolsz, tudnál nekem segíteni? Hozzád fordulok, mert szerintem te vagy ebben a legjáratosabb – az ilyen és ehhez hasonló mondatok nagy mértékben növelik az egót. Még a legszerényebb ember is szeret szakértő szerepben tetszelegni. Ha a munkahelyeden tanácsot kérsz egy kollégádtól, vagy megkérdezed, tudja-e, hogyan működik a nyomtató, biztos lehetsz abban, hogy mindent el fog dobni a kezéből, csak, hogy villoghasson a tudásával.

Az egyik nő segítséget kér a másiktól a nyomtató kezeléséhez.
A népszerű és hatékony CIA-módszerek a munkahelyen is alkalmazhatók, a maximális korrektség keretein belül
Fotó: Shutterstock

Ha őszintén érdeklődsz és további kérdést is feltehetsz neki, és lehet, hogy még a folyosói pletykákból is kikotyog valamennyit. Hiszen mi bizalmi légkört teremtettünk azzal, hogy a büszkeségére apelláltunk. 

A fenti módszerek nem nevezhetőek manipulatívnak, sokkal inkább kommunikációs eszközöknek. Manipulatívvá akkor válhatnak, ha mások kárára használod fel a szerzett információkat.  Ezt semmiképp ne tedd!

Íme, egy jelenet A keresztapából. Figyeld, mi történik a kínos csendnél 3:08-tól!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ritka látogatás: Moszkvába utazott a CIA igazgatója
Rejtélyes alakzatot látott a NASA marsjárója
Ezzel az egyszerű pszichológiai trükkel azonnal bevágódsz a főnöködnél

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!