Cukorbetegség miatt szedsz gyógyszert? Akkor ezeket az ételeket és italokat kerüld!

Cukorbetegség fennállása esetén kiemelt fontossággal bír a megfelelő étrend kialakítása, az ugyanis, hogy mit fogyaszt a páciens, befolyással lehet a betegségére - sőt, időnként a cukorbetegségre szedett gyógyszerekre is. A VeryWell Health szerint egyes ételek vagy italok kölcsönhatásba léphetnek ezekkel a gyógyszerekkel, ami mellékhatásokhoz, túlzottan alacsony vércukorszinthez vagy a betegség kezelésének megnehezítéséhez vezethet. Az alábbiakban bemutatjuk, melyek azok az élelmiszerek, amiket kerülni érdemes!

Ezek az élelmiszerek léphetnek kölcsönhatásba a cukorbetegségre szedett gyógyszerekkel / Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

1. Alkohol

Cukorbetegség esetén az alkoholfogyasztás vészesen alacsony vércukorszinthez (hipoglikémiához) vezethet. Az alkoholt a máj dolgozza fel, így mialatt az épp az alkoholt dolgozz fel, nem tud glükózt felszabadítani, ami miatt a vércukorszint túl alacsonyra eshet.

Az alkohol a következő módokon léphet kölcsönhatásba a cukorbetegségre szedett gyógyszerekkel:

A vércukorszint túlzott csökkentése : Bizonyos cukorbetegség elleni gyógyszerek, például a szulfonilureák, növelhetik a hipoglikémia kockázatát, mivel a céljuk a vércukorszint csökkentése. Az alkohol fogyasztása ezekkel a gyógyszerekkel együttesen tovább növelheti ezt a kockázatot.

: Bizonyos cukorbetegség elleni gyógyszerek, például a szulfonilureák, növelhetik a hipoglikémia kockázatát, mivel a céljuk a vércukorszint csökkentése. Az alkohol fogyasztása ezekkel a gyógyszerekkel együttesen tovább növelheti ezt a kockázatot. A mellékhatások kockázatának növekedése: A metformin, egy másik cukorbetegség elleni gyógyszer, súlyos mellékhatást, tejsavas acidózist okozhat . Ez olyankor fordul elő, amikor a tejsav felhalmozódik a vérben, a nagy mennyiségű alkohol fogyasztása pedig befolyásolhatja a máj laktát-kiürülését is, ami magas tejsavszinthez vezethet.

2. Grépfrútlé

Habár a grapefruit kétségtelenül egy egészséges gyümölcs, kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerek metabolizmusával, ami potenciálisan befolyásolhatja annak hatékonyságát:

Repaglinid : A grépfrút a repagliniddel együttesen fogyasztva tovább növelheti a hipoglikémia kockázatát

: A grépfrút a repagliniddel együttesen fogyasztva tovább növelheti a hipoglikémia kockázatát Szaxagliptin : A grépfrút fokozhatja a szaxagliptin hatását is

: A grépfrút fokozhatja a szaxagliptin hatását is Sztatinok: Sok cukorbeteg sztatinokat is szed a szívroham vagy a stroke fokozott kockázata miatt. A grépfrút növelheti a sztatinok szintjét a szervezetben, ami olyan mellékhatásokhoz vezethet, mint az izomfájdalom, és potenciálisan izomlebomláshoz vagy vesekárosodáshoz is vezethet. Ez nagyobb valószínűséggel fordul elő atorvasztatin, lovasztatin és szimvasztatin esetén.

3. Magas glikémiás indexű élelmiszerek

A magas glikémiás indexű ételek gyorsan megemelhetik a vércukorszintet, mivel hamarabb megemésztődnek, mint az alacsonyabb indexűek. A glükózszint ilyen gyors emelkedései sóvárgást, túlevést és súlygyarapodást is okozhatnak. Egy tanulmány szerint a magas glikémiás indexű ételeket tartalmazó étrend növeli a szívbetegség és a halálozás kockázatát. Bár a magas glikémiás indexű ételek nem feltétlenül lépnek kölcsönhatásba bizonyos gyógyszerekkel, megnehezíthetik a cukorbetegség kezelését, épp ezért a betegeknek azt javasolják, inkább alacsony vagy közepes glikémiás indexű élelmiszereket válasszanak.