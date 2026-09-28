Októberben fordul a szerencse: 3 csillagjegy különleges égi áldásra számíthat, pénz áll a házhoz

Három csillagjegy számára 2026 októbere jóval több kellemes napot tartogat, mint nehézséget. Az asztrológiai hatások szinte áldásként érkeznek számukra.

Októberi horoszkóp: három csillagjegy égi áldást kap

Fotó: magnific.com

Előbb-utóbb mindenkinek kijut a szerencséből és a pozitívabb időszakokból. Október végére három csillagjegy azt tapasztalhatja, hogy sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a hónap elején.

Három csillagjegy igazán szerencsés lesz októberben

Skorpió

Az október vége általában energikus és lendületes számodra, a hónap eleje ezúttal azonban önvizsgálatot és újragondolást hozhat. Annak ellenére, hogy ebben a hónapban két retrográd bolygó is a jegyedben jár, több jó nap vár rád, mint nehéz. A Vénusz jelenléte kedvezően hat arra, ahogyan mások látnak téged, és arra is, hogy pozitívabban tekints az életedre. Ugyanakkor arra ösztönözhet, hogy alaposan átgondold az értékeidet, a pénzügyeidet és a szerelmi életedet. Ennek segítségével felismerheted és korrigálhatod azt, ami már nincs összhangban azzal, amit valójában szeretnél. A Merkúr egész hónapban a Skorpióban jár, ezért a kommunikáció különösen fontos lesz.

Mérleg

Sok kedvező nap vár rád októberben, általában energikusabbnak és jobb kedvűnek érzed magad. Lehetőséget kapsz arra, hogy rendezd a pénzügyi vagy önbecsüléssel kapcsolatos kérdéseidet, illetve átdolgozd mindazt, amiről úgy érzed, hogy még nem működik megfelelően. Október 25-én a Vénusz retrográd mozgásban visszatér a jegyedbe, ahol december 4-ig marad. Ez kedvező hatást hoz, és a szokásosnál hosszabb időre hozza el számodra a Vénusz támogató energiáját. A Marson keresztül egész hónapban erősebbé válhatnak a kapcsolataid, miközben bátrabban dolgozol hosszú távú céljaid és vágyaid megvalósításán. Ez szerencsés időszak lehet, különösen azért, mert a Mars mellett a Jupiter, a szerencse és a gyarapodás bolygója is jelen van.

Oroszlán

A retrográd bolygómozgások ellenére október szerencsés hónap lehet számodra. Mivel a cselekvést jelképező Mars és a gyarapodáshoz kapcsolódó Jupiter is a jegyeden halad keresztül, jóval több kedvező napra számíthatsz, mint nehézségre. Jelentős előrelépést érhetsz el, vagy legalábbis olyan stabil terveket készíthetsz a közeljövőre, amelyeket a retrográd időszakok után meg is valósíthatsz. A Vénusz retrográd időszaka visszahozhat valakit a múltból, vagy újra kapcsolatba hozhat korábbi tevékenységekkel és eseményekkel. A kommunikáció bolygója, a Merkúr hatása, hogy többször is megváltoztathatod a véleményed, és újragondolhatod az otthonoddal, családoddal vagy az életed biztonságot és stabilitást adó alapjaival kapcsolatos kérdéseket. Ez az időszak okozhat némi frusztrációt, de nem érdemes tőle tartani, mivel olyan információkat hoz felszínre, amelyekre szükség van a továbblépéshez.