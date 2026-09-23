Ezt a hét gyakori hibát szinte mindenki elköveti az edzőteremben, pedig lassítja a fejlődést

Az edzés eredményességét nem csupán az határozza meg, hogy valaki milyen keményen vagy mennyi ideig dolgozik az edzőteremben. Michel Gleich sporttudományi szakember több mint 30 éves tapasztalata alapján hét olyan gyakori hibát gyűjtött össze, amelyek ronthatják az erősítő edzés hatékonyságát és hátráltathatják a fejlődést.

Az edzés hatékonyságát több gyakori hiba is ronthatja

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1. hiba: úgy edzel, hogy nincs világosan meghatározott célod

Az egyik leggyakoribb probléma, amikor valaki anélkül váltogatja a gyakorlatokat, az ismétlésszámot és az edzésmódszereket, hogy pontosan meghatározta volna, mit szeretne elérni. Más edzésmódszer lehet megfelelő az izomépítéshez, a maximális erő növeléséhez, az általános fittség javításához vagy a rehabilitációhoz.

Gleich szerint egy jól felépített edzéstervnek egyértelmű irányt kell adnia, a fejlődésnek pedig heteken és hónapokon keresztül követhetőnek kell lennie. Ehhez nem szükséges minden héten új gyakorlatokat beépíteni az edzésbe – tájékoztat a Focus.

2. hiba: hagyod, hogy a telefonod határozza meg a pihenőidőt

Sokan közvetlenül egy sorozat befejezése után a telefonjukért nyúlnak, üzeneteket olvasnak vagy a közösségi médiát böngészik. Emiatt a tervezett másfél perces pihenő könnyen akár ötperces szünetté is válhat.

A szakember szerint a probléma elsősorban nem az, hogy a test néhány perc alatt „kihűlne”, hanem az, hogy a telefonozás megtörheti az edzés szerkezetét és ronthatja a koncentrációt. Gleich ezért azt javasolja, hogy a pihenőidőt előre határozzuk meg, szükség esetén pedig használjunk időzítőt.

3. hiba: túl rövid pihenőket tartasz a sorozatok között

A rövid pihenő miatt intenzívebbnek tűnhet az edzés: magas marad a pulzus, az izmok égnek, a tréning pedig megerőltetőbbnek érződik. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az edzés hatékonyabb is.

Nehéz guggolás, fekvenyomás vagy más összetett gyakorlat esetén akár több perc pihenésre is szükség lehet ahhoz, hogy a következő sorozatot megfelelő teljesítménnyel lehessen végrehajtani.

4. hiba: összekevered a kimerültséget a hatékony edzéssel

Gyakori elképzelés, hogy akkor volt igazán eredményes egy edzés, ha valaki teljesen kimerülve hagyja el az edzőtermet. Gleich szerint azonban a kifáradás mértéke nem azonos az edzés minőségével.

Valaki egyórás edzés után teljesen kimerülhet úgy is, hogy nem végzett kellően célirányos munkát. Ezzel szemben egy 45 perces, koncentrált edzés is megfelelő terhelést jelenthet anélkül, hogy teljes kimerültséget okozna.

Az American College of Sports Medicine 2026-os állásfoglalása 137 szisztematikus áttekintés eredményeit összegezte, több mint 30 ezer résztvevő adatai alapján. A dokumentum szerint a legtöbb ember számára a rendszeres erősítő edzés, a megfelelő edzésmennyiség és a célhoz igazított terhelés fontosabb lehet a bonyolult edzésmódszereknél.