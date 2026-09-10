Ínycsiklandó művészet: videójáték-karaktereket elevenít meg csokoládéból Domonkos Dávid

Több tucat életnagyságú szobrot készített már csokiból Domonkos Dávid magyar cukrász. Az úgynevezett csokoládéartisztika, más néven csokoládé-szobrászat jeles művelője idestova 10 éve él a szenvedélyének, amelyet elsősorban hobbiként űz. Tudását Malajziában és Franciaországban fejlesztette, az ihletet többnyire filmekből, számítógépes játékokból nyeri. Nyolc éve Franciaországban is él, hosszú távú célja, hogy művészetét végre kamatoztathassa. Ahogy azonban az Origónak fogalmazott, a helyzete nem egyszerű, a szobrok elkészítéséhez ugyanis rengeteg csokoládé kell, az elkészült alkotások pedig fogyasztásra nem alkalmasak.

Domonkos Dávid 10 éve foglalkozik csokoládé-szobrászattal, ezidáig pedig erre az alkotására a legbüszkébb. A mellszobor Grommash Hellscreamet, a World of Warcraft című játék egy karakterét ábrázolja. Fotó: Domonkos Dávid

Huszonévesen vágott bele a csokoládé-szobrászatba

Domonkos Dávid cukrászként kezdte a pályáját hazánkban. A formázás és alkotás már akkor is a szenvedélye volt, ám eleinte karamellből alkotott szobrokat. A csokoládéartisztika után akkor kezdett érdeklődni, amikor 2016-ban részt vett a görögországi Thesszalonikiben megrendezett World Chefs világversenyen, ahol az egyik számban csokoládé-szobrot kellett készítenie.

„Nagyon megtetszett, Magyarországon azonban nem volt lehetőség a tanulásra” – kezdte lapunknak Dávid. „Akkoriban egyetlen ember foglalkozott ezzel otthon, fel is vettem vele a kapcsolatot, de sokat nem tudott segíteni, ezért autodidakta módon magamat kezdtem fejleszteni. YouTube-videókat néztem, kitapasztaltam a technikákat, illetve a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek köszönhetően volt szerencsém Malajziába is eljutni, ahol egy egy hetes tanfolyamon megtanulhattam a csokoládéartisztika alapjait” – mesélte a kezdeteket a 33 éves férfi, aki ezt követően úgy döntött, Franciaországban fejleszti tovább a tudását.

„Cukrászként kezdtem dolgozni. A műhely tulajdonosa megengedte, hogy munkaidő után bent maradjak és gyakoroljam a csokoládé-szobrok készítését. Ő is örült neki, a kész szobrok ugyanis vitrinbe kerültek és odacsábították a vásárlókat. Tematikus szobrokat készítettem Halloweenra, Valentin-napra, karácsonyra. Utóbbira például egy Grincs-szobrot alkottam csokiból. Ekkor kezdtem igazán érdeklődni a figurális szobrászat iránt” – magyarázta Dávid. A fiatal cukrászművész korábban inkább nonfiguratív csokoládékat alkotott, majd a konkrét figurák készítésében akkor ért el áttörést, amikor először volt képes anatómiailag is pontosan megformázni egy emberi arcot.

„Egy Drakula-szobrot készítettem, ami nagyon jól sikerült, azonban zavarni kezdett, hogy úgy éreztem, a szobrokra csak elpazarlom a nyersanyagot” – vetette fel egyik legnagyobb belső konfliktusát a cukrász, aki egy-egy alkalommal több 10, de volt, hogy 50 kiló csokit is elhasznált.

„Ennek a nagy részét ugyan mindig újraolvasztottam, de sokszor előfordult, hogy venni kellett plusz 10 kiló csokit csak a szobrokhoz, miközben a kakaó egyre drágult, és a csoki majdhogynem luxustermékké vált. Akkora bűntudatom lett, hogy egy ideig agyagozással kezdtem foglalkozni és mellszobrokat készíteni, miközben tovább fejlesztettem az anatómai tudásom. Persze a csoki idővel nagyon kezdett hiányozni” – vallotta be Dávid.