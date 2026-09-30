5+1 tipp, hogyan élhetsz te is csomagolásmentesen

Vásároljunk egy zacskó mogyorót, egy kiló paradicsomot, néhány darab banánt vagy 20 deka felvágottat, mindent bolti csomagolásban, műanyag zacskókban kapunk. Ezek otthon többnyire a szemétbe kerülnek, és mivel a műanyag az esetek többségében nem újrahasznosítható, csak a környezetet szennyezzük velük – arról nem beszélve, hogy sokan a mai napig nem gyűjtik szelektíven a szemetet. A szeptember 30-án tartott Csomagolásmentes Világnap kifejezetten arra hívja a figyelmet, hogyan óvhatjuk a Földünket a felesleges szeméttől, vagyis hogyan élhetünk zero waste életmódot.

A Csomagolásmentes Világnap arra hívja a figyelmet, hogyan óvhatjuk a Földünket a felesleges szeméttől. Fotó: 123RF

Szeptember 30. a Csomagolásmentes Világnap

A csomagolásmentes életmód ugyan nem jelent egyet a zero waste életmóddal, de utóbbinak a csomagolásmentesség az egyik legfontosabb területe, hiszen a legtöbb felesleges hulladék a csomagolóanyagokból származik. Az alábbiakban több tippet is hoztunk arra, hogyan kerülhetjük el a hétköznapokban a felesleges szemetelést, és így miképp óvhatjuk közösen a Földünket, környzetünket.

5+1 tipp a hulladékmentes életmódhoz

1. Legyen nálad saját vászontáska és textilzsák

Az egyik legegyszerűbb csomagolásmentes praktika, ha vásárláskor nem kérsz újabb zacskót. Egy összehajtható vászontáska alig foglal helyet, ezért akár állandóan a táskádban tarthatod. A zöldségeket, gyümölcsöket és pékárukat pedig teheted többször használható hálós vagy textilzsákokba az egyszer használatos műanyag zacskók helyett.

2. Fedezd fel a kimérős vásárlást

Rizst, tésztát, hüvelyeseket, magvakat, müzlit, fűszereket, édességeket, sőt egyes helyeken még tisztító- és mosószereket is lehet kimérve vásárolni. Ennek előnye, hogy nemcsak a csomagolást spórolhatod meg, hanem pontosan annyit vihetsz haza, amennyire szükséged van, így a pazarlás mértékét is csökkentheted.

3. Az eldobható palack helyett válassz kulacsot

Az egyszer használatos csomagolások visszaszorításának az egyik legegyszerűbb módja, ha újratölthető kulacsba engedsz többször csapvizet a nap folyamán ahelyett, hogy palackos vizet vásárolnál. Ugyanez működik a reggeli kávénál is: saját termosszal rengeteg eldobható pohár használatát kerülheted el hosszabb távon.