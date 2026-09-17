Új karrier 50 felett: ezeknek a feltételeknek kell megfelelned az easyJetnél, ha stewardess akarsz lenni

Az easyJet újabb toborzást indított, amelyre repülési tapasztalat nélkül, akár 50 év felett is lehet jelentkezni.

Magyar állampolgárként az uniós bázisokon szabadon vállalható munka, de kötelező a külföldi költözés.

A felvételi szigorú nyelvi, magassági, úszási és egészségügyi feltételekhez kötött.

Újabb toborzási hullámot indított az egyik közkedvelt brit székhelyű fapados légitársaság, ami akár a magyar munkavállalók számára is lehetőséget jelenthet a légi közlekedésben. Felmerülhet a kérdés, hogy magyar állampolgárként hogyan válhat valakiből easyJet légiutas-kísérő, hiszen a légitársaságnak jelenleg nincs bázisa Budapesten. A válasz egyszerű: külföldi átköltözéssel, ugyanis az európai uniós állampolgárság önmagában biztosítja a szabad munkavállalást a cég bármelyik uniós bázisán.

Ha a következő kritériumoknak megfelelsz, te is lehetsz easyJet légiutas-kísérő.

Fotó: Wikipedia

Hogyan lehetsz te is easyJet légiutas-kísérő?

A jelentkezésnek nem feltétele a korábbi repülési tapasztalat, és a cég az 50 év feletti karrierváltókat is bevonja a felvételibe. A munkába álláshoz ugyanakkor szigorú alaki, fizikai és nyelvi követelményeknek kell megfelelni, emellett a külföldi költözést sem lehet elkerülni. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb hivatalos feltételeket, ha te is a kedvelt fapados stewardesse lennél.

Személyi és alaki követelmények

A jelentkezéshez betöltött 18. életév szükséges, a testmagasságnak pedig cipő nélkül 157,5 cm és 190 cm közé kell esnie. A magyar állampolgárság biztosítja a szabad munkavállalást az európai uniós bázisokon, így külön vízumra nincs szükség. Kizáró okot jelent ugyanakkor, ha valakinek látható tetoválása van a fején, az arcán vagy a nyakán.

Nyelvtudás és a lakóhelyre vonatkozó megkötés

A tárgyalási szintű angol nyelvtudás alapfeltétel, de emellett ismerni kell a kiválasztott bázisország hivatalos nyelvét is. Mivel az easyJetnek nincs magyarországi központja, a munkavállalónak a megjelölt bázis repülőtér közelébe kell költöznie. A belső szabályzat előírja, hogy a lakóhely legfeljebb 90 perces távolságra lehet a választott állomáshelytől.