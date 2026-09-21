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vitaminszedés

D-vitamint szedsz? Ezt edd mellé, különben semmit sem ér

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A hűvös, borús idő beköszöntével sokkal kevesebb D-vitamint képes előállítani a szervezetünk, így annak pótlása elengedhetetlen az általános egészség megőrzéséhez. A D-vitamin szedése ugyanakkor komplexebb feladat, mint hinnénk, ugyanis nem elegendő bekapkodni a kapszulákat; az is fontos, milyen ételeket fogyasztunk mellé.
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vitaminszedésegészségéletmódtelítetlen zsírsavakD-vitamin

Támogatja az immunrendszerünket, ezzel hozzájárul az általános egészségi állapotunk fenntartásához: a D-vitamin láthatatlan módon ugyan, de rengeteg mindenre hatással van a szervezetünk megfelelő működését illetően, így annak pótlása kifejezetten fontos a borúsabb napokon. Míg a nyári időszakban a napsütésnek hála a bőrünk elegendő mennyiséget állít elő, az ősz beköszöntével szükségessé válik étrend-kiegészítők szedése. Ezeknek a felszívódása ugyanakkor nagy mértékben függ attól, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Alább bemutatjuk, mit érdemes enned a D-vitamin szedése mellett!

D-vitamin szedése lazaccal
A D-vitamin szedése telítetlen zsírokban gazdag ételekkel célszerű. Fotó: Shutterstock

D-vitamin szedése megfelelő ételekkel

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, így a felszívódása és a biológiai hasznosulása nagymértékben függ az anyagcseréjét támogató tápanyagok jelenlététől. Ennélfogva egészséges, telítetlen zsírokban gazdag ételek fogyasztása mellett célszerű bevenni. Ilyen étel lehet

  • az avokádó;
  • a zsíros halak, például lazac, pisztráng, hering, szardínia és makréla;
  • a diófélék, például dió és mandula;
  • az olíva- és repceolaj;
  • a mogyoróvaj;
  • illetve a magvak, például chiamag, kender- és lenmag.

Elengedhetetlen a magnézium

A D-vitamin anyagcseréjéhez és keringéséhez magnéziumra van szükség. Ha nincs elegendő magnézium a szervezetben, a D-vitamin nem tud megfelelően aktiválódni a májban és a vesékben, ami csökkentheti a biológiai hatásait. Az alábbi, magnéziumban gazdag élelmiszerek támogathatják a D-vitamin hasznosulását:

  • olajos magvak, például brazil dió, mandula és földimogyoró;
  • borsó, bab és egyéb hüvelyesek;
  • zöld leveles zöldségek, például spenót, mángold és fodros kel;
  • vitaminokkal dúsított reggelizőpelyhek;
  • tej, joghurt és egyéb tejtermékek;
  • szójatermékek, például tofu és szójaliszt;
  • teljes értékű gabonák, például barna rizs és köles;
  • legalább 70 százalékos étcsokoládé.
Diófélékből egy maréknyi
A magnézium is elengedhetetlen a D-vitamin megfelelő hasznosulásához, így célszerű minél több diófélét és olajos magvat fogyasztani. Fotó: Shutterstock

Fehérjére is szükség van

A fehérje támogatja azokat az anyagcsere-folyamatokat, amelyek szükségesek a D-vitamin működéséhez és a tápanyagok felszívódásához. Ebben az alábbi ételek fogyasztása segíthet:

  • zsíros halak;
  • tejtermékek;
  • sovány marhahús és sertésszűz;
  • hüvelyesek;
  • szárnyasok;
  • szójatermékek;
  • diófélék és magvak;
  • egész tojás.

Cinkben gazdag ételek

A cink fontos szerepet játszik a D-vitamin működésében, mivel szükséges annak szabályozásához és a hatásai kiaknázásához. Kutatások szerint a cink hozzájárul a D-vitamin-receptorok és a D-vitamin-jelátvitelben részt vevő enzimek működéséhez. Az alábbi, cinkben gazdag élelmiszerek támogathatják a szervezet D-vitamin-hasznosító képességét:

  • osztriga;
  • bab és egyéb hüvelyesek;
  • vitaminokkal dúsított reggelizőpelyhek;
  • húsok, például marha-, sertés- és bárányhús;
  • olajos magvak, például fenyőmag és kesudió;
  • kagylófélék, például rákok és homár;
  • teljes értékű gabonák.

Probiotikum-készítmények és fermentált élelmiszerek

A probiotikumok és a probiotikumokban gazdag fermentált élelmiszerek segíthetnek fenntartani a bélmikrobiom egészségét, és támogathatják a D-vitamin felszívódását. Kutatások szerint a probiotikumok javíthatják a bélrendszer állapotát, ezáltal elősegítve a D-vitamin anyagcseréjét. Vizsgálatokban a probiotikum-kiegészítők szedése növelte a keringő D-vitamin szintjét, ami arra utal, hogy a bélbaktériumok szerepet játszhatnak a vitamin felszívódásában. A következő élelmiszerek gazdagok probiotikumokban, és támogathatják a D-vitamin felszívódását:

  • érlelt sajtok, például cheddar, svájci sajt és parmezán;
  • fermentált zöldségek, például kimcsi, savanyú káposzta és fermentált uborka;
  • kombucha;
  • tempeh;
  • joghurt.
Egy tál kimcsi
A probiotikumokban gazdag fermentált élelmiszerek, mint a kimcsi, szintén segítik a D-vitamin felszívódását azzal, hogy segítenek fenntartani a bélmikrobiom egészségét. Fotó: Shutterstock

Összességében elmondható, hogyha zsíros halakat, olajos magvakat, tejtermékeket – köztük élőflórával rendelkező készítményeket –, sovány vöröshúst, hüvelyest, teljes értékű gabonákat fogyasztunk, akkor a szedett D-vitamin teljes mértékben hasznosulni fog.

Nem mindegy az sem, mikor szeded

A D-vitamint célszerű reggel bevenni, a termelődése ugyanis természetes körülmények között a nappali fényhez kötődik. Ha késő délután, esetleg az esti órákban vesszük be, a szervezet „nappali jelzésként” értelmezheti, ennek következtében negatívan befolyásolhatja az alvást szabályozó melatonin hormon termelődését, ezáltal megnehezítve az elalvást és rontva az alvás minőségét.

(HáziPatika)

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