Lenullázhatják a bankszámlád, ha reagálsz erre az SMS-re

Újabb szintre fejlődött a banki csalók módszere. A digitális világban jártas, szemfülesebb személyek eddig aránylag könnyen kiszúrhatták azokat az SMS-eket, amelyekben az adathalászok banki üzenet formájában próbálták kicsalni az áldozataik pénzét, újabban azonban az okosabbakat is könnyűszerrel becsaphatják. A csalók a modern technológiát felhasználva már olyan szöveges üzeneteket tudnak küldeni, amelyek tényleges banki SMS formájában jelennek meg. Alább kifejtjük, hogy mindennek ellenére miképp ismerhetők fel a csaló SMS-ek.

A csaló SMS-ekben található link banki felületet másoló weboldalra mutat, ahol a belépési adatainkat vagy kártyaadatainkat próbálják kicsalni belőlünk. Fotó: Shutterstock

Mi a banki csaló SMS veszélye?

A bankok nevével visszaélő üzenetekben a csalók valamilyen rendkívüli helyzetre figyelmeztetnek, mint például ismeretlen átutalásra, zárolt kártyára vagy biztonsági hibára. Az üzenettel azonnali beavatkozásra próbálják ösztönözni az áldozatokat, ehhez pedig „segítségül” egy, a netbank felületére vezető linket is küldenek. A link azonban hamis, a hivatkozás egy, az eredeti banki felület másolatára irányítja a felhasználót.

Ezen az oldalon a „belépéshez” a netbank vagy kártyaadatokat kérik. Amint megadja valaki ezeket az adatokat, máris az adathalászok rendelkezésére bocsátja azokat, így ők perceken belül lenullázhatják az illető számláját.

Habár sokan legyintenek, mondván, ők felkészültek a csalókra, a legújabb trükkükkel azok is áldozatul eshetnek, akik egyébként jártasak a digitális világ veszélyeiben.

Új trükk, a spoofing

A csalók legújabb trükkje az úgynevezett spoofing, amellyel a bűnözők képesek meghamisítani az eredeti banki feladó azonosítóját, így az adathalász üzenet a pénzintézet korábbi, valódi értesítései mellett jelenhet meg a telefonon. Ennek következtében máris kevesebben fognak gyanút és a megadott linkre kattintanak.

Ha a csalók megszerzik a kívánt adatokat, a következőkben általuk elindított tranzakciók jóváhagyásához is előszeretettel alkalmazzák a spoofingot. Egy újabb SMS-ben ellenőrzésnek álcázva elkérhetik az egyszer használatos kódot, vagy az áldozat telefonján felugró banki művelet megerősítését kérhetik.