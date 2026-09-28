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magzat

Koplalás a méhlepényben − az éhező magzatból cukorbeteg, elhízott felnőtt lesz?

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Mi köze lehet annak, hogy mekkora súllyal születünk, ahhoz, hogy később elhízunk? Az éhező magzat már az anyaméhben olyan változásokon mehet keresztül, amelyek akár egész életére, de egfőképp a testtömeg-indexére is hatással lehetnek. Cikkünkben eláruljuk, mikor éhezhet a baba az anyaméhben, és mit tehet a kismama a kockázatok csökkentéséért.
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magzatkoplalásszületésepidemológiacukorbetegség
  • A magzati alultápláltság hátterében több tényező is állhat.
  • A méhen belüli elégtelen tápanyag- és oxigénellátás összefüggésbe hozható a későbbi elhízással.
  • A várandósság alatti megfelelő táplálkozás és a rendszeres orvosi ellenőrzés kiemelten fontos a magzat egészséges fejlődésében.

Az 1980-as években David Barker brit epidemiológus arra vol kíváncsi, milyen testalkatú, testsúlyú felnőttekké válnak azok az újszülöttek, akik az 1920-as években a normálistól kisebb testsúllyal jöttek világra. Azt feltételezte, hogy születésükkor az átlagosnál kisebb súlyúak idővel súlygyarapodással küzdenek majd − ezt a jelenséget az éhező magzat kifejezéssel írta le.

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Az éhező magzat állapota a későbbi egészségi problémák kockázatát is befolyásolhatja.
Fotó: RecCameraStock / Shutterstock

Éhező magzat, avagy eltérés a hipotalamuszban

A sok ezer születési adat feldolgozása után mindez be is igazolódott: születésükkor az átlagosnál kisebb súlyúak a várakozással ellentétben 50 éves korukra többnyire elhíztak, magas vérnyomásban és 2-es típusú cukorbetegségben szenvedtek. Barker feltételezése szerint a két dolog közt lehet ok-okozati összefüggés, azaz a magzati éhezés, alultápláltság nemcsak kis magzati növekedést okoz, hanem beprogramozza a felnőttkori magas vérnyomás, cukorbetegség és elhízás megjelenését.

Az éhezés átprogramozza a magzat hipotalamuszát (az agy étvágy- és jóllakottság-központját). A magzat agyában csökken a jóllakottságért felelős leptin hormonra adott válaszreakció. Felnőttként ezek az emberek folyamatosan éhesebbek maradnak, és csökkent telítettségérzetet tapasztalnak. 

Ezt támasztja alá Dr. Laura C. Schulz, a Missouri Egyetem professzora és kutatója egy, a Researchgate-en publikált tanulmányában:

Azok a felnőttek, akiknek az édesanyja a terhesség első harmadában éhezett, sokkal magasabb testtömeg-indexszel (BMI) rendelkeztek és hajlamosabbak voltak az elhízásra, mint a kontrollcsoport. 

Mikor fordulhat elő koplalás az anyaméhben?

A méhen belüli alultápláltság szintén kialakulhat, amennyiben

  • az anya szervezete nem tudja felszívni a tápanyagokat,
  • súlyos terhességi hányás esetén,
  • stressz és érszűkület esetén,
  • ha a méhlepény nem fejlődik megfelelően, vagy a terhesség alatt károsodik (pl. magas vérnyomás vagy preeclampsia miatt), akkor nem képes átengedni a szükséges mennyiségű oxigént és tápanyagot, hiába eszik az anya eleget.

Az anyaméhben lévő babák az apjuktól örökölt gének segítségével képesek jelezni az anyjuknak, ha extra táplálékra van szükségük, így biztosítva a megfelelő tápanyagellátást a terhesség alatt. Tekintsd meg az erről szóló videót:

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