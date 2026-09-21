D-vitamint szedsz? Ezt edd mellé, különben semmit sem ér

Támogatja az immunrendszerünket, ezzel hozzájárul az általános egészségi állapotunk fenntartásához: a D-vitamin láthatatlan módon ugyan, de rengeteg mindenre hatással van a szervezetünk megfelelő működését illetően, így annak pótlása kifejezetten fontos a borúsabb napokon. Míg a nyári időszakban a napsütésnek hála a bőrünk elegendő mennyiséget állít elő, az ősz beköszöntével szükségessé válik étrend-kiegészítők szedése. Ezeknek a felszívódása ugyanakkor nagy mértékben függ attól, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Alább bemutatjuk, mit érdemes enned a D-vitamin szedése mellett!

A D-vitamin szedése telítetlen zsírokban gazdag ételekkel célszerű. Fotó: Shutterstock

D-vitamin szedése megfelelő ételekkel

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, így a felszívódása és a biológiai hasznosulása nagymértékben függ az anyagcseréjét támogató tápanyagok jelenlététől. Ennélfogva egészséges, telítetlen zsírokban gazdag ételek fogyasztása mellett célszerű bevenni. Ilyen étel lehet

az avokádó;

a zsíros halak, például lazac, pisztráng, hering, szardínia és makréla;

a diófélék, például dió és mandula;

az olíva- és repceolaj;

a mogyoróvaj;

illetve a magvak, például chiamag, kender- és lenmag.

Elengedhetetlen a magnézium

A D-vitamin anyagcseréjéhez és keringéséhez magnéziumra van szükség. Ha nincs elegendő magnézium a szervezetben, a D-vitamin nem tud megfelelően aktiválódni a májban és a vesékben, ami csökkentheti a biológiai hatásait. Az alábbi, magnéziumban gazdag élelmiszerek támogathatják a D-vitamin hasznosulását:

olajos magvak, például brazil dió, mandula és földimogyoró;

borsó, bab és egyéb hüvelyesek;

zöld leveles zöldségek, például spenót, mángold és fodros kel;

vitaminokkal dúsított reggelizőpelyhek;

tej, joghurt és egyéb tejtermékek;

szójatermékek, például tofu és szójaliszt;

teljes értékű gabonák, például barna rizs és köles;

legalább 70 százalékos étcsokoládé.

A magnézium is elengedhetetlen a D-vitamin megfelelő hasznosulásához, így célszerű minél több diófélét és olajos magvat fogyasztani. Fotó: Shutterstock

Fehérjére is szükség van

A fehérje támogatja azokat az anyagcsere-folyamatokat, amelyek szükségesek a D-vitamin működéséhez és a tápanyagok felszívódásához. Ebben az alábbi ételek fogyasztása segíthet:

zsíros halak;

tejtermékek;

sovány marhahús és sertésszűz;

hüvelyesek;

szárnyasok;

szójatermékek;

diófélék és magvak;

egész tojás.

Cinkben gazdag ételek

A cink fontos szerepet játszik a D-vitamin működésében, mivel szükséges annak szabályozásához és a hatásai kiaknázásához. Kutatások szerint a cink hozzájárul a D-vitamin-receptorok és a D-vitamin-jelátvitelben részt vevő enzimek működéséhez. Az alábbi, cinkben gazdag élelmiszerek támogathatják a szervezet D-vitamin-hasznosító képességét:

osztriga;

bab és egyéb hüvelyesek;

vitaminokkal dúsított reggelizőpelyhek;

húsok, például marha-, sertés- és bárányhús;

olajos magvak, például fenyőmag és kesudió;

kagylófélék, például rákok és homár;

teljes értékű gabonák.

Probiotikum-készítmények és fermentált élelmiszerek

A probiotikumok és a probiotikumokban gazdag fermentált élelmiszerek segíthetnek fenntartani a bélmikrobiom egészségét, és támogathatják a D-vitamin felszívódását. Kutatások szerint a probiotikumok javíthatják a bélrendszer állapotát, ezáltal elősegítve a D-vitamin anyagcseréjét. Vizsgálatokban a probiotikum-kiegészítők szedése növelte a keringő D-vitamin szintjét, ami arra utal, hogy a bélbaktériumok szerepet játszhatnak a vitamin felszívódásában. A következő élelmiszerek gazdagok probiotikumokban, és támogathatják a D-vitamin felszívódását: