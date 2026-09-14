Az 5 leggyakoribb csalás, amibe bárki belefuthat: ezekre figyelj a hétköznapokban

Újabb átverés terjed Európában. Egy apró trükkel akár több tízezer forintot is levonhatnak a gyanútlan emberek bankkártyáról a benzinkutakon.

Emellett sajnos továbbra is jelen vannak a hétköznapokban a csalók leggyakoribb trükkjei: banknak, rendőrségnek vagy közműszolgáltatónak adják ki magukat a bűnözők, és egyre többször ütik fel a fejüket az internetes csalások is.

Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy ne válj áldozattá.

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Megmutatjuk a leggyakoribb csalásokat, hogy többet ne okozzanak neked fejtörést a bűnözők

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Öt csalás, amire érdemes odafigyelni

A csalók folyamatosan új módszerekkel próbálják megszerezni mások pénzét vagy banki adatait. Miközben egyre több online csalás és internetes átverés zajlik, a trükközők a hétköznapi helyzeteket is kihasználják. Az alábbiakban olyan gyakori csalások következnek, amelyekkel bárki találkozhat a mindennapokban. Ezek a hétköznapi csalások Magyarországon is egyre több embert érintenek.

1. Benzinkúti csalás alufóliával

Az Origo az elsők között számolt be a a legújabb trükkről, amely Európa számos országában terjed már. Ez az önkiszolgáló benzinkutakhoz kapcsolódik. A csaló először segítséget kér egy autóstól, arra hivatkozva, hogy nem működik a bankkártyája, de kifizeti készpénzben az összeget. Ha valaki a saját kártyájával fizet helyette, az elkövető egy apró alufóliagolyóval úgy manipulálhatja a töltőpisztoly érzékelését, hogy a tranzakció ne záródjon le megfelelően. Így később akár további üzemanyagot is tankolhat az eredeti vásárló terhére. A módszerről Franciaországból, Belgiumból és Spanyolországból is érkeztek már beszámolók.

2. Hamis közlekedési bírság SMS-ben

Hazánkban sajnálatos módon továbbra is terjednek a hatóságok nevében való visszaélések. A rendőrség márciusban ismét figyelmeztetett arra a csalásra, amelyben a hatóság nevében küldenek SMS-t állítólagos közlekedési bírságról. Az üzenetben található link egy megtévesztő oldalra vezet, ahol a csalók személyes és bankkártyaadatokat próbálnak megszerezni. Ez az úgynevezett adathalász SMS, amelynek célja az érzékeny adatok megszerzése. A rendőrség szerint a bírságok ügyében soha nem ilyen módon kommunikálnak.