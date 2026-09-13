3 csillagjegy nehéz évei végre véget érnek, most hét évig tartó szerencse jön

Három csillagjegy számára egy nagyon nehéz időszak után hamarosan egy sokkal békésebb, gyógyulást hozó korszak kezdődhet. A jó hír, hogy ez legalább hét évig tarthat.

Horoszkóp: 3 szerencsés csillagjegy élete jóra fordul / Fotó: magnific.com

3 csillagjegy búcsút inthet a kihívásoknak

Az alábbi csillagjegyeknek már egy ideje komoly kihívásokkal kellett szembenézniük – egészen pontosan 2018 óta. Elizabeth Brobeck asztrológus szerint azonban az univerzum végre egy teljesen új útra tereli őket. Most egy új időszak kezdődik, amely bőséget és új lehetőségeket hozhat.

Bika

Az elmúlt évek meglehetősen intenzívek voltak számodra. Bár az Uránusz, a hirtelen és váratlan változások bolygója áprilisban elhagyta a jegyedet, még mindig próbálod összerakni, amit az elmúlt időszak hátrahagyott. Emiatt könnyen érezhetted magad levertnek és kissé reményvesztettnek. Csakhogy ez a fejezet most véget ér! Lehet, hogy 2018 óta sok mindenen kellett keresztülmenned, de mindennek megvolt az oka. Ez az intenzív időszak hatalmas fejlődést hozott számodra, ami most új és jobb lehetőségekhez vezethet. Mostanra képes vagy minden korábbi tapasztalatodat a saját erőddé alakítani.

Mérleg

Az elmúlt nyolc év igazi érzelmi hullámvasút volt számodra. Eleinte a karriereddel küzdöttél, és mivel minden energiádat annak helyreállítására fordítottad, ez aztán túlságosan is elbillentette az egyensúlyt, így az utóbbi időben valószínűleg a kapcsolataid miatt is bizonytalanságot éreztél. A nehezén túl vagy, most egy jobb irány felé terel az élet. Mostantól egészen 2033-ig minden korábbi tapasztalatodat pénzügyi sikerré alakíthatod. Miközben a teljes figyelmedet a céljaidra fordítod, egyre kevesebb időd lesz a mérgező kapcsolatokra, és már ez a szemléletváltás is elég lehet ahhoz, hogy azok az emberek, akik valójában semmit nem adnak hozzá az életedhez, maguktól eltávolodjanak.

Ikrek

2018 óta úgy érezheted, hogy megrekedtél és elszigetelődtél, annak ellenére, hogy rengeteget próbáltál tenni azért, hogy összeszedd magad. Most azonban egy gyógyulást és fejlődést hozó új korszak kezdődhet, mert végre meglesz a szükséges mentális energiád, hogy megtegyél mindent, amit szeretnél. Mostantól 2033-ig minden korábbi tapasztalatodat egy hatalmas pozitív változássá alakíthatod az életedben. Az elmúlt évek arra kényszerítettek, hogy fegyelmezettebbé válj, és immár végre élvezheted mindazt, amit a befektetett idő és energia hozott. Érdemes egy kis időt szánnod arra, hogy visszatekints az elmúlt évekre. Gondold végig, mely területekre szeretnél koncentrálni, és milyen célokat szeretnél elérni. Ha jól használod ki a lehetőségeidet, megalapozhatod a sikereidet.