Cukorbetegség miatt szedsz gyógyszert? Akkor ezeket az ételeket és italokat kerüld!

Cukorbetegség fennállása esetén kiemelt fontossággal bír a megfelelő étrend kialakítása, az ugyanis, hogy mit fogyaszt a páciens, befolyással lehet a betegségére - sőt, időnként a cukorbetegségre szedett gyógyszerekre is. A VeryWell Health szerint egyes ételek vagy italok kölcsönhatásba léphetnek ezekkel a gyógyszerekkel, ami mellékhatásokhoz, túlzottan alacsony vércukorszinthez vagy a betegség kezelésének megnehezítéséhez vezethet. Az alábbiakban bemutatjuk, melyek azok az élelmiszerek, amiket kerülni érdemes!
1. Alkohol
Cukorbetegség esetén az alkoholfogyasztás vészesen alacsony vércukorszinthez (hipoglikémiához) vezethet. Az alkoholt a máj dolgozza fel, így mialatt az épp az alkoholt dolgozz fel, nem tud glükózt felszabadítani, ami miatt a vércukorszint túl alacsonyra eshet.
Az alkohol a következő módokon léphet kölcsönhatásba a cukorbetegségre szedett gyógyszerekkel:
- A vércukorszint túlzott csökkentése: Bizonyos cukorbetegség elleni gyógyszerek, például a szulfonilureák, növelhetik a hipoglikémia kockázatát, mivel a céljuk a vércukorszint csökkentése. Az alkohol fogyasztása ezekkel a gyógyszerekkel együttesen tovább növelheti ezt a kockázatot.
- A mellékhatások kockázatának növekedése: A metformin, egy másik cukorbetegség elleni gyógyszer, súlyos mellékhatást, tejsavas acidózist okozhat . Ez olyankor fordul elő, amikor a tejsav felhalmozódik a vérben, a nagy mennyiségű alkohol fogyasztása pedig befolyásolhatja a máj laktát-kiürülését is, ami magas tejsavszinthez vezethet.
2. Grépfrútlé
Habár a grapefruit kétségtelenül egy egészséges gyümölcs, kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerek metabolizmusával, ami potenciálisan befolyásolhatja annak hatékonyságát:
- Repaglinid: A grépfrút a repagliniddel együttesen fogyasztva tovább növelheti a hipoglikémia kockázatát
- Szaxagliptin: A grépfrút fokozhatja a szaxagliptin hatását is
- Sztatinok: Sok cukorbeteg sztatinokat is szed a szívroham vagy a stroke fokozott kockázata miatt. A grépfrút növelheti a sztatinok szintjét a szervezetben, ami olyan mellékhatásokhoz vezethet, mint az izomfájdalom, és potenciálisan izomlebomláshoz vagy vesekárosodáshoz is vezethet. Ez nagyobb valószínűséggel fordul elő atorvasztatin, lovasztatin és szimvasztatin esetén.
3. Magas glikémiás indexű élelmiszerek
A magas glikémiás indexű ételek gyorsan megemelhetik a vércukorszintet, mivel hamarabb megemésztődnek, mint az alacsonyabb indexűek. A glükózszint ilyen gyors emelkedései sóvárgást, túlevést és súlygyarapodást is okozhatnak. Egy tanulmány szerint a magas glikémiás indexű ételeket tartalmazó étrend növeli a szívbetegség és a halálozás kockázatát. Bár a magas glikémiás indexű ételek nem feltétlenül lépnek kölcsönhatásba bizonyos gyógyszerekkel, megnehezíthetik a cukorbetegség kezelését, épp ezért a betegeknek azt javasolják, inkább alacsony vagy közepes glikémiás indexű élelmiszereket válasszanak.
A magas glikémiás indexű élelmiszerek közé tartoznak:
- A szénsavas üdítők
- Az édesített gyümölcslevek
- A fehér kenyér és a rizs
- A feldolgozott gabonafélék és snackek
- A sütemények, kekszek és édességek
4. Magas zsírtartalmú ételek
Az egészséges étrendnek tartalmaznia kell némi étkezési zsírt is, mivel energiát ad, segíti a vitaminok felszívódását, védi szerveinket és támogatja a sejtek növekedését: azonban nem mindegy, milyen típusú zsírokat fogyasztunk. Míg a telítetlen zsírok - mint amilyenek a növényi olajok, az avokádó és a diófélék -, segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet és a szívbetegségek kockázatát, addig a telített zsírok - például a vaj és a disznózsír -, épp ellenkezőleg, növelhetik a koleszterinszintet és a szívbetegségek kockázatát, a transzzsírok - a magasan feldolgozott élelmiszerek -, csökkenthetik a „jó”, és növelhetik a „rossz” koleszterinszintet.
A magas zsírtartalmú ételek emésztése hosszabb időt vehet igénybe, és a következő tüneteket is okozhatja:
- Hányinger vagy hányás
- Puffadás vagy gázképződés
- Savas reflux vagy gyomorégés
- Hasi kellemetlenség
A cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek, mint például a metformin és a glukagonszerű peptid-1 (GLP-1) agonisták, szintén okozhatnak gyomorral kapcsolatos mellékhatásokat. A metformin például hasmenést, ez a hatás pedig súlyosbodhat, ha zsíros ételekkel kombinálják, míg a GLP-1 gyógyszerek hányingert és hányást válthatnak ki, amit a zsíros, sült vagy olajos ételek fokozhatnak.
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