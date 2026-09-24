Lenullázhatják a bankszámlád, ha reagálsz erre az SMS-re

Újabb szintre fejlődött a banki csalók módszere. A digitális világban jártas, szemfülesebb személyek eddig aránylag könnyen kiszúrhatták azokat az SMS-eket, amelyekben az adathalászok banki üzenet formájában próbálták kicsalni az áldozataik pénzét, újabban azonban az okosabbakat is könnyűszerrel becsaphatják. A csalók a modern technológiát felhasználva már olyan szöveges üzeneteket tudnak küldeni, amelyek tényleges banki SMS formájában jelennek meg. Alább kifejtjük, hogy mindennek ellenére miképp ismerhetők fel a csaló SMS-ek.
Mi a banki csaló SMS veszélye?
A bankok nevével visszaélő üzenetekben a csalók valamilyen rendkívüli helyzetre figyelmeztetnek, mint például ismeretlen átutalásra, zárolt kártyára vagy biztonsági hibára. Az üzenettel azonnali beavatkozásra próbálják ösztönözni az áldozatokat, ehhez pedig „segítségül” egy, a netbank felületére vezető linket is küldenek. A link azonban hamis, a hivatkozás egy, az eredeti banki felület másolatára irányítja a felhasználót.
Ezen az oldalon a „belépéshez” a netbank vagy kártyaadatokat kérik. Amint megadja valaki ezeket az adatokat, máris az adathalászok rendelkezésére bocsátja azokat, így ők perceken belül lenullázhatják az illető számláját.
Habár sokan legyintenek, mondván, ők felkészültek a csalókra, a legújabb trükkükkel azok is áldozatul eshetnek, akik egyébként jártasak a digitális világ veszélyeiben.
Új trükk, a spoofing
A csalók legújabb trükkje az úgynevezett spoofing, amellyel a bűnözők képesek meghamisítani az eredeti banki feladó azonosítóját, így az adathalász üzenet a pénzintézet korábbi, valódi értesítései mellett jelenhet meg a telefonon. Ennek következtében máris kevesebben fognak gyanút és a megadott linkre kattintanak.
Ha a csalók megszerzik a kívánt adatokat, a következőkben általuk elindított tranzakciók jóváhagyásához is előszeretettel alkalmazzák a spoofingot. Egy újabb SMS-ben ellenőrzésnek álcázva elkérhetik az egyszer használatos kódot, vagy az áldozat telefonján felugró banki művelet megerősítését kérhetik.
Így vedd elejét annak, hogy áldozattá válj
Bármilyen link megnyitására kérnek SMS-ben, nézzen az ki úgy, mintha az üzenetet a bankod küldte volna, semmiképp se nyisd meg a hivatkozást anélkül, hogy ellenőrizted volna a hitelességét. Ezt megteheted a banki applikációban, a külön felületen megnyitott netbankodban, illetve a bank telefonos ügyfélszolgálatának felkeresésével is. Amennyiben belépsz az online banki felületedre, az egyenleged is egyszerűen ellenőrizheted, és ha az változatlan, akkor egyértelmű, hogy az ismeretlen utalásról vagy kártyás vásárlásról szóló figyelmeztetés hamis. Ugyanígy ellenőrizhető az is, hogy a kártyánk tiltásra került-e vagy sem. A lényeg, hogy sose higgyünk elsőre a rendkívüli helyzetekre figyelmeztető SMS-eknek, hanem járjunk utána, hogy a veszély valós-e.
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