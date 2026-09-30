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egészség

Pizzát, wrapet és desszerteket is készítünk belőle – de valóban olyan egészséges, mint hisszük?

21 perce
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A közösségi médiában egyre több receptben bukkan fel a korábban is népszerű tejtermék, amelyből már pizzát, wrapet és desszerteket is készítenek. A cottage cheese elsősorban magas fehérjetartalmának köszönheti sikereit, táplálkozási szempontból azonban érdemes megnézni, valóban kiemelkedik-e a többi tejtermék közül.
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egészségfehérjetáplálkozás

A cottage cheese az elmúlt időszakban valóságos reneszánszát éli. Bár korántsem új élelmiszerről van szó, a magas fehérjetartalmú étrendek térnyerésével ismét reflektorfénybe került. A közösségi oldalakon ráadásul már nemcsak önmagában vagy köretként fogyasztják: pizzatészták, wrapek és különféle desszertek alapanyagaként is egyre gyakrabban feltűnik.

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A cottage cheese magas fehérjetartalma miatt vált a tudatos táplálkozás egyik népszerű alapanyagává
Fotó: Pexels

Népszerűségének egyik legfontosabb oka a tápértékében keresendő. 100 gramm cottage cheese 109 kilokalóriát, 4,3 gramm zsírt, 3,6 gramm szénhidrátot és 13,3 gramm fehérjét tartalmaz. A zsírtartalomból 2,2 gramm telített zsír.

Mivel tehéntejből készül, a benne található fehérjék valamennyi esszenciális aminosavat biztosítják, és magas biológiai értékkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a szervezet hatékonyan képes hasznosítani a bennük található fehérjét.

Mennyi fehérjére van szüksége a szervezetnek?

A Német Táplálkozástudományi Társaság ajánlása szerint a felnőttek számára naponta testsúlykilogrammonként 0,8 gramm fehérje bevitele javasolt. A hetente öt óránál többet sportolók esetében az egyéni szükségletektől függően ez akár testsúlykilogrammonként 2 grammra is emelkedhet.

A cottage cheese tehát egyszerű módja lehet a napi fehérjebevitel növelésének, de korántsem az egyetlen magas fehérjetartalmú tejtermék – tájékoztat a FIT BOOK.

Noha a cottage cheese-t jellemzően magyarul rögös túróként emlegetik, technológiai szempontból az érlelés nélkül készülő friss sajtok közé tartozik. A magyar túrónál krémesebb állagú, ízre kevésbé savanykás. 

Egészségesebb a cottage cheese a többi tejterméknél?

Bár a közösségi médiában gyakran valóságos „fehérjebombaként” jelenik meg, fehérjetartalma nem feltétlenül emeli ki a hasonló tejtermékek közül. A különböző tejtermékek fehérjetartalma gyártótól és terméktől függően változhat, 100 grammra vetítve azonban nagyjából a következő értékekkel lehet számolni:

  • cottage cheese: 11–13 gramm fehérje,
  • sovány túró: 12–13 gramm fehérje,
  • skyr: 10–11 gramm fehérje,
  • natúr görög joghurt: körülbelül 9–11 gramm fehérje.

Aki tehát elsősorban a fehérjebevitelét szeretné növelni, több hasonló lehetőség közül választhat.

Az sem igaz, hogy a magasabb fehérjetartalom önmagában egészségesebbé tesz egy élelmiszert. A skyr például hasonló mennyiségű fehérjét tartalmazhat, miközben gyakran alacsonyabb a kalóriatartalma. A natúr joghurt probiotikus kultúrákat tartalmazhat, a sovány túró pedig a fehérje és a kalóriatartalom arányát tekintve is kedvező választás lehet.

Miért lett ekkora divat a cottage cheese?

A cottage cheese újabb népszerűsége sokkal inkább a magas fehérjetartalmú élelmiszerek iránti kereslethez köthető, mint ahhoz, hogy egyértelműen jobb lenne más tejtermékeknél.

Jól illeszkedik a jelenlegi táplálkozási trendekhez: sok fehérjét tartalmaz, viszonylag alacsony a kalóriatartalma, és sokféleképpen felhasználható. A közösségi médiában számtalan recept épül rá, a pizzától kezdve a wrapeken át egészen az édességekig.

A TikTokon az ilyen receptek milliós megtekintéseket érhetnek el, miközben a cottage cheese és a fehérjében gazdag receptek iránti internetes érdeklődés is növekedett az elmúlt években. Az élelmiszeripar ugyancsak reagált a magas fehérjetartalmú termékek iránti keresletre, így egyre több hétköznapi élelmiszerből jelennek meg külön „high protein” változatok.

A cottage cheese tehát valóban értékes fehérjeforrás lehet, különlegessége azonban nem abban rejlik, hogy táplálkozási szempontból minden más tejterméket felülmúlna. Népszerűségéhez legalább ennyire hozzájárul sokoldalú felhasználhatósága és a közösségi médiában terjedő magas fehérjetartalmú receptek sikere.

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