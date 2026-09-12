Demencia vagy feledékenység? Ez az egyszerű teszt segíthet eldönteni

A demencia nem minden esetben kezdődik látványos memóriaproblémákkal, ezért a korai tüneteket könnyű hétköznapi feledékenységnek tulajdonítani. Figyelmeztető lehet azonban, ha valaki egyre gyakrabban felejt el találkozókat, nehezebben követ beszélgetéseket, ismerős helyeken is bizonytalanná válik, vagy gondot okoznak számára a korábban rutinszerűen végzett feladatok.
A demencia korai felismerésének egyik egyszerű vizsgálati módszere az úgynevezett órateszt. A teszt több kognitív képességet is igénybe vesz, ugyanakkor fontos hangsúlyozni: nem alkalmas arra, hogy önmagában megállapítsák vele a demenciát, és nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást.
Hogyan végezhető el a demencia felismerését segítő órateszt?
A teszthez mindössze papírra és írószerre van szükség. A vizsgált személy egy kört kap, amelyről közlik vele, hogy egy óra számlapját jelképezi.
Ezután a következő feladatokat kell elvégeznie:
- be kell írnia a számlapra az 1-től 12-ig terjedő számokat;
- megfelelő sorrendben és helyen kell elhelyeznie őket;
- két mutatóval be kell állítania a 11 óra 10 perces időpontot.
A feladat egyszerűnek tűnik, elvégzése azonban egyszerre igényel többek között figyelmet, tervezést, térbeli tájékozódást és az utasítás megértését.
A megfelelően elkészített rajzon a számok jó sorrendben és megközelítőleg megfelelő helyen szerepelnek, a két mutató pedig a megadott időpontot jelzi.
Figyelmeztető lehet többek között, ha a számok közötti távolság nagyon szabálytalan, egyes számok kimaradnak vagy a körön kívülre kerülnek. Szintén eltérésnek számíthat, ha valaki csak egy mutatót rajzol, szöveggel írja le az időpontot, vagy egyáltalán nem tudja megfelelően ábrázolni az órát. Súlyosabb problémára utalhat, ha a rajz alig hasonlít órára, a számok sorrendje felborul, vagy a vizsgált személy a feladat helyett csak szavakat, esetleg a saját nevét írja a papírra.
Az órateszt gyenge eredménye önmagában nem bizonyítja a demencia jelenlétét. A teszt első támpontként szolgálhat, a pontos értékeléshez és diagnózishoz orvosi vizsgálat szükséges.
Mik a demencia korai jelei?
Az alkalmi feledékenység önmagában nem jelent betegséget. Nagyobb figyelmet érdemel azonban, ha a problémák rendszeressé válnak, súlyosbodnak, vagy már a hétköznapi tevékenységeket is megnehezítik.
A figyelmeztető jelek közé tartozhat, ha valaki:
- egyre gyakrabban felejti el a megbeszélt találkozókat;
- nehezen követi a több résztvevős beszélgetéseket;
- rövid időn belül elfelejti egy beszélgetés tartalmát;
- ismerős környezetben is nehezebben tájékozódik;
- elfelejti, miért ment be egy adott helyiségbe;
- nehezen végez el több egymást követő lépésből álló feladatokat;
- olvasás közben többször kénytelen ugyanazt a részt újraolvasni;
- egyre nehezebben találja meg a megfelelő szavakat.
Egy-egy ilyen eset még nem feltétlenül ad okot aggodalomra. Ha azonban több tünet rendszeresen jelentkezik, vagy a változások egyre feltűnőbbek, indokolt lehet szakemberhez fordulni – tájékoztat a Focus.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni demencia gyanúja esetén?
Ha a memóriazavarok, tájékozódási nehézségek vagy más kognitív problémák egyre gyakoribbá válnak és befolyásolják a mindennapi életet, érdemes orvosi kivizsgálást kérni. Különösen fontos lehet ez akkor, ha a változásokat nemcsak az érintett, hanem családtagjai és közeli ismerősei is észlelik.
A korai felismerés azért is fontos, mert lehetőséget teremt a tünetek hátterének pontosabb feltárására és a megfelelő kezelés mielőbbi megkezdésére. Bizonyos gyógyszeres kezelések a betegség korábbi szakaszában eredményesebbek lehetnek, mint előrehaladott állapotban.