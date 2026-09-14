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Az 5 leggyakoribb csalás, amibe bárki belefuthat: ezekre figyelj a hétköznapokban

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Újabb trükkös átverésre figyelmeztetik az autósokat, ezúttal az önkiszolgáló benzinkutaknál próbálkoznak a rosszfiúk. Ez a csalás azonban csak egy a számos hétköznapi módszer közül, amelyekkel a bűnözők pénzt vagy személyes adatokat próbálnak megszerezni. Mutatjuk az öt leggyakoribb módszert, amelyre érdemes odafigyelni.
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  • Újabb átverés terjed Európában. Egy apró trükkel akár több tízezer forintot is levonhatnak a gyanútlan emberek bankkártyáról a benzinkutakon.
  • Emellett sajnos továbbra is jelen vannak a hétköznapokban a csalók leggyakoribb trükkjei: banknak, rendőrségnek vagy közműszolgáltatónak adják ki magukat a bűnözők, és egyre többször ütik fel a fejüket az internetes csalások is.
  • Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy ne válj áldozattá.

Ha kíváncsi vagy rá, milyen módszerekkel dolgoznak a csalók, tarts velünk! Megmutatjuk a leggyakoribb átveréseket és a legújabb taktikájukat is! Csalás elleni tippjeinkkel rengeteget tehetsz az adataid és a pénzed biztonságáért.

A képen egy csalódott férfi, akit átvertek egy csalással.
Megmutatjuk a leggyakoribb csalásokat, hogy többet ne okozzanak neked fejtörést a bűnözők
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Öt csalás, amire érdemes odafigyelni

A csalók folyamatosan új módszerekkel próbálják megszerezni mások pénzét vagy banki adatait. Miközben egyre több online csalás és internetes átverés zajlik, a trükközők a hétköznapi helyzeteket is kihasználják. Az alábbiakban olyan gyakori csalások következnek, amelyekkel bárki találkozhat a mindennapokban. Ezek a hétköznapi csalások Magyarországon is egyre több embert érintenek.

1. Benzinkúti csalás alufóliával

Az Origo az elsők között számolt be a a legújabb trükkről, amely Európa számos országában terjed már. Ez az önkiszolgáló benzinkutakhoz kapcsolódik. A csaló először segítséget kér egy autóstól, arra hivatkozva, hogy nem működik a bankkártyája, de kifizeti készpénzben az összeget. Ha valaki a saját kártyájával fizet helyette, az elkövető egy apró alufóliagolyóval úgy manipulálhatja a töltőpisztoly érzékelését, hogy a tranzakció ne záródjon le megfelelően. Így később akár további üzemanyagot is tankolhat az eredeti vásárló terhére. A módszerről Franciaországból, Belgiumból és Spanyolországból is érkeztek már beszámolók.

2. Hamis közlekedési bírság SMS-ben

Hazánkban sajnálatos módon továbbra is terjednek a hatóságok nevében való visszaélések. A rendőrség márciusban ismét figyelmeztetett arra a csalásra, amelyben a hatóság nevében küldenek SMS-t állítólagos közlekedési bírságról. Az üzenetben található link egy megtévesztő oldalra vezet, ahol a csalók személyes és bankkártyaadatokat próbálnak megszerezni. Ez az úgynevezett adathalász SMS, amelynek célja az érzékeny adatok megszerzése. A rendőrség szerint a bírságok ügyében soha nem ilyen módon kommunikálnak.

3. Hamis MVM-üzenet

Továbbra is népszerű elkövetési mód a telefonos átverés is. Az MVM Next nevével visszaélő csalók például lejárt tartozásra hivatkozó SMS-ekkel próbálkoznak. Az üzenetben általában egy sürgető felszólítás és egy hivatalosnak tűnő link szerepel, amely valójában adathalász oldalra irányít. A rendőrség külön felhívta a figyelmet arra, hogy az MVM Next figyelmeztető üzenetei nem tartalmaznak ilyen hivatkozást – írja a Metropol.

4. Megveszed, de soha nem kapod meg

Az online piactereken is könnyű belefutni csalókba. A hirdető vonzó áron kínál egy terméket, majd előre utalást kér, ezt követően azonban eltűnik, és az áru soha nem érkezik meg. A csalók ráadásul akár banki oldalnak tűnő hamis felületre is irányíthatják a vásárlót. Ez az egyik legelterjedtebb online csalás, amely sok vásárlónak okoz kellemetlen meglepetést.

5. „A bankból telefonálok”

Az egyik legismertebb módszer, amikor a csaló banki ügyintézőnek adja ki magát, és azt állítja, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számlán. Ezután banki adatokat, SMS-ben érkező kódot kérhet, vagy egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésére veheti rá az áldozatot. Ez a klasszikus telefonos csalás, amely a leggyakoribb banki csalási módszerek közé tartozik. A Metropol több olyan esetről is beszámolt, amikor így milliókat szereztek meg.

 

Hogyan kerülhetjük el a csalókat?

A rendőrség hivatalos weboldala szerint gyanús lehet, ha valaki sürget, titoktartást kér, banki adatokat vagy SMS-ben érkező kódot kér, illetve program telepítésére próbál rávenni. Ismeretlen SMS-ben vagy e-mailben kapott linkre ne kattints, és telefonon se adj meg banki adatokat. Ha a bank nevében keresnek, szakítsd meg a hívást, majd a pénzintézet hivatalos telefonszámán érdeklődj. A „biztonsági számla” sem létező banki megoldás: a rendőrség szerint banki ügyintéző és rendőr sem kér arra senkit, hogy a pénzét utalja át vagy készpénzben adja át egy ismeretlennek.

Ha mégis csalás áldozata lettél, minél hamarabb jelezd a bankodnak, szükség esetén tiltasd le a bankkártyát és a netbanki hozzáférést, majd tegyél feljelentést. Az MNB tájékoztatása szerint a bankoknak a csalás bejelentését telefonon, a hét minden napján, éjjel-nappal fogadniuk kell. A szakemberek szerint a tudatosság a legjobb védekezés a csalások Magyarországon is egyre gyakoribb formái ellen.

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