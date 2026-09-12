Demencia vagy feledékenység? Ez az egyszerű teszt segíthet eldönteni

A demencia nem minden esetben kezdődik látványos memóriaproblémákkal, ezért a korai tüneteket könnyű hétköznapi feledékenységnek tulajdonítani. Figyelmeztető lehet azonban, ha valaki egyre gyakrabban felejt el találkozókat, nehezebben követ beszélgetéseket, ismerős helyeken is bizonytalanná válik, vagy gondot okoznak számára a korábban rutinszerűen végzett feladatok.

A demencia korai jeleinek felismerésében az órateszt is támpontot adhat

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A demencia korai felismerésének egyik egyszerű vizsgálati módszere az úgynevezett órateszt. A teszt több kognitív képességet is igénybe vesz, ugyanakkor fontos hangsúlyozni: nem alkalmas arra, hogy önmagában megállapítsák vele a demenciát, és nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást.

Hogyan végezhető el a demencia felismerését segítő órateszt?

A teszthez mindössze papírra és írószerre van szükség. A vizsgált személy egy kört kap, amelyről közlik vele, hogy egy óra számlapját jelképezi.

Ezután a következő feladatokat kell elvégeznie:

be kell írnia a számlapra az 1-től 12-ig terjedő számokat;

megfelelő sorrendben és helyen kell elhelyeznie őket;

két mutatóval be kell állítania a 11 óra 10 perces időpontot.

A feladat egyszerűnek tűnik, elvégzése azonban egyszerre igényel többek között figyelmet, tervezést, térbeli tájékozódást és az utasítás megértését.

A megfelelően elkészített rajzon a számok jó sorrendben és megközelítőleg megfelelő helyen szerepelnek, a két mutató pedig a megadott időpontot jelzi.

Figyelmeztető lehet többek között, ha a számok közötti távolság nagyon szabálytalan, egyes számok kimaradnak vagy a körön kívülre kerülnek. Szintén eltérésnek számíthat, ha valaki csak egy mutatót rajzol, szöveggel írja le az időpontot, vagy egyáltalán nem tudja megfelelően ábrázolni az órát. Súlyosabb problémára utalhat, ha a rajz alig hasonlít órára, a számok sorrendje felborul, vagy a vizsgált személy a feladat helyett csak szavakat, esetleg a saját nevét írja a papírra.

Az órateszt gyenge eredménye önmagában nem bizonyítja a demencia jelenlétét. A teszt első támpontként szolgálhat, a pontos értékeléshez és diagnózishoz orvosi vizsgálat szükséges.