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zero waste

5+1 tipp, hogyan élhetsz te is csomagolásmentesen

21 perce
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Szeptember 30. a Csomagolásmentes Világnap. Ezen a napon a környezetvédelem kerül középpontba, felhívva a figyelmet arra, mekkora mennyiségű műanyagtól szabadíthatjuk meg a Földet, ha csomagolásmentesen élünk. A zero waste nevű kezdeményezésnek ez az egyik legfontosabb területe, többnyire ugyanis a műanyagok azok, amelyeket nem minden esetben lehet újrahasznosítani.
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zero wasteéletmódCsomagolásmentes Világnapkörnyezetvédelem

Vásároljunk egy zacskó mogyorót, egy kiló paradicsomot, néhány darab banánt vagy 20 deka felvágottat, mindent bolti csomagolásban, műanyag zacskókban kapunk. Ezek otthon többnyire a szemétbe kerülnek, és mivel a műanyag az esetek többségében nem újrahasznosítható, csak a környezetet szennyezzük velük – arról nem beszélve, hogy sokan a mai napig nem gyűjtik szelektíven a szemetet. A szeptember 30-án tartott Csomagolásmentes Világnap kifejezetten arra hívja a figyelmet, hogyan óvhatjuk a Földünket a felesleges szeméttől, vagyis hogyan élhetünk zero waste életmódot.

Lencse üvegbe töltése műanyag csomagolás helyett a csomagolásmentes világnapon
A Csomagolásmentes Világnap arra hívja a figyelmet, hogyan óvhatjuk a Földünket a felesleges szeméttől. Fotó: 123RF

Szeptember 30. a Csomagolásmentes Világnap

A csomagolásmentes életmód ugyan nem jelent egyet a zero waste életmóddal, de utóbbinak a csomagolásmentesség az egyik legfontosabb területe, hiszen a legtöbb felesleges hulladék a csomagolóanyagokból származik. Az alábbiakban több tippet is hoztunk arra, hogyan kerülhetjük el a hétköznapokban a felesleges szemetelést, és így miképp óvhatjuk közösen a Földünket, környzetünket.

5+1 tipp a hulladékmentes életmódhoz

1. Legyen nálad saját vászontáska és textilzsák

Az egyik legegyszerűbb csomagolásmentes praktika, ha vásárláskor nem kérsz újabb zacskót. Egy összehajtható vászontáska alig foglal helyet, ezért akár állandóan a táskádban tarthatod. A zöldségeket, gyümölcsöket és pékárukat pedig teheted többször használható hálós vagy textilzsákokba az egyszer használatos műanyag zacskók helyett.

2. Fedezd fel a kimérős vásárlást

Rizst, tésztát, hüvelyeseket, magvakat, müzlit, fűszereket, édességeket, sőt egyes helyeken még tisztító- és mosószereket is lehet kimérve vásárolni. Ennek előnye, hogy nemcsak a csomagolást spórolhatod meg, hanem pontosan annyit vihetsz haza, amennyire szükséged van, így a pazarlás mértékét is csökkentheted.

3. Az eldobható palack helyett válassz kulacsot

Az egyszer használatos csomagolások visszaszorításának az egyik legegyszerűbb módja, ha újratölthető kulacsba engedsz többször csapvizet a nap folyamán ahelyett, hogy palackos vizet vásárolnál. Ugyanez működik a reggeli kávénál is: saját termosszal rengeteg eldobható pohár használatát kerülheted el hosszabb távon.

Kulacsokkal koccintó hölgyek
Az eldobható palack helyett válassz kulacsot! Fotó: 123RF

4. Keresd az utántölthető termékeket

Nem kell minden alkalommal új flakont hazavinni. Egyre több helyen találkozhatsz utántölthető tisztítószerekkel, mosó- és öblítőszerekkel, illetve kozmetikumokkal. Ha nincs utántöltési lehetőség, érdemes lehet olyan terméket választani, amely kevesebb vagy egyszerűbb csomagolást használ.

5. Vidd magaddal a saját ételes dobozod

Ha pékségben, piacon vagy hentesnél vásárolsz, esetleg elvitelre kérsz éttermi ételt, érdemes megkérdezni, hogy kérheted-e az adott terméket a saját, tiszta dobozodba. Ahol ezt lehetővé teszik, egyetlen dobozzal számos egyszer használatos műanyag- vagy papírcsomagolást válthatsz ki. Különösen akkor jelenthet sokat, ha rendszeresen veszel ebédet elvitelre. Ráadásul egy jól záródó doboz otthon a maradékok tárolására is használható, így nem egy újabb, kizárólag bevásárláshoz szükséges tárggyal gyarapítod a háztartást.

+1. Használd újra azt a csomagolást, amelyet nem tudtál elkerülni

A már meglévő befőttesüveg remek tároló lehet száraz élelmiszerekhez, a papírzacskó többször használható, egy strapabíró doboz pedig új funkciót kaphat a háztartásban. Az újrahasználat sokszor jobb első lépés, mint azonnal kidobni valamit abban a hitben, hogy majd újrahasznosítják azt.

Nem kell egyik napról a másikra teljesen csomagolásmentessé válni – már néhány rendszeresen ismételt apró döntéssel is jelentősen csökkenthetjük a háztartásunkban keletkező hulladékot.

Egyéb tippek a zero waste életmódhoz

  • Ha nemcsak csomagolásmentesek igyekszel lenni, hanem teljesen életmódot váltanál a zero waste elveit követve, az alábbi változtatásokkal tehetsz még többet a Földért.
  • Ne vásárolj újat azokból a termékekből, amelyekből a meglévő még használható.
  • Tervezd meg előre az étkezéseid és írj bevásárlólistát, megelőzve az impulzusvásárlásokat.
  • Fagyaszd le, ami hamarosan megromlana.
  • Használd fel a maradékokat, például a túlérett banánt turmixhoz, a száraz kenyeret morzsának, a zöldségmaradékokat alaplének.
  • Válassz kimérős, vagy ha biztosan elfogyasztod, nagyobb kiszerelésű termékeket.
  • Vegyél szilárd szappant és sampont, csökkentve a műanyag flakonok számát.
  • Használj mosható konyharuhát és törlőkendőt papírtörlő helyett.
  • Teríts meg textilszalvétákkal egyszer használatos papírszalvéták helyett.
  • Tárold az ételeket dobozokban folpack és alufólia helyett.
  • Javíttasd meg a holmijaid ahelyett, hogy kidobnád azokat, legyen szó elektronikai eszközről vagy ruháról, cipőről.
  • Add el a felesleges dolgokat, és ha nem viszolyogsz tőle, vásárolj használt ruhát, bútort.
  • Mosd ritkábban és alacsonyabb hőfokon a ruháid, így azok tovább bírják majd és energiát is megtakarítasz.
  • Akkumulátoros elemeket vegyél az egyszer használatosak helyett.
  • Papír helyett kérd a számláid és különböző jegyeid digitálisan.
  • Jelöld a postaládádon, hogy hozzád ne dobjanak be reklámújságokat, ha nem tartasz igényt azokra.
  • A zöldség- és gyümölcshulladékból készíts komposztot a növényeid számára.

Hazánkban a zero waste életmód egyik legismertebb képviselője a Vászonzsákoslány néven futó öko influenszer. Alább az ő videói közül tekinthetsz meg egyet:

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