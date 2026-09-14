Az 5 leggyakoribb csalás, amibe bárki belefuthat: ezekre figyelj a hétköznapokban

- Újabb átverés terjed Európában. Egy apró trükkel akár több tízezer forintot is levonhatnak a gyanútlan emberek bankkártyáról a benzinkutakon.
- Emellett sajnos továbbra is jelen vannak a hétköznapokban a csalók leggyakoribb trükkjei: banknak, rendőrségnek vagy közműszolgáltatónak adják ki magukat a bűnözők, és egyre többször ütik fel a fejüket az internetes csalások is.
- Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy ne válj áldozattá.
Ha kíváncsi vagy rá, milyen módszerekkel dolgoznak a csalók, tarts velünk! Megmutatjuk a leggyakoribb átveréseket és a legújabb taktikájukat is! Csalás elleni tippjeinkkel rengeteget tehetsz az adataid és a pénzed biztonságáért.
Öt csalás, amire érdemes odafigyelni
A csalók folyamatosan új módszerekkel próbálják megszerezni mások pénzét vagy banki adatait. Miközben egyre több online csalás és internetes átverés zajlik, a trükközők a hétköznapi helyzeteket is kihasználják. Az alábbiakban olyan gyakori csalások következnek, amelyekkel bárki találkozhat a mindennapokban. Ezek a hétköznapi csalások Magyarországon is egyre több embert érintenek.
1. Benzinkúti csalás alufóliával
Az Origo az elsők között számolt be a a legújabb trükkről, amely Európa számos országában terjed már. Ez az önkiszolgáló benzinkutakhoz kapcsolódik. A csaló először segítséget kér egy autóstól, arra hivatkozva, hogy nem működik a bankkártyája, de kifizeti készpénzben az összeget. Ha valaki a saját kártyájával fizet helyette, az elkövető egy apró alufóliagolyóval úgy manipulálhatja a töltőpisztoly érzékelését, hogy a tranzakció ne záródjon le megfelelően. Így később akár további üzemanyagot is tankolhat az eredeti vásárló terhére. A módszerről Franciaországból, Belgiumból és Spanyolországból is érkeztek már beszámolók.
2. Hamis közlekedési bírság SMS-ben
Hazánkban sajnálatos módon továbbra is terjednek a hatóságok nevében való visszaélések. A rendőrség márciusban ismét figyelmeztetett arra a csalásra, amelyben a hatóság nevében küldenek SMS-t állítólagos közlekedési bírságról. Az üzenetben található link egy megtévesztő oldalra vezet, ahol a csalók személyes és bankkártyaadatokat próbálnak megszerezni. Ez az úgynevezett adathalász SMS, amelynek célja az érzékeny adatok megszerzése. A rendőrség szerint a bírságok ügyében soha nem ilyen módon kommunikálnak.
3. Hamis MVM-üzenet
Továbbra is népszerű elkövetési mód a telefonos átverés is. Az MVM Next nevével visszaélő csalók például lejárt tartozásra hivatkozó SMS-ekkel próbálkoznak. Az üzenetben általában egy sürgető felszólítás és egy hivatalosnak tűnő link szerepel, amely valójában adathalász oldalra irányít. A rendőrség külön felhívta a figyelmet arra, hogy az MVM Next figyelmeztető üzenetei nem tartalmaznak ilyen hivatkozást – írja a Metropol.
4. Megveszed, de soha nem kapod meg
Az online piactereken is könnyű belefutni csalókba. A hirdető vonzó áron kínál egy terméket, majd előre utalást kér, ezt követően azonban eltűnik, és az áru soha nem érkezik meg. A csalók ráadásul akár banki oldalnak tűnő hamis felületre is irányíthatják a vásárlót. Ez az egyik legelterjedtebb online csalás, amely sok vásárlónak okoz kellemetlen meglepetést.
5. „A bankból telefonálok”
Az egyik legismertebb módszer, amikor a csaló banki ügyintézőnek adja ki magát, és azt állítja, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számlán. Ezután banki adatokat, SMS-ben érkező kódot kérhet, vagy egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésére veheti rá az áldozatot. Ez a klasszikus telefonos csalás, amely a leggyakoribb banki csalási módszerek közé tartozik. A Metropol több olyan esetről is beszámolt, amikor így milliókat szereztek meg.
Hogyan kerülhetjük el a csalókat?
A rendőrség hivatalos weboldala szerint gyanús lehet, ha valaki sürget, titoktartást kér, banki adatokat vagy SMS-ben érkező kódot kér, illetve program telepítésére próbál rávenni. Ismeretlen SMS-ben vagy e-mailben kapott linkre ne kattints, és telefonon se adj meg banki adatokat. Ha a bank nevében keresnek, szakítsd meg a hívást, majd a pénzintézet hivatalos telefonszámán érdeklődj. A „biztonsági számla” sem létező banki megoldás: a rendőrség szerint banki ügyintéző és rendőr sem kér arra senkit, hogy a pénzét utalja át vagy készpénzben adja át egy ismeretlennek.
Ha mégis csalás áldozata lettél, minél hamarabb jelezd a bankodnak, szükség esetén tiltasd le a bankkártyát és a netbanki hozzáférést, majd tegyél feljelentést. Az MNB tájékoztatása szerint a bankoknak a csalás bejelentését telefonon, a hét minden napján, éjjel-nappal fogadniuk kell. A szakemberek szerint a tudatosság a legjobb védekezés a csalások Magyarországon is egyre gyakoribb formái ellen.
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