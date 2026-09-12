Ha ezt a 3 dolgot kerülöd, akár évekkel is késleltetheted a demencia kialakulását

A dohányzás mellőzése, a cukorbetegség elkerülése és a normális vérnyomás fenntartása egyaránt hozzájárulhat az agy és az erek egészségének megőrzéséhez, ehhez pedig a demencia kialakulásának késleltetéséhez.

Az Alzheimer-kór, demencia kutatásában az agyi képalkotó vizsgálatok segítenek feltárni a betegséghez kapcsolódó elváltozásokat

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Ha vigyázunk a szívünkre, annak egy fontos járulékos előnye is lehet: hosszabb ideig élhetünk demencia nélkül.

Egy új tanulmány szerint összefüggés van három jelentős érrendszeri kockázati tényező – a dohányzás, a cukorbetegség, valamint a kórosan magas vagy alacsony vérnyomás – elkerülése és aközött, hogy az emberek körülbelül 13 évvel tovább maradhatnak demenciamentesek.

Demencia elkerülése: az agy és a szív egészsége összefügg

A Neurology című folyóiratban publikált eredmények rávilágítanak arra, hogy az agy és a szív egészsége szorosan összefügg, és arra utalnak, hogy egyszerre tehetünk mindkettőért.

„A megelőzés nem tünteti el a demenciát. De egészséges éveket nyerhetünk vele, és későbbre tolhatjuk a kockázatot” – mondta Josef Coresh, a New York-i NYU Grossman School of Medicine Optimal Aging Institute alapító igazgatója, a tanulmány egyik szerzője.

A kutatók 12 409 felnőtt egészségi állapotát követték nyomon négy különböző amerikai közösségben az 1990-es évek elejétől 2022-ig. A résztvevők átlagéletkora a vizsgálat kezdetén 56 év volt. Fizikai vizsgálaton vettek részt a kutatás kezdetén, majd körülbelül 26 évvel később ismét megvizsgálták őket. A kutatók kognitív tesztek, telefonos interjúk, valamint kórházi és halálozási adatok segítségével állapították meg, hogy a vizsgált időszak alatt kiknél alakult ki demencia.

Az adatok elemzése után azt találták, hogy azok, akik nem dohányoztak, nem volt cukorbetegségük, és nem volt magas vagy alacsony a vérnyomásuk, átlagosan 30,1 demenciamentes évvel rendelkeztek 55 és 95 éves koruk között. Ezzel szemben azok, akiknél mindhárom kockázati tényező jelen volt, átlagosan mindössze 17,5 évet töltöttek demencia nélkül. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a legrosszabb érrendszeri állapotú emberek nagyobb valószínűséggel haltak meg még azelőtt, hogy demencia alakult volna ki náluk. Ez is hozzájárulhatott a demenciamentesen eltöltött években tapasztalt különbséghez.

Nem ez az első kutatás, amely arra utal, hogy a kevesebb érrendszeri kockázati tényező kedvezőbb az agy számára – és ennek megvan a biológiai oka is. Coresh szerint a dohányzás, valamint az olyan állapotok, mint a magas vérnyomás és a cukorbetegség, többféle módon károsíthatják az agyat ellátó ereket. Például stroke-ot okozhatnak, csökkenthetik a véráramlást, illetve tartós gyulladást idézhetnek elő.

Érdemes erre a három tényezőre összpontosítani a demencia késleltetéséhez?

Az már ismert, hogy a dohányzás mellőzése, valamint a vérnyomás és a vércukorszint megfelelő szinten tartása jótékony hatással lehet az általános egészségi állapotra. A tanulmány bizonyos korlátai miatt azonban önmagában ez a kutatás nem bizonyítja egyértelműen, hogy ezek a tényezők valóban képesek megelőzni vagy késleltetni a demenciát.