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egészség

Nem is gondolnád: súlyos baj érhet, ha rosszkor eszel!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nemcsak az számít, hogy mit eszel, hanem az is, hogy mikor. Csonttöréshez is vezethet, ha nem vigyázol!
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egészségegészséges csontoktáplálkozásétkezés

Egy kutatás szerint az étkezések időzítése hatással lehet a csontok egészségére. A rendszeresen kihagyott reggeli és a túl késői vacsora növelheti a csonttörés kockázatát, főként azoknál a személyeknél, akiknél a csontritkulás már fennáll. A szakértők szerint a kiegyensúlyozott és megfelelő időpontban történő étkezések fontos szerepet játszhatnak a csontok védelmében.

A natúr joghurt friss gyümölcsökkel és olajos magvakkal kiegészítve tápláló reggeli lehet, mertértékes fehérjével, kalciummal és probiotikumokkal látja el a szervezetet - ezzel pedig a csontok egészségét is védi
A natúr joghurt friss gyümölcsökkel és olajos magvakkal kiegészítve tápláló reggeli  lehet, mertértékes fehérjével, kalciummal és probiotikumokkal látja el a szervezetet - ezzel pedig a csontok egészségét is védi
Fotó: Csigi / Shutterstock

Így védd a csontjaidat étkezéssel

Az egészséges életmód, beleértve a dohányzás kerülését, a rendszeres testmozgást és a megfelelő tápanyagbevitelt, csökkentheti a csontritkulás, és így a csonttörés esélyét. Csakhogy nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor, ez ugyanis hatással lehet a hormonháztartásra és a tápanyagok felszívódására.

A kutatás arra jutott, hogy azok, akik hetente többször kihagyják a reggelit, 18 százalékkal nagyobb eséllyel szenvednek csonttörést. A reggeli hiánya megemelheti a stresszhormon, a kortizol szintjét, ami hosszú távon negatívan befolyásolhatja a csontanyagcserét. Emellett a szervezet ilyenkor kevesebb időt kap a tápanyagok – például a kalcium és a D-vitamin – hasznosítására, amelyek alapvetőek a csontok egészségéhez.

A tanulmány arra is kitért, hogy azok, akik rendszeresen két órán belül vacsoráznak lefekvés előtt, 8 százalékkal nagyobb eséllyel szenvedhetnek csonttörést, mert a késői étkezés megzavarhatja a biológiai órát, amely a csontok regenerációjában is szerepet játszik. Emellett a tápanyagok felszívódása sem optimális, ha közvetlenül alvás előtt eszünk - írja a mindmegette.hu.

Mit tehetsz a csontjaidért?

  • Reggelizz, főként fehérjében és kalciumban gazdag  ételeket fogyassz
  • Kerüld a késői vacsorát, lefekvés előtt 3–4 órával fejezd be az étkezést
  • Fogyassz elegendő kalciumot és D-vitamint
  • Mozogj rendszeresen.

 

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