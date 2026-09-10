Ínycsiklandó művészet: videójáték-karaktereket elevenít meg csokoládéból Domonkos Dávid

Több tucat életnagyságú szobrot készített már csokiból Domonkos Dávid magyar cukrász. Az úgynevezett csokoládéartisztika, más néven csokoládé-szobrászat jeles művelője idestova 10 éve él a szenvedélyének, amelyet elsősorban hobbiként űz. Tudását Malajziában és Franciaországban fejlesztette, az ihletet többnyire filmekből, számítógépes játékokból nyeri. Nyolc éve Franciaországban is él, hosszú távú célja, hogy művészetét végre kamatoztathassa. Ahogy azonban az Origónak fogalmazott, a helyzete nem egyszerű, a szobrok elkészítéséhez ugyanis rengeteg csokoládé kell, az elkészült alkotások pedig fogyasztásra nem alkalmasak.
Huszonévesen vágott bele a csokoládé-szobrászatba
Domonkos Dávid cukrászként kezdte a pályáját hazánkban. A formázás és alkotás már akkor is a szenvedélye volt, ám eleinte karamellből alkotott szobrokat. A csokoládéartisztika után akkor kezdett érdeklődni, amikor 2016-ban részt vett a görögországi Thesszalonikiben megrendezett World Chefs világversenyen, ahol az egyik számban csokoládé-szobrot kellett készítenie.
„Nagyon megtetszett, Magyarországon azonban nem volt lehetőség a tanulásra” – kezdte lapunknak Dávid. „Akkoriban egyetlen ember foglalkozott ezzel otthon, fel is vettem vele a kapcsolatot, de sokat nem tudott segíteni, ezért autodidakta módon magamat kezdtem fejleszteni. YouTube-videókat néztem, kitapasztaltam a technikákat, illetve a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek köszönhetően volt szerencsém Malajziába is eljutni, ahol egy egy hetes tanfolyamon megtanulhattam a csokoládéartisztika alapjait” – mesélte a kezdeteket a 33 éves férfi, aki ezt követően úgy döntött, Franciaországban fejleszti tovább a tudását.
„Cukrászként kezdtem dolgozni. A műhely tulajdonosa megengedte, hogy munkaidő után bent maradjak és gyakoroljam a csokoládé-szobrok készítését. Ő is örült neki, a kész szobrok ugyanis vitrinbe kerültek és odacsábították a vásárlókat. Tematikus szobrokat készítettem Halloweenra, Valentin-napra, karácsonyra. Utóbbira például egy Grincs-szobrot alkottam csokiból. Ekkor kezdtem igazán érdeklődni a figurális szobrászat iránt” – magyarázta Dávid. A fiatal cukrászművész korábban inkább nonfiguratív csokoládékat alkotott, majd a konkrét figurák készítésében akkor ért el áttörést, amikor először volt képes anatómiailag is pontosan megformázni egy emberi arcot.
„Egy Drakula-szobrot készítettem, ami nagyon jól sikerült, azonban zavarni kezdett, hogy úgy éreztem, a szobrokra csak elpazarlom a nyersanyagot” – vetette fel egyik legnagyobb belső konfliktusát a cukrász, aki egy-egy alkalommal több 10, de volt, hogy 50 kiló csokit is elhasznált.
„Ennek a nagy részét ugyan mindig újraolvasztottam, de sokszor előfordult, hogy venni kellett plusz 10 kiló csokit csak a szobrokhoz, miközben a kakaó egyre drágult, és a csoki majdhogynem luxustermékké vált. Akkora bűntudatom lett, hogy egy ideig agyagozással kezdtem foglalkozni és mellszobrokat készíteni, miközben tovább fejlesztettem az anatómai tudásom. Persze a csoki idővel nagyon kezdett hiányozni” – vallotta be Dávid.
A magyar tehetség ekkorra már másik helyen dolgozott, ott azonban nem állt rendelkezésre csokoládé manufaktúra, így jobb lehetőség hiányában az otthonában folytatta a művészkedést. Hogy mindeközben nyugodtan is aludjon, rengeteg már lejárt csokoládét halmozott fel, hogy a szobrait az egyébként is kidobásra szánt termékekből készítse. Jelenleg a szobrászkodáshoz használt nyersanyaga 95 százaléka lejárt csokoládé, így azok fogyasztásra már egyébként sem alkalmasak.
Ezeket a csokoládékat olvasztom be újra és újra, így továbbra is azzal az anyaggal dolgozhatok, amelyet a legjobban szeretek. A szobrokat formaöntéssel, kézi formázással és faragással készítem, illetve színezett kakaóvajjal megtöltött festékszóróval színezem. A kedvenc részem maga a formázás, ezt meglehetősen gyorsan kell csinálni. A csokoládét először apró darabokra kell vágni, majd aprítóba rakni. A kések folyamatosan forognak, a csokoládé közben melegszik, aminek hatására agyagszerű állagot vesz fel. Ezt szabad kézzel formázom, míg meg nem köt, ami másodpercek alatt megtörténhet
– fejtette ki a formázási folyamatot Domonkos Dávid, aki újabban számítógépes karaktereket hív életre csokoládéból.
„Az első csokiból készült mellszobrom egy, a World of Warcraft című számítógépes játékból ismert karakter, a Pokolsikoly Grom nevű Ork volt. Erre vagyok a legbüszkébb, ugyanis a nyelvét, a fogait is saját kezűleg formáztam, faragtam meg. Általában olyan karaktereket alkotok meg csokiból, amelyek inspirálnak vagy tetszenek” – mondta a cukrászművész, aki a League of Legends című játékból ismert Ekko, Jinx és Vi nevű karaktert is elkészítette, ezenkívül az Avatar című filmsorozatból ismert Varangot is összerakta csokoládéból.
Dávid művészetére a Leauge of Legends (LOL) készítői is felfigyeltek, így kollaborációt is ajánlottak neki, amikor 2025-ben megrendezték a játékosok világbajnokságát. A LOL-tematikában tartalmat gyártókat arra kérték, hogy alkossák újra a verseny kupáját a saját elképzelésük alapján. Dávid ehhez a LOL-univerzum kabalaállatait, az úgynevezett porókat használta fel.
„Ezek olyan lények, amelyek egy nasitól erősebbé válnak a játékban. Az alkotásomban azt jelenítettem meg, milyen lenne a kupa akkor, ha a porók nyernék meg. Készítettem egy dobogón álló porót, egy kupát tele poro nasikkal, illetve több apró lényt, amelyek a nasikért nyúlnak. A cégnek annyira tetszett, hogy megkértek, vigyem el a rajongóknak szervezett vetítésre, amelyen a LOL-fanok együtt nézhették a világbajnokságot Franciaországban” – mesélte Dávid.
Habár örült a kollaborációnak, elárulta: a csokiszobrászatban nincs sok lehetőség, a szobrok ugyanis értékesítésre nem alkalmasak. Ennek oka, hogy mindegyik szobor tömör csokolodé, amely olyan kemény, hogy ő is csak vésővel és kalapáccsal tudja szétverni, ha újat akar alkotni.
„Mostanában kezdtem igazán feltenni magamnak a kérdést, hogy mit tudnék kezdeni ezzel a sok, felhalmozott tudással. Egyelőre csak egy hobbi, amit ugyan imádok, de jó lenne olyan célt találni neki, ami nekem és másoknak is hasznos lehet.”
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