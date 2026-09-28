Koplalás a méhlepényben − az éhező magzatból cukorbeteg, elhízott felnőtt lesz?

A magzati alultápláltság hátterében több tényező is állhat.

A méhen belüli elégtelen tápanyag- és oxigénellátás összefüggésbe hozható a későbbi elhízással.

A várandósság alatti megfelelő táplálkozás és a rendszeres orvosi ellenőrzés kiemelten fontos a magzat egészséges fejlődésében.

Az 1980-as években David Barker brit epidemiológus arra vol kíváncsi, milyen testalkatú, testsúlyú felnőttekké válnak azok az újszülöttek, akik az 1920-as években a normálistól kisebb testsúllyal jöttek világra. Azt feltételezte, hogy születésükkor az átlagosnál kisebb súlyúak idővel súlygyarapodással küzdenek majd − ezt a jelenséget az éhező magzat kifejezéssel írta le.

Az éhező magzat állapota a későbbi egészségi problémák kockázatát is befolyásolhatja.

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Éhező magzat, avagy eltérés a hipotalamuszban

A sok ezer születési adat feldolgozása után mindez be is igazolódott: születésükkor az átlagosnál kisebb súlyúak a várakozással ellentétben 50 éves korukra többnyire elhíztak, magas vérnyomásban és 2-es típusú cukorbetegségben szenvedtek. Barker feltételezése szerint a két dolog közt lehet ok-okozati összefüggés, azaz a magzati éhezés, alultápláltság nemcsak kis magzati növekedést okoz, hanem beprogramozza a felnőttkori magas vérnyomás, cukorbetegség és elhízás megjelenését.

Az éhezés átprogramozza a magzat hipotalamuszát (az agy étvágy- és jóllakottság-központját). A magzat agyában csökken a jóllakottságért felelős leptin hormonra adott válaszreakció. Felnőttként ezek az emberek folyamatosan éhesebbek maradnak, és csökkent telítettségérzetet tapasztalnak.

Ezt támasztja alá Dr. Laura C. Schulz, a Missouri Egyetem professzora és kutatója egy, a Researchgate-en publikált tanulmányában:

Azok a felnőttek, akiknek az édesanyja a terhesség első harmadában éhezett, sokkal magasabb testtömeg-indexszel (BMI) rendelkeztek és hajlamosabbak voltak az elhízásra, mint a kontrollcsoport.

Mikor fordulhat elő koplalás az anyaméhben?

Ha a kismama, ignorálva minden orvosi tanácsot, dohányzik. A cigarettafüst nikotinja ugyanis szűkíti a méh és a méhlepény ereit.

Emiatt a magzatba kerülő és az egészséges fejlődéshez, a normális születési súly eléréséhez szükséges oxigént és tápanyagokat szállító vér mennyisége alaposan lecsökken. Bizonyított tény, hogy ha az anya napi tíz cigarettánál többet szív, újszülöttje mintegy 200 grammal lesz könnyebb, mint a nem dohányzó kismama gyermeke.

A méhen belüli alultápláltság szintén kialakulhat, amennyiben

az anya szervezete nem tudja felszívni a tápanyagokat,

súlyos terhességi hányás esetén,

stressz és érszűkület esetén,

ha a méhlepény nem fejlődik megfelelően, vagy a terhesség alatt károsodik (pl. magas vérnyomás vagy preeclampsia miatt), akkor nem képes átengedni a szükséges mennyiségű oxigént és tápanyagot, hiába eszik az anya eleget.

Az anyaméhben lévő babák az apjuktól örökölt gének segítségével képesek jelezni az anyjuknak, ha extra táplálékra van szükségük, így biztosítva a megfelelő tápanyagellátást a terhesség alatt. Tekintsd meg az erről szóló videót: