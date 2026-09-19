Elképesztő dolog derült ki a csokoládéról - ez a tudósokat is meglepte

A Frontiers in Physiology című folyóiratban megjelent kutatásban 23 egészséges, húszas éveiben járó, közepesen edzett férfi vett részt. A kutatók három csoportot alakítottak ki: az egyik 90 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé, a másik 60 százalékos tejcsokoládé, a harmadik pedig víz illatának volt kitéve.

Csokoládé: már az illata is segíthet többet edzeni egy kutatás szerint

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A résztvevők legalább tíz órán keresztül nem ettek a vizsgálat előtt, majd lábnyújtó gyakorlatokat végeztek. A kutatók azt is vizsgálták, mennyire voltak éhesek, mennyire kívántak enni, illetve mennyire érezték magukat jóllakottnak.

Az eredmények szerint az illatok nemcsak az étvágyra, hanem a fizikai teljesítményre is hatással lehettek.

Csokoládé: az étcsokoládé illata bizonyult a legerősebbnek

A 90 százalékos étcsokoládé illatát belélegző résztvevők átlagosan körülbelül 18 ismétléssel többet végeztek lábnyújtásból, mint a víz illatát kapó kontrollcsoport tagjai. A 60 százalékos tejcsokoládé illata mintegy kilenc további ismétléssel járt.

A különbség azért is figyelemre méltó, mert a résztvevők közben nem érezték úgy, hogy keményebben kellene dolgozniuk.

Az étcsokoládé illata emellett csökkentette az éhségérzetet, az evési vágyat és a közeljövőben történő étkezés iránti szándékot, miközben növelte a jóllakottság érzését. A tejcsokoládé illatát ugyan kellemesebbnek értékelték a résztvevők, de az étvágyra nem volt hasonlóan jelentős hatása.

A kutatók szerint ennek hátterében az állhat, hogy az agy megtanulja összekapcsolni bizonyos illatokat az étkezéssel. Egy ismerős étel aromája így már azelőtt elindíthat bizonyos pszichológiai és élettani folyamatokat, hogy az ember ténylegesen enni kezdene.

Az étcsokoládé illata például olyan tanult jelzés lehet, amelyet az agy egy gazdag, keserű és laktató ételhez társít. A kutatók szerint ez akár a jóllakottság előzetes érzetét is kiválthatja.

A tejcsokoládé esetében más mechanizmus állhat a háttérben: annak édesebb és kellemesebb illata inkább jutalmazó érzést válthat ki, ami kedvezően hathat az edzés alatti teljesítményre.

A szakemberek azonban hangsúlyozzák, hogy ezek egyelőre csak feltételezések. A kutatásban nem mértek vérben található hormonokat vagy agyi aktivitást, ezért nem lehet pontosan megállapítani, milyen biológiai folyamatok okozták a megfigyelt változásokat.