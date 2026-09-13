Brutális CIA-módszer: így szedj ki bárkiből bármit legálisan, kényszerítés nélkül

A tükörmódszer a CIA emberei által rendszeresen alkalmazott módszer az információgyűjtésre.

Ha nem direkt szeretnél kérdezni kollégádtól, te is bevetheted.

A lényeg, hogy a megkérdezett fél egyáltalán ne érezze magát kényszerítve vagy sarokba szorítva.

Mutatunk 4 információ-gyűjtési CIA-módszert.

Évtizedekkel ezelőtt világossá vált, hogy kíméletesnek korántsem nevezhető kihallgatási módszereik csekély eredményre vezetnek. A CIA, amely egy időben brutális kihallgatási sémákat alkalmazott, mostanra teljesen elvetette a megfélemlítés és a kényszerítés eszközeit.

Ismerd meg cikkünkből a CIA módszereit.

Fotó: Shutterstock/ Motortion Films

CIA-módszerek, amelyekkel titkos információkat is megtudhatsz

A 21. században már pszichológiailag biztonságos módszereket alkalmaznak, melyek lényege, hogy olyan légkört alakítanak ki, ahol a kihallgatott/kérdezett személy önmagától érez késztetést arra, hogy elmondjon valami olyasmit, amit korábban egyáltalán nem akart. Ezek a magánéletben és a munkahelyen egyaránt remekül működnek, de tilos mások kárára használnod!

Az első leghatékonyabb CIA-módszer: igazítsd ki, ha valaki téved

Az információgyűjtés egyik leghatékonyabb módja az úgynevezett Cunningham-törvényen alapul, amely kimondja: az emberekben erős a vágy mások kijavítására. Vagyis, ha szándékosan téves vagy pontatlan állítást fogalmazol meg a mondandód során, a beszélgetőpartnered olthatatlan vágyat érez majd, hogy kijavítson.

Csakhogy az esetek többségében az emberek ilyenkor olyasmiket is elárulnak, amikre rá sem kérdeztünk, és amikről talán soha nem tettek volna említést.

A második leghatékonyabb CIA-módszer: tükrözés

A CIA és Chriss Voss, az FBI ex-túsztárgyalója és tárgyalási szakembere által népszerűsített technika lényege, hogy megismételjük a beszélgetőpartnerünk által mondottakat. Hogy mi értelme ennek?

Azzal, hogy a beszélgetőtársad utolsó néhány szavát megismétled, finoman arra készteted ő, hogy bővebb magyarázatot adjon és kifejtse a gondolatait. Ez egyébként újságíróknál is bevált gyakorlat, éppúgy, mint a megszólalások közötti csend kitartása.

A harmadik leghatékonyabb CIA-módszer: stratégiai csend

Ahogy fentebb írtuk, bevett módszer ez riportereknél is. A válasz után nem szólalnak meg azonnal, hanem várnak néhány másodpercet. Az emberek többsége utálja a kínos csendet, és hát pont a kínos csendtől való idegesség indukálja, hogy elkezdjenek beszélni.