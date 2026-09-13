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cukorbetegség

Cukorbetegség miatt szedsz gyógyszert? Akkor ezeket az ételeket és italokat kerüld!

50 perce
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Gondoltad volna, milyen mértékben tudják befolyásolni egyes ételek és italok a gyógyszerek hatását? Az, hogy mit eszel, alapból befolyásolhatja a vércukorszintet, azonban a cukorbetegségre szedett gyógyszerek is kölcsönhatásba léphetnek néhány étellel vagy itallal, ami kellemetlen mellékhatásokhoz vezethet.
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cukorbetegségélelmiszergyógyszermellékhatás

Cukorbetegség fennállása esetén kiemelt fontossággal bír a megfelelő étrend kialakítása, az ugyanis, hogy mit fogyaszt a páciens, befolyással lehet a betegségére - sőt, időnként a cukorbetegségre szedett gyógyszerekre is. A VeryWell Health szerint egyes ételek vagy italok kölcsönhatásba léphetnek ezekkel a gyógyszerekkel, ami mellékhatásokhoz, túlzottan alacsony vércukorszinthez vagy a betegség kezelésének megnehezítéséhez vezethet. Az alábbiakban bemutatjuk, melyek azok az élelmiszerek, amiket kerülni érdemes!

A leggyakrabban használt cukorbetegség elleni gyógyszer, a metformin szedése jelentősen mérsékli a testmozgás pozitív élettani hatásait.
Ezek az élelmiszerek léphetnek kölcsönhatásba a cukorbetegségre szedett gyógyszerekkel / Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

1. Alkohol

Cukorbetegség esetén az alkoholfogyasztás vészesen alacsony vércukorszinthez (hipoglikémiához) vezethet. Az alkoholt a máj dolgozza fel, így mialatt az épp az alkoholt dolgozz fel, nem tud glükózt felszabadítani, ami miatt a vércukorszint túl alacsonyra eshet.

Az alkohol a következő módokon léphet kölcsönhatásba a cukorbetegségre szedett gyógyszerekkel:

  • A vércukorszint túlzott csökkentése: Bizonyos cukorbetegség elleni gyógyszerek, például a szulfonilureák, növelhetik a hipoglikémia kockázatát, mivel a céljuk a vércukorszint csökkentése. Az alkohol fogyasztása ezekkel a gyógyszerekkel együttesen tovább növelheti ezt a kockázatot.
  • A mellékhatások kockázatának növekedése: A metformin, egy másik cukorbetegség elleni gyógyszer, súlyos mellékhatást, tejsavas acidózist okozhat . Ez olyankor fordul elő, amikor a tejsav felhalmozódik a vérben, a nagy mennyiségű alkohol fogyasztása pedig befolyásolhatja a máj laktát-kiürülését is, ami magas tejsavszinthez vezethet.

2. Grépfrútlé

Habár a grapefruit kétségtelenül egy egészséges gyümölcs, kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerek metabolizmusával, ami potenciálisan befolyásolhatja annak hatékonyságát: 

  • Repaglinid: A grépfrút a repagliniddel együttesen fogyasztva tovább növelheti a hipoglikémia kockázatát
  • Szaxagliptin: A grépfrút fokozhatja a szaxagliptin hatását is
  • Sztatinok: Sok cukorbeteg sztatinokat is szed a szívroham vagy a stroke fokozott kockázata miatt. A grépfrút növelheti a sztatinok szintjét a szervezetben, ami olyan mellékhatásokhoz vezethet, mint az izomfájdalom, és potenciálisan izomlebomláshoz vagy vesekárosodáshoz is vezethet. Ez nagyobb valószínűséggel fordul elő atorvasztatin, lovasztatin és szimvasztatin esetén. 

3. Magas glikémiás indexű élelmiszerek

A magas glikémiás indexű ételek gyorsan megemelhetik a vércukorszintet, mivel hamarabb megemésztődnek, mint az alacsonyabb indexűek. A glükózszint ilyen gyors emelkedései sóvárgást, túlevést és súlygyarapodást is okozhatnak. Egy tanulmány szerint a magas glikémiás indexű ételeket tartalmazó étrend növeli a szívbetegség és a halálozás kockázatát. Bár a magas glikémiás indexű ételek nem feltétlenül lépnek kölcsönhatásba bizonyos gyógyszerekkel, megnehezíthetik a cukorbetegség kezelését, épp ezért a betegeknek azt javasolják, inkább alacsony vagy közepes glikémiás indexű élelmiszereket válasszanak.

A magas glikémiás indexű élelmiszerek közé tartoznak:

  • A szénsavas üdítők
  • Az édesített gyümölcslevek
  • A fehér kenyér és a rizs
  • A feldolgozott gabonafélék és snackek
  • A sütemények, kekszek és édességek

4. Magas zsírtartalmú ételek

Az egészséges étrendnek tartalmaznia kell némi étkezési zsírt is, mivel energiát ad, segíti a vitaminok felszívódását, védi szerveinket és támogatja a sejtek növekedését: azonban nem mindegy, milyen típusú zsírokat fogyasztunk. Míg a telítetlen zsírok - mint amilyenek a növényi olajok, az avokádó és a diófélék -, segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet és a szívbetegségek kockázatát, addig a telített zsírok - például a vaj és a disznózsír -, épp ellenkezőleg, növelhetik a koleszterinszintet és a szívbetegségek kockázatát, a transzzsírok - a magasan feldolgozott élelmiszerek -, csökkenthetik a „jó”,  és növelhetik a „rossz” koleszterinszintet.

A magas zsírtartalmú ételek emésztése hosszabb időt vehet igénybe, és a következő tüneteket is okozhatja:

  • Hányinger vagy hányás
  • Puffadás vagy gázképződés
  • Savas reflux vagy gyomorégés
  • Hasi kellemetlenség

A cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek, mint például a metformin és a glukagonszerű peptid-1 (GLP-1) agonisták, szintén okozhatnak gyomorral kapcsolatos mellékhatásokat. A metformin például hasmenést, ez a hatás pedig súlyosbodhat, ha zsíros ételekkel kombinálják, míg a GLP-1 gyógyszerek hányingert és hányást válthatnak ki, amit a zsíros, sült vagy olajos ételek fokozhatnak.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

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