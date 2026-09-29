Végre fordul a kocka: 2 csillagjegy életében most véget ér egy 2024 óta tartó nehéz időszak

Két csillagjegy szülöttei 2024 óta először végre fellélegezhetnek. Az elmúlt két évben a sorscsomópontok alaposan felforgatták az életüket, most azonban végre maguk mögött hagyhatják ezt a megterhelő időszakot.

Horoszkóp: 2 csillagjegy 2024 óta most először végre fellélegezhet Fotó: Pexels

„Ha e két csillagjegy valamelyikében születtél, az elmúlt időszak számodra egyfajta kozmikus újjászületésről szólt” – magyarázta Shay asztrológus. Nem volt könnyű menet, ám ez a nehéz ciklus most a végéhez közeledik. Sőt, Shay szerint végre lehetőséged nyílik arra, hogy felépítsd azt az életet, amelyet megérdemelsz, és amelyre már régóta vágysz. Itt az idő, hogy belevágj!

Két csillagjegy életében 2024 óta komoly változásokat hoztak a holdcsomópontok.

A hosszú, megterhelő időszak most végre lezárulhat számukra.

A Szűz szülöttei előtt új, tartós kapcsolatok kialakításának lehetősége nyílhat meg.

A Halak tisztábban láthatják, kik is valójában, és mit szeretnének az élettől.

Mindkét csillagjegy számára egy új, kedvezőbb életszakasz veheti kezdetét.

Horoszkóp: 2 csillagjegy 2024 óta most először végre fellélegezhet

1. Szűz

Az asztrológus szerint jelenleg egyfajta „kollektív megújuláson” mész keresztül, és a rengeteg változás időnként meglehetősen nyomasztónak tűnhet. Úgy fogalmazott, hogy „változik az, ahogyan a munkádban megmutatod magad, ahogyan kapcsolatokat teremtesz, illetve ahogyan a barátságaidhoz viszonyulsz”. Egyik pillanatban még közeli barátok vesznek körül, a következőben pedig úgy érezheted, hogy minden darabokra hullik. Attól azonban, hogy körülötted szinte minden átalakul, még nincs itt a világvége.

A Déli Holdcsomópont egy ideig a te jegyedben, a Szűzben járt, és egyik leckét hozta a másik után. Most azonban már az Oroszlánban halad tovább, így végre lekerül rólad a nyomás. Pontosan erre a fellélegzésre volt már régóta szükséged.

Most jött el az ideje annak, hogy kapcsolódj másokhoz, kapcsolatokat építs, és mélyebb kötelékeket alakíts ki

– tette hozzá Shay. A futó ismeretségek helyett, amelyekhez az utóbbi időben hozzászokhattál, most olyan kapcsolatok születhetnek, amelyek akár egy életen át elkísérnek.