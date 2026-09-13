Befellegzett a hagyományos vasárnapi ebédnek – ezeket tesszük újabban az asztalra

A kutatásban 2000 embert kérdeztek meg arról, hogyan alakítják át a vasárnapi ebédet. A 18–29 év közöttiek bizonyultak a leginkább kísérletezőnek.

Már ez sem a régi: így alakítja át az ebédet a Gen Z.

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Ezt teszi a Gen Z a vasárnapi ebéddel

A Gen Z 39 százaléka rendszeresen ketchuppal dobja fel a sülteket, 26 százalékuk majonézt is használ, 23 százalékuk pedig valamilyen csípős szószt választ. 19 százalékuk chiliolajat is tesz az ételhez, 14 százalékuk pedig csípős mézzel bolondítja meg.

A hagyományos köretek sem ússzák meg. A fiatalok 14 százaléka a sült burgonyát inkább krumplipürére cseréli, 12 százalékuk pedig a Yorkshire pudingot is elhagyja. Kilenc százalékuk kimcsit, hét százalékuk avokádót, ugyanennyien pedig srirachát (csiliszósz) is választanak.

A változás mögött azonban nem pusztán az újdonság keresése áll. A kutatás szerint sokan azért alakítják át a vasárnapi étkezést, mert

több zöldséget, egészségesebb fogásokat, fehérjét vagy rostot szeretnének fogyasztani.

A klasszikus vasárnapi ebédnek ugyanakkor továbbra is rengeteg híve van. A megkérdezettek 68 százaléka szerint a sült burgonyának mindenképpen az asztalon kell maradnia, 65 százalékuk a sült húst, 63 százalékuk pedig a mártást sem hagyná el. A Yorkshire pudingot 60 százalék tartja nélkülözhetetlennek.

Úgy tűnik tehát, hogy a hagyomány és az új ízek egyre inkább megférnek egymás mellett. A klasszikus vasárnapi ebéd továbbra is népszerű, a fiatalok azonban már saját ízlésük szerint alakítják.